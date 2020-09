Asuntorahastot opettivat suomalaisille, että muuhunkin kuin osakkeisiin ja korkorahastoihin voi sijoittaa pienillä summilla. Vaihtoehtoisiin sijoituksiin liittyy kuitenkin riskejä, jotka ovat kriisissä testaamatta.

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tarjonta Suomessa jatkaa kasvuaan, kun yhä useammat suomalaiset etsivät rahoilleen tuottavia kohteita osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelta.

Pankit ovat lisänneet valikoimiinsa vaihtoehtoisten sijoitusten rahastoja, joista monet ovat tarjolla myös yksityissijoittajille, eikä kehitykselle näy loppua.

OP käynnistelee parhaillaan uutta vaihtoehtoisen sijoittamisen rahastoa nimeltä OP Alternative Portfolio. Se on jatkoa OP:n suosituille asunto-, metsä- ja palvelukiinteistörahastoille.

OP Alternative Portfolion salkunhoitajilla on valtuudet hakea sijoittajille tuottoa mitä erilaisimmista sijoituskohteista, joihin lukeutuvat kiinteistöjen lisäksi esimerkiksi aurinkovoimalat, valokuituverkot, viinitilat, viljelysmaat ja pääomasijoitukset kasvuyhtiöihin.

”Asiakaskysyntä”, selittää OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen uuden rahaston perustamista.

”Se ei ole vain tämä vuosi, vaan viimeisen viiden aikana kysyntä on kasvanut koko ajan.”

Kai Kalajainen.­

OP Alternative Portfolio on suunnattu yksityissijoittajille, joilla on jo tietämystä sijoittamisesta. Rahaston minimisijoitus on 1 000 euroa, mikä karsii pienen kuukausisäästämisen harrastajat joukosta.

Aktian varainhoidon johtaja Niina Bergring sanoo, että sijoittajilla on huutava tarve vaihtoehtoisille sijoitusmuodoille, koska riskittömistä korkosijoituksista on tullut niin epähoukuttelevia.

Keskuspankkien elvytystoimien takia valtionlainojen ja muiden vähäriskisten lainapaperien korot ovat painuneet jopa alle nollaan. Riskitöntä tuottoa ei ole enää tarjolla lainapaperien markkinoilta.

”Finanssikriisin jälkeen keskuspankit ovat käytännössä manipuloineet korkokäyrät mahdottomiksi tulevaisuuden tuotto-odotusten kannalta”, Bergring sanoo.

”Jos nyt ostaa kehittyneiden valtioiden lainoja, käytännössä takaa itselleen negatiivisen reaalituoton.”

Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat nimensä mukaisesti vaihtoehtoisen tavan hajauttaa omia sijoituksia osakkeiden ulkopuolelle.

”Se on uusi komponentti, jolla pyritään tuomaan hajautusta ja turvaavuutta osakeriskin rinnalle.”

Aktia on vielä tänä vuonna perustamassa uutta vaihtoehtoisen sijoittamisen rahastoa, joka keskittyy infrastruktuurihankkeisiin. Sijoituskohteina ovat muun muassa julkiset ja yksityiset energia-, liikenne- ja tietoliikennehankkeet. Rahastoa markkinoidaan Aktian instituutioasiakkaille.

Bergringin mukaan infrastruktuurisijoituksissa houkuttelevat muun muassa valtioiden kaavailemat elvytystoimet, jotka kohdistuvat usein vihreään infrastruktuuriin.

Kuluttajille markkinoitavat vaihtoehtoisten sijoitusten rahastot nousivat Suomessa suosioon 2010-luvulla. Suurin menestystarina on ollut vuonna OP:n vuonna 2013 perustama asuntorahasto OP-Vuokratuotto, johon on sijoittanut yli 40 000 suomalaista.

OP:n Kalajaisen mukaan suosio kertoo siitä, että suomalaiset hakevat sijoituksilleen monipuolisuutta ja helppoutta.

Aiemmin arvopaperisijoitukset tehtiin lähinnä osakkeisiin ja korkorahastoihin. Asuntoihin ja metsään sijoitettiin suoraan, mutta monella ei ollut siihen riittävää pääomaa tai osaamista. Infrastruktuuriin sijoittamista ei edes osattu ajatella.

Rahastojen kautta asunto- tai metsäsijoittajaksi voi päästä pikkurahoilla. Hyvä puoli on myös se, että rahastojen kautta sijoittaminen tuo sijoitusomaisuuteen hajautusta.

