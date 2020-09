Kilpailuoikeudesta väitellyt ja hiljattain kirjan julkaissut Maria Wasastjerna ennustaa kilpailulakien muuttuvan: ”Ennen vain euron arvo tajuttiin, mutta kun tiedoillamme käydään kauppaa ja data on se kaikkein arvokkain valuutta, myös yksityisyyttämme ja valinnanvapauttamme täytyy suojella.”

Digitaalinen murros on johtanut siihen, että ennen internetin keksimistä luodut kilpailuoikeuden säännöt pitää tulkita uudestaan.

Ennen vanhaan kilpailuoikeuden tarkoitukseksi riitti, että sen avulla turvataan kuluttajille edulliset hinnat. Kun Googlen ja Facebookin kaltaiset teknologiajätit antoivat palvelunsa käyttöömme ottamalla vastikkeeksi henkilökohtaisen datamme ilman euronkaan veloitusta, kilpailuoikeus ei voi enää keskittyä euromääräisten hintojen tarkasteluun, sanoo oikeustieteen tohtori, asianajaja Maria Wasastjerna.

”Pitää herätä eikä enää sulkea silmiään.”

Wasastjerna puhuu lempiaiheestaan asianajotoimisto Hannes Snellmanin kabinetissa, jossa hän vetää kollegansa kanssa kahdentoista hengen kilpailuoikeusosastoa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Nokialla, Euroopan komissiossa, Yhdysvaltain kauppakomissiossa ja asianajotoimisto Roschierilla sekä Brysselissä Cleary Gottliebilla.

Ennen asianajouraansa Wasastjerna toimi viitisen vuotta Nokian kilpailuoikeusjuristina. Tuolloin Nokia oli monien suurten teknologiayhtiöiden, kuten Microsoftin ja Oraclen, ryhmittymässä mukana tukemassa komission kilpailuoikeusselvitystä Googlea vastaan. Selvitykset koskivat väärinkäytöksiä hakukoneen tarjoamisessa ja Android-käyttöjärjestelmässä.

Wasastjerna pääsi silloin seuraamaan eturivistä Brysselissä käytävää keskustelua digitaalisesta kilpailusta sekä datan lisääntyvästä merkityksestä kilpailuetuna. Hän keräsi työnsä ohessa paljon kilpailuoikeudellista materiaalia kansioonsa.

Tietoa oli niin paljon, ettei kaikkeen ehtinyt syventyä, Wasastjerna kertoo.

Sitten Wasastjerna sai ensimmäisen lapsensa. Äitiyslomalla oli aikaa perehtyä myös kansion sisältöön, ja vapaa venähti puolentoista vuoden mittaiseksi.

"Perinteiset säännöt kirjoitettiin ennen internetin olemassaoloa, eikä silloin tiedetty, että internet mullistaisi koko yhteiskunnan."

Kansion sisältö oli niin kuohuttavaa, että Wasastjerna päätti tehdä aiheesta väitöskirjan.

”Tajusin, että perinteiset säännöt kirjoitettiin ennen internetin olemassaoloa, eikä silloin tiedetty, että internet mullistaisi koko yhteiskunnan.”

Kuluttajan yksityisyys oli muuttunut rahan korvikkeeksi, valuutaksi.

”Ja sitä kilpailuviranomainen ei alkuun hyväksynyt. On naiivia katsoa vanhoja lakeja eikä muuttuvaa maailmaa.”

Wasastjernan mukaan lainsäätäjät eivät ole ymmärtäneet nopeasti kasvavien teknologiayritysten uutta liiketoimintamallia.

Niiden ansainta perustuu palveluihin, jossa kuluttajat maksoivat palveluista rahan sijaan omilla tiedoillaan: jakamalla kuviaan, paikkatietojaan, verkkokäyttäytymistään ja ostotottumuksiaan.

Näitä tietoja yhdistelemällä yhtiöt saattavat tuntea kuluttajan ja hänen salaisuutensa jopa paremmin kuin hän itse. Hyödyntämällä ja myymällä tietoja yhtiöistä tuli maailman arvokkaimpia.

Viime aikoina kilpailuoikeuden uudistamiseen on onneksi herätty, Wasastjerna arvioi. Akateeminen keskustelu aiheesta käy vilkkaana, ja kilpailuviranomaiset ovat muuttaneet kantojaan laaja-alaisemmiksi.

Oikeuskäytännössäkin on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota erityisesti yksityisyyden suojaan ja kuluttajan valinnanvaran tärkeyteen, samoin kuin yritysten toiminnan vastuullisuuteen.

Tuoreimpana esimerkkinä on Saksan korkeimman oikeuden Facebook-päätös, jossa katsottiin, että Facebook oli yrityksenä asettanut palvelunsa käyttäjille kohtuuttomia ehtoja.

