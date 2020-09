Tiistaina Kone muutti myös arviotaan sille tärkeiden Kiinan uuslaitemarkkinoista.

Hissejä ja liukuportaita valmistava Kone ilmoittaa, että sen liikevaihto ja oikaistu liikevoitto ovat kehittyneet odotettua paremmin kolmannella vuosineljänneksellä. Siksi yhtiö parantaa arviotaan liiketoimintansa kehittymisestä tänä vuonna.

Pian kaupankäynnin alkamisen jälkeen yhtiön osake kallistui Helsingin pörssissä kolme prosenttia 73,7 euroon.

Uuden arvion mukaan liikevaihdon muutos on tänä vuonna –1 prosentin ja +2 prosentin välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2019. Oikaistun liikevoittoprosentin yhtiö arvioi olevan 12,1–12,7.

Merkittävä aikaisemmin arvioitua parempaan kannattavuuteen on yhtiön liiketoiminnan vahvistuminen Kiinassa.

”Uuslaiteliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut myös kolmannella vuosineljänneksellä Kiinan korkean aktiviteettitason johdosta. Lisäksi palveluliiketoiminnan liikevaihto on kehittynyt toista vuosineljännestä suotuisammin. Myös oikaistu liikevoitto on kehittynyt odotettua paremmin liikevaihdon hyvän kehityksen tukemana”, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Aiemmin Kone arvioi, että liikevaihdon muutos on tänä vuonna –4 prosentin ja nollan välillä. Oikaistun liikevoittoprosentin yhtiö arvioi pienenevän hieman tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa. Vuonna 2019 oikaistu liikevoittoprosentti oli 12,4.

Tiistaina Kone muutti myös arviotaan sille tärkeiden Kiinan uuslaitemarkkinoista. Kone uskoo uuslaitemarkkinoiden kasvavan Kiinassa ja supistuvan muilla alueilla koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden takia.

Huoltomarkkinoiden se arvioi kestävän kohtalaisen hyvin koronaviruspandemian aiheuttamaa epävarmuutta. Hissien ja liukuportaiden uusimismarkkinat ovat kutakuinkin ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä asiakkaiden päätöksiä.