Oikeusistuin Yhdysvaltojen Texasissa katsoi perjantaina tekemässään ratkaisussa, että yhtiö on syyllistynyt neljään patenttirikkomukseen.

Peliyhtiö Supercell on määrätty maksamaan 8,5 miljoonan dollarin eli noin 7,2 miljoonan euron verran tekijänoikeuskorvauksia patenttirikkomuksen takia.

Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto Bloomberg.

Kyse on tapauksesta, jossa japanilainen Gree-yritys on haastanut Supercellin oikeuteen patenttirikkomuksista tunnetuissa peleissä, Clash of Clansissa, Clash Royalessa ja Brawl Starsissa. Kiista koskee ilmaiseksi ladattavien pelien ominaisuuksia.

Valamiehistö katsoi, että Supercell on syyllistynyt tekoihin. Se piti tekoja myös tahallisina. Tämä tarkoittaa, että paikallinen tuomari voisi vielä kolminkertaistaa yritykselle määrätyt korvaukset.

Supercell kiisti, että se olisi käyttänyt patentoitua teknologiaa ja katsoi, että patentit olivat mitättömiä. Valamiehistö ei puoltanut Supercellin näkemystä.

Yhtiö kommentoi tapausta HS:lle hyvin lyhyesti tiistaina.

”Käymme parhaillaan päätöstä läpi asianajajiemme kanssa ja päätämme tämän jälkeen asianmukaisista jatkotoimenpiteistä”, sen viestinnästä kirjoitettiin sähköpostitse.

Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä Talouselämä-lehti.