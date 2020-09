Terrafamen osakas Trafigura kaatoi myrkyllistä jätettä Norsunluu­rannikolle vuosia sitten, nyt yhtiö on rahanpesu­ilmoitusten keskellä – ”Eivät liity Terrafamen toimintaan Suomessa”

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen korostaa, että rahanpesuilmoitukset eivät liity Terrafamen toimintaan Suomessa.

Valtion kaivosyhtiön Terrafamen osakkeenomistajasta Trafigurasta on tehty lukuisia rahanpesuilmoituksia, kertoi Yle sunnuntaina.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen kertoo yllättyneensä väitetyistä rahanpesuilmoituksista.

”Kyseessä näyttää olevan hyvin laaja ja massiivinen kansainvälinen tietoaineisto, joka käsittää miljoonia matalalla kynnyksellä tehtyjä rahanpesuilmoituksia. Sen joukkoon mahtuu varmaan kaikennäköistä”, alivaltiosihteeri Peltonen sanoo.

Ylen artikkelista ei selviä, milloin rahapesuilmoitukset olisi tehty.

”Olemme uutistietojen varassa, mutta käsittääkseni kyse on rahapesuilmoituksista, jotka on tehty vuosina 2013–2017.”

Pankkien velvollisuutena on tehdä rahapesuilmoitus, jos ne havaitsevat epäilyttäviä maksutapahtumia. Rahanpesuilmoitukset eivät sinänsä vielä tarkoita, että yhtiö olisi välttämättä syyllistynyt laittomuuksiin.

Jos viranomaisilla on rahapesuilmoitusten perusteella syytä epäillä laittomuuksia, ne aloittavat esitutkinnan. Sen jälkeen mahdolliset rikosepäilyt siirtyvät tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Rahanpesu tarkoittaa rikoksella hankitun omaisuuden tai rikoksen tuottaman hyödyn alkuperän häivyttämistä.

Terrafamen toiminta kuuluu nykyisin työministerin vastuulle. Työministeri Tuula Haatainen (sd) kirjoitti sunnuntaina Twitterissä, että ministeriö perehtyy julkisuudessa Trafigurasta esitettyihin väitteisiin.

Ministeri Haataisen erityisavustaja ilmoitti aamulla, että asiaa kommentoidaan myöhemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Peltonen ei osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, pyytääkö ministeriö Trafiguralta selvityksen.

”Ensiksi meidän täytyy perehtyä asiaan. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että esitetyt rahanpesuilmoitukset eivät liity Terrafamen toimintaan Suomessa. Rahanpesuilmoitusten paikkansapitävyys on selvitettävä näiden maiden viranomaisprosessissa.”

Trafigurasta tuli Terrafamen osakkeenomistaja vuonna 2017. Nykyisin sen omistusosuus Terrafamesta on 31 prosenttia. Suurin osakkeenomistaja on valtion sijoitusyhtiö Suomen Malmijalostus, jonka omistusosuus on 67 prosenttia. Finanssiyhtiö Sampo omistaa Terrafamen osakkeista kaksi prosenttia.

”Vuonna 2017 Suomen Malmijalostus selvitti huolellisesti Trafiguran taustat ja Terrafame-sijoitukseen liittyvät verotuskäytännöt asiantuntijapalveluita käyttäen, aivan kuten vastaavissa omistus- ja rahoitusjärjestelyissä on tavanomaista. Tietoon ei tullut tällöin mitään sellaista, joka olisi estänyt Trafiguraa toimimasta Terrafamen rahoittajana ja vähemmistöosakkeenomistaja.”

Singaporelainen Trafigura on maailman suurimpia raaka-aineiden välittäjiä. Sen liikevaihto oli viime vuonna 172 miljardia dollaria eli 154 miljardia euroa ja liikevoitto 1,6 miljardia dollaria eli 1,4 miljardia euroa.

Vuonna 2006 yhtiö aiheutti lähes 100 000 ihmisen sairastumisen, kun se kaatoi 500 tonnia myrkyllistä jätettä Norsunluurannikolle. Yhtiö joutui maksamaan sairastuneille kymmenien miljoonien dollarien korvaukset.

Kun Trafigura vuonna 2017 ilmoitti sijoittavansa Terrafameen, yhtiön toimitusjohtaja Jeremy Weir painotti, että se on ottanut opikseen menneisyyden virheistään.

”Trafigura on nykyään hyvin erilainen yhtiö kuin 5–6 vuotta sitten. Kerromme hyvin avoimesti liiketoiminnastamme, taloudestamme ja yritysvastuusta, vaikka emme ole pörssiyhtiö. Olemme ottaneet opiksemme menneisyyden virheistä”, Weir sanoi.