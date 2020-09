Yhdysvaltain oikeusministeriö ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio tutkivat sähköautoyhtiö Nikolan toimia.

Yhdysvaltalaisen sähköautoyhtiön Nikolan perustaja Trevor Milton on eronnut puheenjohtajan tehtävistään, kertoo yhtiö uutistoimisto Reutersin mukaan.

Nikolan on väitetty valehdelleen materiaaleissaan ennen kuin se teki sopimuksen General Motorsin kanssa. General Motors on ilmoittanut ostavansa 11 prosenttia Nikolasta. Yhdysvaltain oikeusministeriö ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio tutkivat Nikolan toimia.

”Yhtiön ja sen tehtävän muuttaa maailmaa tulisi olla keskiössä, ei minun. Tein vaikean päätöksen lähestyä johtokuntaa ja siirtyä vapaaehtoisesti sivuun puheenjohtajan tehtävistä”, Milton sanoi Reutersin mukaan.

Yrityksen uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty Stephen Girsky. Hän on entinen General Motorsin varapuheenjohtaja ja Nikolan hallituksen jäsen.

Nikola on kesäkuussa pörssiin listautunut sähköautoyritys, joka perustettiin vuonna 2015. Se ei ole tosin myynyt vielä yhtään autoa. Nikola on ottanut nimensä keksijä Nikola Teslalta kuten toinenkin sähköautojen valmistaja Tesla.

Syytökset Nikolaa kohtaan saivat alkunsa yhdysvaltalaisen Hindenburg Research -yrityksen raportista 10. syyskuuta. Heidän mukaansa Nikola oli julkaissut lavastetun videon sähköajoneuvotekniikastaan.

Videolla yksi yrityksen kuorma-autoista liikkuu vauhdilla alaspäin mäkeä. Raportin mukaan auto oli viety kukkulan huipulle hinaamalla.

Nikola on puolustautunut sanomalla, että raportissa on kymmeniä virheitä ja sen tarkoituksena on manipuloida markkinoita. Kuorma-autoväitettä yritys ei tosin ole suoraan kiistänyt.

”Syytökset kohdistuvat erityisesti Nikolaan sekä yrityksen perustajan Trevor Miltonin tapaan esittää yrityksestä asioita, jotka antavat väärän käsityksen Nikolan teknologian kyvykkyydestä, heidän aineellisesta pääomastaan ja siitä, miten valmis teknologia on”, kommentoi Aalto-yliopiston strategisen johtamisen professori Robin Gustafsson HS:lle viime viikolla.