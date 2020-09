OECD: Maailmantalous supistuu arvioitua vähemmän tänä vuonna, mutta epävarmuus on edelleen suurta

Teollisuusmaiden järjestö toivoo, etteivät hallitukset kiristäisi finanssipolitiikkaa liian nopeasti, kuten finanssikriisin jälkeen tehtiin.

Maailmantalous supistuu tänä vuonna vähemmän kuin vielä kesällä arvioitiin, toteaa teollisuusmaiden järjestö OECD uudessa talousennusteessaan.

Kesäkuussa OECD arvioi, että maailmantalous supistuisi tänä vuonna 6 prosenttia. Nyt arvio on 4,5 prosenttia. Syitä ennusteen kohenemiseen ovat järjestön mukaan talouksien arvioitua parempi kehitys alkuvuoden aikana Yhdysvalloissa ja Kiinassa sekä valtioiden massiiviset elvytystoimet.

Järjestön mukaan talouden elpyminen alkoi nopeasti, kun koronavirukseen liittyviä rajoituksia purettiin kevään sulkujen jälkeen. Nyt elpymisen tahti on kuitenkin hidastunut. Koronaviruksen uusi aalto on voimistunut joissain maissa, ja rajoitustoimia on otettu uudelleen käyttöön.

”Epävarmuus on edelleen suurta, ja elpymisen voimakkuus vaihtelee huomattavasti maittain ja eri sektoreiden välillä”, OECD kirjoittaa ennusteessaan.

Ensi vuonna maailmantalous kasvaa OECD:n mukaan 5 prosenttia, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisessä ennusteessa arvioitiin.

Tuotanto vuoden 2021 lopussa on järjestön mukaan edelleen vähäisempää kuin vuoden 2019 lopussa ja huomattavasti niukempaa kuin ennustettiin ennen pandemian alkua.

Euroalueen tämän vuoden lukemat ovat ennusteen mukaan heikommat kuin maailman lukemat keskimäärin: alueen talous on supistumassa tänä vuonna 7,9 prosenttia. Vuonna 2021 kasvua tulee 5,1 prosenttia, OECD ennustaa.

Järjestön mukaan talouskriisi ei vielä ole ohi ja paljon riippuu tautitilanteen kehityksestä.

OECD:n viesti on, että poliitikkojen nopeat toimet useissa maissa ovat olleet estämässä talouden suurempaa romahdusta. Nyt on tärkeää, ettei finanssipolitiikkaa kiristetä liian nopeasti, järjestö arvioi.

”Olisi tärkeää, että hallitukset välttäisivät virheen eivätkä kiristäisi finanssipolitiikkaa liian nopeasti, kuten tehtiin edellisen finanssikriisin jälkeen”, sanoo OECD:n pääekonomisti Laurence Boone tiedotteessa.

”Ilman hallitusten tukea konkurssien määrät ja työttömyys voisivat kasvaa nopeammin kuin on tarpeellista, mikä saattaisi vaikuttaa ihmisten toimeentuloon vuosien ajan.”