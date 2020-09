Uusi Tiktok Global listautuu pörssiin 12 kuukauden sisällä. Yhdysvaltain kauppaministeriö kertoo lykkäävänsä Tiktokin latauskieltoa ainakin viikolla. Omistusjärjestelyissä amerikkalaisten katsotaan saavan 53 prosentin osuuden yhtiöstä.

Presidentti Donald Trump on hyväksynyt pilvipalvelu- ja ohjelmistoyritys Oraclen suunnitelman siitä, miten kiinalaisen Tiktok-videopalvelun Yhdysvaltain-toiminnot siirretään amerikkalaisiin käsiin.

”Hyväksyn sopimuksen konseptina”, Trump kertoi lauantaina toimittajille lähtiessään Valkoisesta talosta kampanjamatkalle Fayettevilleen, Pohjois-Carolinaan, uutistoimisto Bloomberg kertoi.

”Uskon, että siitä tulee fantastinen diili”, Trump sanoi.

”Olen antanut sille siunaukseni. Jos he saavat sen aikaan, se on upeaa, mutta jos eivät, on sekin ok.”

Videosovellus Tiktok kertoo valmistelleensa Yhdysvalloissa yhteistyösopimuksen ohjelmistoyhtiö Oraclen ja vähittäistavaraketju Walmartin kanssa.

Tiktokin mukaan Oraclen on määrä toimia jatkossa Yhdysvalloissa viestisovelluksen teknologisena yhteistyökumppanina, kun taas Walmart olisi Tiktokin kaupallinen yhteistyökumppani.

Yhdysvallat on pitänyt kiinalaisomisteista sovellusta turvallisuusuhkana ja väittänyt Kiinan käyttävän sitä vakoiluun.

Presidentti Donald Trump allekirjoitti elokuussa asetuksen, jonka mukaan Tiktokin omistajan ByteDancen tulee myydä Yhdysvaltain-toimintonsa amerikkalaiselle yritykselle. Muuten yhdysvaltalaisilta kielletään liiketoimet yrityksen kanssa.

Hanketta varten perustetaan uusi yhtiö nimeltä TikTok Global. Se on luvannut kanavoida viisi miljardia dollaria uusia verotuloja Yhdysvalloille.

Myös uusia työpaikkoja on luvattu Yhdysvalloille. Pääkonttoria kaavaillaan Texasiin.

Yhtiö perustaa myös koulutukseen varoja antavan rahaston, joka Trumpin mukaan täyttää hänen etukäteen antaman vaatimuksensa siitä, että Yhdysvaltain hallinnon on saatava osansa sopimuksesta, Bloomberg kertoi.

”He panevat pystyyn todella ison rahaston”, Trump sanoi. ”Se on heidän osuutensa, jota olen pyytänyt.”

Oracle aikoo ottaa 12,5 prosentin osuuden TikTok Globalista. Walmart on kertonut sopineensa ostavansa 7,5 prosenttia yhtiöstä, Bloomberg kertoi.

Tiktokin omistajayhtiö Bytedancella on 80 prosentin osuus uudesta yhtiöstä.

Silti sopimuksen mukaan riittävä määräysvalta siirtyy uudessa yhtiössä amerikkalaisten käsiin.

Tämä selittyy sillä, että 40 prosenttia Bytedancen omistuksesta on jo amerikkalaisten sijoittajien ja pääomarahastojen käsissä. Sijoittajina ovat muun muassa Oracle-sopimusta säätäneet General Atlantic- ja Sequoia-pääomasijoittajat.

Kun kaikki amerikkalaisomistukset lasketaan yhteen, amerikkalaisomistus nousee välillinen omistus huomioon ottaen yhtiössä 53 prosenttiin.

Se ei kuitenkaan muuta sitä tosiseikkaa, että 80 prosenttia uudesta yhtiöstä on kiinalaisyhtiön käsissä, jossa amerikkalaislla on vähemmistö.

