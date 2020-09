Etlan toimitusjohtaja kuvaa budjettiriihtä ”pettymykseksi” kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta. Palkansaajien tutkimuslaitoksessa kiitellään tarttumista talouskriisin akuuttiin syyhyn.

”Oikeilla linjoilla ollaan”, Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) johtaja Elina Pylkkänen kommentoi keskiviikkoiltana julkaistuja budjettiriihen päätöksiä.

”Pettymys oli todella suuri”, harmittelee puolestaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen eli Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Molempien johtamat tutkimuslaitokset julkistivat tällä viikolla tuoreen ennusteen Suomen lähivuosien talousnäkymistä. Eri suhdanne-ennusteiden taustalla ovat suurelta osin samat tiedot, mutta jokainen laitos tulkitsee niitä omalla tavallaan. Etla on lähellä elinkeinoelämää ja PT ay-liikettä.

Viime päivinä suhdanne-ennusteita ovat julkaisseet myös Pellervon taloustutkimus (PTT) ja Suomen Pankki. PTT on lähellä maataloustuottajia.

Suomen kokonaistuotannon eli bkt:n arvioidaan supistuvan tänä vuonna neljästä viiteen prosenttia. Ensi vuonna talous kääntyisi ennusteesta riippuen 2,7–3,9 prosentin kasvuun, joka hidastuisi vuonna 2022. Sekä talouden tämänvuotinen syöksy että ensi vuoden kasvukäänne ovat useimmissa ennusteissa loiventuneet edellisiin, viime kevään ennusteisiin verrattuna.

Tuoreet budjettiriihen päätökset eivät laitosten mukaan juuri heilauta suhdanne-ennusteita. Moni päätöksistä vaikuttaa pidemmällä kuin parin vuoden aikavälillä.

”Kuva on samannäköinen kuin mitä ennustetta tehtäessä ajateltiin. Valtiontalouden alijäämä on suurempi, mutta ei niin merkittävästi, että ennustetta muutettaisiin”, sanoo Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari.

”Suurta yllätystä tässä ei tullut. Budjetti oli elvyttävä, niin kuin odotettiin”, sanoo PT:n Pylkkänen.

Etlan Kangasharju on hetken mietittyään hieman eri linjoilla.

”[Budjettiesitys] lisää paineita siihen, että ensi vuoden [kasvu]ennuste on liian optimistinen”, hän pohtii.

Kangasharjun kritiikki kohdistuu pääosin työllisyystoimiin ja teollisuuden verotukseen.

Työllisyysaste – eli työssäkäyvien osuus 15–64-vuotiaista – on hallitusohjelmassa haluttu nostaa 75 prosenttiin. Se ei näytä todennäköiseltä: optimistisimmankin ennusteen mukaan työllisyysaste nousisi vuoteen 2023 mennessä vain 72,5 prosenttiin.

Budjettiriihen päätöksillä on määrä luoda 31 000–36 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Yhteensä hallituksen tavoite on 80 000 työpaikkaa.

Päätösten todelliset työllisyysvaikutukset herättivät tuoreeltaan keskustelua. Kangasharjun mielestä ne käyvät julkiselle sektorille liian kalliiksi ja uusien työpaikkojen määrä on arvioitu yläkanttiin.

”[Arvioissa] ei oteta huomioon työllisyyttä heikentäviä tekijöitä, kuten perhevapaauudistusta”, Kangasharju sanoo.

”Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että loput 50 000 työpaikkaa perustuvat [suureksi osaksi] niin sanotuille pehmeille toimille. Niiden vaikutuksista ei ole tutkimustietoa, vaan ne ovat arvailujen varassa”, hän lisää.

Näin valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoi budjettiesityksestä keskiviikkona:

PT:n Pylkkäsen mielestä tärkeintä on tarttua keväällä iskeneen talouskriisin syyhyn eli hälventää koronahuolia, jotta elvytys voi purra täydellä teholla. Siihen budjettiriihestä saatiin hyvät eväät.

”Budjettiriihen toimenpiteet eivät sinänsä luo työpaikkoja, vaan kyllä ne yrityksiin syntyvät. Niitä saadaan yleisen kasvupolitiikan myötä”, Pylkkänen sanoo.

Olennaista on hänestä pitää huolta siitä, että kotitalouksilla on ostovoimaa ja optimismia kuluttaa.

”Sieltä se kotimainen kulutuskysyntä tulee. Kotitalouksien ostovoiman kasvuun ei [budjettiesityksessä] annettu paljon eväitä, mutta työllisyysaste on edelleen yli 70 prosenttia eikä etuuksia heikennetä”, Pylkkänen pohtii.

Lue lisää: Turpeen verotus kiristyy, työnhaku uudistuu, varhaiskasvatusmaksuja alennetaan – Tässä ovat hallituksen keskeiset päätökset

Myös kilpailukyky ja viennin elpyminen ovat talouskasvulle olennaisia. Budjettiriihessä päätettiin odotetusti teollisuuden sähköveron madaltamisesta EU:n sallimalle minimitasolle.

Kangasharju ei kuitenkaan usko tämän parantavan teollisuuden kilpailukykyä ”ainakaan merkittävästi”, kun samalla luovutaan päästökauppa­kompensaatiosta ja energiaveron palautusjärjestelmästä.

”Koko ajan on syvempi huoli, ettei ensi vuonna päästä siihen imuun, joka maailmanmarkkinoiden toipumisesta tulee.”

Pylkkänen ei jaa tätä huolta. Hän arvioi, että tärkeimpien vientimaiden elvytystoimet heijastuvat joka tapauksessa Suomenkin vientiin.

”En oikein ymmärrä, miten elvyttävä budjetti voi heikentää Suomen kilpailukykyä”, hän sanoo.

Pylkkänen sanoo, että sähköveron laskeminen on iso päätös eikä energiaveroleikkuri poistu kertarysäyksellä. Valtio on myös aiemmin tullut yrityksiä vastaan muun muassa alentamalla työeläkemaksuja väliaikaisesti ja arvonlisäverojen maksamisen joustoilla, hän lisää.

”Sanoisin, että [vientiteollisuuden] asema ei heikenny, päinvastoin.”

Kristallipalloa ei varsinkaan näissä oloissa ole kenelläkään. Koronaviruspandemia heittää tulevan kehityksen ylle tavallistakin suuremman epävarmuuden, ja se mainitaan myös tuoreissa suhdanne-ennusteissa.

”Voin kuvitella, että talouskasvu on ensi vuonna huomattavasti nopeampaa, koska kotitalouksien säästäminen purkautuu ja elvytetään voimakkaasti. Mutta tässä on myös paljon kaikenlaisia riskejä. On hyvin helppo kuvitella huonompaakin kehitystä”, Pellervon taloustutkimuksen Huovari muotoilee.

Näin opetusministeri Li Andersson (vas) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoivat budjettiesityksestä keskiviikkona: