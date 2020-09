Konkurssipelot yrityksissä hälvenivät hieman, mutta kolmannes yrityksistä arvioi yhä, että toiminta supistuu lähikuukausina.

Yritysten luottamus hallitukseen ja sen kykyyn tehdä yritystoimintaa tai työllisyyttä edistäviä päätöksiä on heikentynyt selvästi, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yrityksille tekemä tuore kysely.

73 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kuvaili luottamustaan hallituksen kykyyn edistää yrittäjyyttä melko tai erittäin heikoksi. Yhdeksällä prosentilla luottamus oli melko tai erittäin vahva. Kuukausi sitten EK:n kyselyssä vastaavat luvut olivat 56 ja 15 prosenttia.

72 prosenttia yrityksistä arvioi puolestaan, että niiden luottamus hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä on melko tai erittäin heikko. Kahdeksan prosenttia kuvaili luottamustaan melko tai erittäin vahvaksi. Kuukausi sitten vastaavat luvut olivat 67 ja 8 prosenttia.

Luottamus Sanna Marinin (sd) hallitukseen on silti edelleen parempaa kuin Antti Rinteen (sd) hallitukseen syyskuussa 2019, EK laskee.

Yritykset ottivat kyselyssä erikseen kantaa myös budjettiriihessä tehtyjen päätösten vaikutuksiin.

Työnantajayrityksistä 31 prosenttia arvioi, että budjettiriihen päätökset heikentävät niiden työllistämisaikomuksia. Neljä prosenttia arvioi, että työllistämisen edellytykset paranivat. Vaikutus investointiaikomuksiin oli 38 prosentin mielestä heikentävä ja neljän prosentin mielestä vahvistava.

EK:n johtavan asiantuntijan Jari Huovisen mukaan luottamusta hallitukseen on yritysten vastausten perusteella heikentänyt esimerkiksi ennen budjettiriihtä käyty keskustelu työaikojen lyhentämisestä ja irtisanomisten vaikeuttamisesta. Tyytymättömyyttä on lisännyt myös pettymys budjettiriihen päätöksiin, erityisesti liittyen työllisyystoimiin, hän uskoo.

Sinänsä on tavallista, että yrittäjät ja yritysjohtajat suhtautuvat kriittisesti poliittisiin päätöksiin, Huovinen muistuttaa.

”Mutta jossain määrin huolestuttavaa on, että se epäluottamus on näin laajaa nyt. Kyllähän tuo vähän hälytyssignaali on, jos ajattelemme työllisyyden kehitystä ja sitä, minkälainen se usko meidän työnantajayrityskentällämme on lähitulevaisuuteen.”

EK:n kysely mittasi myös yritysten tunnelmia koronakriisin keskellä. Tulosten mukaan konkurssipelot yrityksissä ovat hälventyneet hieman.

Neljä prosenttia yrityksistä pelkäsi tällä hetkellä ajautuvansa konkurssiin. Kuukausi sitten lukema oli kahdeksan prosenttia ja kesäkuussa 11 prosenttia. Noin kolmannes yrityksistä arvioi samaan aikaan, että toiminta supistuu lähikuukausina. Kuusi prosenttia arvioi, että toiminta laajentuu.

”Tilanne on edelleen yrityksille haastava, mutta positiivisiakin merkkejä näkyy. Selkein on konkurssiuhkan vähentyminen”, Huovinen sanoo.

Huovisen mukaan huomionarvoista kyselyn tausta-aineistossa on se, että yritysten vaikeudet ovat kesän mittaan laajentuneet pienistä yrityksistä yhä selkeämmin keskisuuriin ja suuriin yrityksiin.

”Suhteellisesti tarkasteltuna haasteita esiintyy itse asiassa kohtuullisen paljon keskisuurissa ja suurissa yrityksessä. Vientiteollisuuden vaikeudet ovat selvästi näkyneet kesän jälkeisissä aineistoissa”, hän sanoo.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 154 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 17.–18.9.2020.