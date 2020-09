”Käytännössä sanomme, että korkotaso pysyy hyvin avuliaana kunnes talous on pitkällä elpymisen tiellä”, keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell sanoi lehdistötilaisuudessa.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed lupaa pitää korkotason lähellä nollaa, kunnes inflaatio kiihtyy keskuspankin korkotavoitteen mukaisesti ja työllisyys kasvaa.

Keskuspankki piti korkotason ennallaan lähellä nollaa keskiviikkona. Samalla se antoi lausunnon, jonka mukaan sama linja pitää, kunnes inflaatio on noussut sen tavoittelemaan kahteen prosenttiin ja on ylittämässä tuon tason ”maltillisesti” joksikin aikaa. Tavoitteena on, että inflaatio olisi keskimäärin kaksi prosenttia pidemmällä aikavälillä.

”Käytännössä sanomme, että korkotaso pysyy hyvin avuliaana kunnes talous on pitkällä elpymisen tiellä”, keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell sanoi lehdistötilaisuudessa.

”Tämän pitäisi olla hyvin vahva lausunto talouden aktiviteetin tukemiseksi”, hän sanoi.

Fedin ennusteet näyttivät inflaation pysyvän alle keskuspankin tavoitteen ainakin vuoteen 2023 saakka, mihin saakka korkotaso siis pysyisi alhaisena.

Kyseessä on rahapolitiikan linjan muutos, josta kerrottiin ensikerran jo elokuussa. Tarkoituksena on päästä eroon vuosien heikosta inflaatiosta ja lisätä työllisyyttä.

Fed totesi myös, että se jatkaa valtion velkakirjojen ostoja vähintään nykyisessä koossa, eli 120 miljardilla dollarissa kuussa.

Yhdysvaltojen talous on Powellin mukaan elpymässä, mutta tahdin odotetaan hidastuvan, mikä vaatii Powellin mukaan edelleen toimia Fediltä.