Tiktok Global aikoo listautua pörssiin Yhdysvalloissa 12 kuukauden sisällä.

Oracle ottaa kaiken Tiktokin Yhdysvalloissa olevan datan pilvipalvelimilleen ja saa pääsyn Tiktokin lähdekoodiin.

Yhtiön viisijäsenisestä hallituksesta neljän on määrä olla amerikkalaisia, yhtiöt kertoivat tiedotteessa.

Ensimmäisissä arvioissa presidentti Trumpin kätilöimää sopimusta pidettiin ”turvallisuusuhkien” kannalta vesitettynä, eikä sen katsottu muuttavan paljoa nykyistä tilannetta lukuun ottamatta sitä, että tietyt amerikkalaistahot pääsivät ostamaan osuudet nopeasti kasvaneesta kiinalaisyrityksestä.

Bytedance hallitsee yhä sovelluksen algoritmeja. Tietoturvalisuudessakin muutokset ovat vähäisiä: Tähän asti amerikkalaisten tietoja on Bytedancen ilmoituksen mukaan säilytetty Singaporessa, nyt ne vaihtuvat Oraclen pilvipalveluihin.

Erityisesti nuorten keskuudessa suositun Tiktokin ilmoituksen jälkeen Yhdysvaltain kauppaministeriö kertoi lykkäävänsä Tiktokin latauskieltoa ainakin viikolla.

Latauskiellon oli määrä tulla Yhdysvalloissa voimaan sunnuntaina, mutta sitä lykätään ainakin ensi viikon sunnuntaihin asti.

Kiinalaisen Tencentin omistama viesti- ja maksusovellus Wechat puolestaan menee sunnuntaina kiinni Yhdysvalloissa, kun Kiinan ja Yhdysvaltojen tuorein kauppakiista kärjistyy entisestään. Yhdysvaltojen kauppaministeriö on määrännyt Wechatin latauskieltoon sunnuntaista lähtien.

Wechat on Kiinassa erittäin laajasti käytetty sovellus, ja sillä on myös Yhdysvalloissa liki 20 miljoonaa käyttäjää.

Toisin kuin Wechatin, oli kieltolistalta löytyvän Tiktokin käyttö kuitenkin mahdollistettu yli marraskuun presidentinvaalien. Tiktokilla on Yhdysvalloissa noin 100 miljoonaa käyttäjää.

Kiina näpäytti lauantaina Yhdysvaltoja ilmoittaen ottaneensa käyttöön mekanismin, jolla se voi rajoittaa ulkomaisten yritysten toimintaa. Kiinan kauppaministeriön mukaan päätös voi koskea yrityksiä, mutta myös organisaatioita ja ihmisiä.

Pakotteisiin voidaan ryhtyä, jos jokin toiminta vahingoittaa Kiinan turvallisuutta tai rikkoo kansainvälisiä kauppasääntöjä. Tällöin Kiina voisi määrätä sakkoja, liiketoiminnan ja investointien rajoituksia sekä maahantulorajoituksia.

Kiinan ja Yhdysvaltojen välejä ovat kiristäneet viime aikoina juuri Tiktokiin ja Wechatiin liittyvät kiistat. Tiktok on kiistänyt Yhdysvaltain vakoilusyytökset. Kiinan mukaan kyse taas on poliittisesta ajojahdista.

Kiina itse on vuosien ajan estänyt tai rajoittanut suurien yhdysvaltalaisten teknologia-alan toimijoiden, kuten Facebookin, Twitterin ja Googlen, toimintaa Kiinan alueella.

Sovelluksiin liittyvät kiellot ovat herättäneet huolta myös Yhdysvalloissa. Arvostelijoiden mukaan sovellusten turvallisuusriskeistä ei ole selkeää tietoa, ja toisaalta he ovat huolissaan siitä, pysyykö Trumpin hallinto perustuslain takaaman sananvapauden puitteissa.

Kieltoa arvostellaan myös siitä, että se rapauttaa internetin yhtenäisyyttä.