”Korkein oikeus ei puuttunut niinkään dataan vaan kuluttajan valinnanvaran olennaisuuteen”, Wasastjerna kertoo.

Toisin sanoen: jos vaihtoehtoisia palveluja ei ole tarjolla, käyttöehdot eivät saa olla liian ankarat, korkein oikeus linjasi.

Suuret teknologiayhtiöt pystyvät keräämiensä tietojen avulla muodostamaan meistä tarkan kuvan ilman että kilpailuoikeus on osannut puuttua tilanteeseen, arvioi asiasta väitöskirjan kirjoittanut asianajaja Maria Wasastjerna.­

” ”Kilpailuoikeus on pohjimmiltaan poliittista, vaikka sen sanotaan olevan puhdasta.”

EU-komissio on kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin johdolla ryhtynyt ajamaan sitä, että yksi kuluttajien tärkeimmistä perusoikeuksista on oikeus päättää henkilökohtaisten tietojen käytöstä eikä asiaa voi jättää markkinavoimien ratkaistavaksi.

Paraikaa komissio esimerkiksi selvittää, voiko Google ostaa 30 miljoonan ihmisen terveystietoja omistavan Fitbit-yhtiön, joka valmistaa aktiivisuusrannekkeita.

Wasastjerna sanoo olevansa muutoinkin toiveikas sen suhteen, että kilpailuoikeus voi vihdoin oppia digiaikaan.

Syitä on kolme:

1. Koronavirus näytti, että hallitukset ja viranomaiset pystyvät reagoimaan nopeasti, kun hätä on suuri.

”Esimerkiksi valtiontuet ja yritysten yhteistyö sallittiin poikkeuksellisesti.”

2. Euroopan unionin kilpailusäännöt perustuvat loppujen lopuksi vain kahteen pykälään: kartellien ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltoon.

”Kaikki muu on oikeuskäytäntöä ja komission ohjeistuksia. Niitä voi muokata, miettiä ja kyseenalaistaa. Kilpailuoikeus on pohjimmiltaan poliittista, vaikka sen sanotaan olevan puhdasta.”

3. Yhtiöitä voidaan myös kannustaa olemaan vastuullisia sallimalla nykyistä suurempi yhteistyö.

”Esimerkiksi Unilever listasi komissiolle joukon tapauksia, joissa se olisi halunnut toimia vastuullisesti mutta ei voinut, koska pelkäsi rikkovansa kartellikieltoja. Jos on enemmän vuoropuhelua, se voi auttaa yhteistyötä.”

Tuoreessa kirjassaan Competition, Data and Privacy in the Digital Economy (Wolters Kluwer) Wasastjerna esittää, että kilpailuoikeudessa kuluttajan hyvinvoinnin käsitettä pitäisi laajentaa ottamalla huomioon myös taloudellinen vapaus, valinnanvapaus, yksityisyys ja ”reiluus”. Samalla huolehditaan siitä, että markkinat toimivat liikaa keskittymättä ja tehokkaasti.

Se voi vaatia digijättien hajottamista pienempiin osiin.

”Voi olla, että historia tulee toistamaan itseään”, Wasastjerna sanoo.

Vuonna 1911 Yhdysvalloissa pilkottiin öljymarkkinoita hallinnut Rockefellerien perheen Standard Oil oikeuden päätöksellä 34 yhtiöksi, jotta kilpailu toimisi.

Yhdysvalloissa demokraatit ovat erityisesti senaattori Elizabeth Warrenin johdolla vaatineet esimerkiksi Facebookin pilkkomista. Kongressin lakivaliokunta on puolestaan selvittämässä, onko kilpailulainsäädäntöä muutettava niin, ettei teknologiayhtiöiden valta kasva liian suureksi.

Samaan aikaan Googlen markkina-asema on Yhdysvaltain oikeusministeriön selvitettävänä, Facebook kauppakomissio FTC:n tutkittavana sekä Amazon ja Apple kilpailuviraston tutkittavina.

Moni on uskonut markkinoiden toimivan tehokkaasti ja itseohjautuvasti, ”näkymättömän käden” ohjaamina.

Digimaailmassa yritysten keskittyminen osoittaa, että se, mikä toimi ennen vanhaan tavarakaupassa, ei välttämättä toimi datataloudessa.

”Nyt digitaalinen käsi ohjaa kuluttajia kuin Truman Show -elokuvassa”, Wasastjerna sanoo.

Truman Show’n päähenkilö Truman Burbank luulee elävänsä tavallista elämää. Todellisuudessa hän asuu keinotekoisessa studiokaupungissa ja hänen elämäänsä seurataan ja ohjaillaan koko ajan suositun televisio-ohjelman tarpeita silmällä pitäen.