Teknologia

Snowflaken mainos oli ripustettu New Yorkin pörssirakennukseen keskiviikkona.­

Teknologiayhtiö Snowflake listautui keskiviikkona New Yorkin pörssiin ja sen osakkeiden hinta yli kaksinkertaistui saman tien.

Pörssilistautuminen oli tähän mennessä vuoden suurin ja kaikkien aikojen suurin ohjelmistovalmistajien joukossa, kommentoi yhdysvaltalalainen investointipankki Renaissance Capital The New York Timesille.

Osakkeiden hinnaksi oli arvioitu ennen listautumista 120 dollaria. Kun virallinen kaupankäyntipäivä päättyi, hinta oli 254 dollaria, kertoo yhdysvaltalaismedia The Wall Street Journal.

Pilvipalveluyhtiö on niiden kasvuyritysten joukossa, jotka ovat listautuneet tänä vuonna, kun maailman teknologiateollisuus on menestynyt koronaviruspandemiasta huolimatta. Yrityksen tuote on pilvipohjainen tietojen tallennus- ja analyysipalvelu.

Snowflaken arvostus on nyt noin 70,4 miljardia dollaria.

”Asettaako tämä meille paineita? Tietysti kyllä ”, Snowflake-yhtiön toimitusjohtaja Frank Slootman kommentoi yhtiön nousevaa osakekurssia The Wall Street Journal -lehdelle.

”Tämä on osoitus luottamuksesta. Mutta selvästi johtoryhmänä ja työntekijöinä meidän on tehtävä kovasti töitä sen saavuttamiseksi.”

Snowflaken takana olevat pääomasijoittajat arvioivat yrityksen 12,4 miljardin dollarin arvoiseksi vain seitsemän kuukautta sitten.

Snoflaken menestys ensimmäisenä pörssipäivänä kasvattaa hypeä teknologiayritysten ympärillä.

Kasvunälkä matalan korkotason ympäristössä ja teknologiayritysten tuotteiden suosion kasvu koronaviruspandemiassa ovat kiihdyttäneet listautumisia.

HS kertoi teknologiayritys Palantirin listautumissuunnitelmasta elokuun lopussa. Lisäksi muun muassa Airbnb, Asana, Unity ja Alibaban tytäryhtiö Ant Group ovat ilmoittaneet aikeistaan.

Kuten monet kasvuyritykset nykyisessä ympäristössä, Snowflake ei tee voittoa, mutta yritys on kasvanut nopeasti. Kuuden kuukauden kaudella, joka päättyi 31. heinäkuuta yhtiö teki tappiota 171,3 miljoonaa dollaria ja sen liikevaihto oli 242 miljoonaa dollaria. Liikevaihto kaksinkertaistui viime vuodesta.