Kansallismielistä klubia painostetaan muuttamaan sääntöjään, koska jäsenistä merkittävä osa on liike-elämän eliittiä.

Norjalainen Norske Selskab -klubi on ajautumassa julkisen paineen alaiseksi Norjassa, koska sen jäseniksi kelpuutetaan vain miehiä, kertoo Financial Times.

Vastaavaa kehitystä on nähty myös Suomessa.

Helsingin Pörssiklubi päätti marraskuussa 2018 muuttaa sääntöjään niin, että jäseniksi hyväksyttiin myös naisia.

Yhtenä keskeisenä argumenttina naisten jäsenyyttä kannattavien puheissa oli tuolloin se, että Pörssiklubi on talouselämän asioihin keskittynyt kerho, eikä jäsenistön selkeän enemmistön mukaan ensisijaisesti tuohon tarkoitukseen perustettua klubia ollut syytä pitää vain herrakerhona.

Naisten jäsenyyttä kannatti tuolloin runsaat 77 prosenttia äänestäneistä.

Sen sijaan esimerkiksi Helsingin Suomalainen Klubi ottaa jäsenikseen vain miehiä.

Se on suomalaismielinen kerho, jonka juuret ovat perin samanlaiset kuin Norjassa julkisen keskustelun paineen alla olevassa Norske Selskab -klubissa.

Norske Selskab on norjalaisopiskelijoiden 1772 perustama kansallishenkinen kirjallisuuspiiri, joka kokoontui alkuun yhdessä Mademe Juul -nimisessä kahvilassa.

Ensimmäiset neljä vuosikymmentä jäseniksi kelpuutettiin myös naisia.

Norske Selskab arvioi itse olevansa sarallaan maailman viidenneksi vanhin klubi maailmassa.

Norjassa klubia on kritisoitu siitä, että siellä klubin liikemieseliitin tapaamiset eivät ota huomioon sitä, kuinka tasa-arvo on saavuttanut yhteiskunnan liki kaikki kerrokset yhtiöiden johtoa lukuun ottamatta, Financial Times (FT) kirjoittaa.

”Tämä keskustelu ei ole irrallaan Norske Selskab-keskustelusta. Tämä kiista heijastaa niitä haasteita, joita naiset kohtaavat liike-elämässä”, Isabelle Ringnes, 30, sanoi Financial Timesille, ja selitti sukupuoliasenteiden syntyvän osin alitajunnassa.

”Stereotypiat ovat juurtuneet syvälle yhteiskuntaan, ja meillä on yhä matkaa niiden kumoamiseksi.”

Norske Selskabilla on noin 1 100 jäsentä. Heistä osa on bisneseliittiä, osa kulttuuriväkeä.

Isabelle Ringesin isä Christian Ringes on kerhon jäsen. Kun hän oli esittänyt tammikuussa televisiossa, että naiset tulisi ottaa jäseniksi, eräs toinen jäsen oli vaatinut hänen erottamista, FT kertoo.

Christian Ringnes on perustellut naisjäsenyyttä sillä perusteella, että Norske Selskab on klubi, jonka jäsenillä on merkittäviä asemia elinkeinoelämässä. Asialla ei olisi merkitystä, jos kyseessä olisi savikiekkokerho, hän on lisännyt.

Myös Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Abid Raja on vaatinut klubia avaamaan jäsenyytensä naisille.

”Se on käsittämättömän vanhanaikainen malli. Ei ole kovin viisasta sivuuttaa naisia, ja se on myös hieman takaperoista”, hän sanoi Norjan yleisradio NRK:n haastattelussa FT:n mukaan.