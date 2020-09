Teknologia

Kellon uudet ominaisuudet keskittyvät terveydentilan mittaamiseen.

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Apple julkisti tiistai-iltana Suomen aikaan järjestämässään tiedotus­tilaisuudessa muun muassa uuden vuosiversion Apple Watch -älykellostaan sekä uusia Ipad-tabletteja.

Valtavia uudistuksia uusissa laitteissa ei ole. Apple Watch Series 6 -kello pystyy kuitenkin mittaamaan sensoriensa avulla esimerkiksi hapen määrää veressä. Ominaisuuden arvioitiin jo ennakolta tulevan uusiin Applen kelloihin, koska se voi auttaa esimerkiksi koronavirustartunnan vakavuuden arvioimisessa. Vastaavanlainen ominaisuus on ollut jo aiemmin saatavilla myös muiden älykellovalmistajien tuotteissa.

Uusi Apple Watch saa myös tehokkaamman suorittimen. Kellon lähtöhinta on Yhdysvalloissa 399 dollaria eli noin 340 euroa.

Lippulaivamallin lisäksi Apple julkisti erikoisominaisuuksista riisutun halvemman, Yhdysvalloissa 279 dollaria eli noin 235 euroa maksavan Apple Watch SE -kellon. Välittömästi myyntiin tulevien kellojen Suomen-hinnoista ei ole vielä tietoa.

Myös osaan vanhoista Applen älykelloista tulee käyttöjärjestelmä­päivityksen myötä uusia ominaisuuksia, kuten unen laadun seuranta. Yhtiö esitteli myös Fittness+-ohjelman, johon kuuluvia liikuntaharjoituksia voi seurata Iphone-puhelimelta samalla kun Applen älykello mittaa suorituksen laatua.

Ensimmäiset Apple Watch -kellot saapuivat myyntiin vuonna 2015 ja vuosien saatossa älykellojen myynnistä on tulossa Applelle yhä merkittävämpää liiketoimintaa. Siitä kertoo jo sekin, että yli puolet maailmalla myydyistä älykelloista tulee yhtiön linjastosta.

Tiedotustilaisuus lähetettiin yhtiön pääkonttorista Kalifornian Cupertinosta koronaviruspandemian takia tallenteena ilman paikalla olevaa yleisöä.

Tiistain tilaisuudessa julkaistiin kellojen lisäksi uusi, tehokkaampi alemman hintaluokan Ipad-malli sekä uusi Ipad Air -tabletti. Air-mallissa on muun muassa lähes koko laitteen etuosan peittävä näyttö, joka on vastaavanlainen kuin yhtiön kalliimmissa Pro-tableteissa. Laitteen avaukseen ja maksuihin käytettävä sormenjälkitunnistin siirtyy Airissa käynnistys­painikkeeseen. Perus-Ipadin lähtöhinta on Yhdysvalloissa 329 dollaria eli noin 280 euroa. Airin hinta taas alkaa 599 dollarista eli noin 500 eurosta.

Uusi Apple One -tilauspalvelu taas yhdistää yhtiön musiikki-, elokuva-, uutis- ja pelipalvelut saman kuukausihinnan alle. Palvelun saatavuudesta ja hinnasta Suomessa ei vielä ole tietoa.

Uudessa Ipad Air -mallissa on lähes koko laitteen etuosan peittävä näyttö.­

Applen uskottiin valottavan myös uusien Mac-tietokoneidensa tulevaisuutta, mutta tilaisuudessa asiaa ei otettu esille.

Yhtiön on myös arvioitu julkistavan uusia Iphone-puhelinmalleja ensi kuussa.

Aiempina vuosina Apple on julkistanut syyskuussa uusia Iphone-puhelimia, mutta tänä syksynä tilanteen odotetaan olevan toinen koronaviruspandemian aiheuttamien tuotanto-ongelmien takia. Applen tuotteita valmistavia tehtaita oli keväällä kiinni Kiinassa.