”Sen sijaan että omistaa yhden vuokra-asunnon, voi omistaa vuokratuottorahastoa, jossa on paljon asuntoja ja jota joku hoitaa. Metsäpalstan sijaan voi omistaa osuuden laajasta potista metsäomaisuutta ympäri Suomen ja saada sijoitukselle ammattimaisen hoidon”, Kalajainen sanoo.

Pankeille vaihtoehtoisen sijoittamisen rahastot ovat olleet hyvä tulolähde, kun osakerahastojen hintakilpailu on kiristynyt. Esimerkiksi OP-Vuokratuoton vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,9 prosenttia. Kun rahaston koko on jo noin 1,5 miljardia, kertyy salkunhoitaja Antero Tenhusen vastuulla olevan rahaston hallinnointipalkkioista lähes 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Merkintä- ja lunastuspalkkiot eivät mene rahastossa OP:lle vaan rahastolle itselleen.

Vaihtoehtoisten sijoituksien heikkous on niiden heikko likviditeetti. Sijoituskohteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä voi olla vaikea myydä eikä niiden arvoa ole helppo arvioida sijoitusaikana.

Pörssiosakkeita tai korkopapereita voi kaupata milloin tahansa pörssin aukioloaikoina, mutta infrastruktuuri- tai energiahankkeissa rahaston varat ovat kiinni helposti vuosia.

Osake- ja korkorahastoille määräytyy joka päivä hinta markkinoilla, mutta metsän, tuulivoimalan tai tonttimaan arvonmuutoksia on vaikeampi arvioida. Tämä aiheuttaa virheiden tai vedätyksen riskin.

Yleensä vaihtoehtoisten rahastojen arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ulkopuolisten arvioijien avulla. Nämä neljä ajankohtaa ovat myös ne, jolloin rahastosta voi ostaa osuuksia tai omia osuuksia voi myydä.

OP:n uudessa Alternative Portfolio -rahastossa eri sijoituslajeille on eri ulkopuoliset asiantuntijat, joiden arvioista rahaston kulloinenkin arvo kootaan.

Finanssivalvonnan viimevuotisen selvityksen mukaan kiinteistörahastoilla oli kehitettävää arvonmäärityksessä ja riskienhallinnassa.

Vaihtoehtoisille rahastoille ongelmia voisi aiheuttaa tilanne, jossa suuri joukko sijoittajia haluaisi samaan aikaan rahansa ulos. Silloin rahasto voisi joutua myymään omaisuutta huonoon hintaan saadakseen maksettua sijoituksensa lunastaneille. Käytännössä rahastot voivat kuitenkin viivyttää rahojen maksua tai lunastukset voidaan sulkea kokonaan Finanssivalvonnan määräyksellä.

Pankit yrittävät vähentää tätä riskiä tekemällä sijoittajille selväksi, että vaihtoehtoiset rahastot on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen. Myös rahastojen palkkiorakenne on yleensä sellainen, että lunastukset ensimmäisten vuosien aikana tulevat kalliiksi.

Markkinavalvojalta vaihtoehtoiset sijoitukset vaativat tarkkaavaisuutta. Finanssikriisissä syntyi isoja ongelmia tuotteista, jotka eivät olleetkaan niin likvidejä kuin sijoittajat luulivat. Kriisin hetkellä joitain asuntomarkkinoihin kytköksissä olleita arvopapereita ei saanut Yhdysvalloissa kaupaksi lainkaan.

Suomessa OP:n pääkilpailija Nordea ei ole alkanut perustaa omia asunto- tai metsärahastoja. Pankki tarjoaa tällä hetkellä asiakkailleen Capmanin kiinteistörahastoa, jossa minimisijoitus on 5 000 euroa. Ammattimaisille sijoittajille on tarjolla myös muita epälikvidejä sijoituskohteita, kuten yrityslainoja ja pääomasijoituksia.

Tutkimusyhtiö Morningstarin apulaisjohtaja Matias Möttölä sanoo, että Euroopassa on pitkään ollut näkyvissä trendi, jossa ammattisijoittajat hakevat tuottoja korkosijoituksien ja osakesijoituksien ulkopuolelta. Yksityissijoittajien tapauksessa tällaista vaihtoehtoisten omaisuusluokkien kansainvälistä buumia ei ole nähty.

Osin syynä ovat eri maiden valvojien rajoitukset sille, miten tällaisia rahastoja saa myydä yksityissijoittajille.

Aktian Bergring sanoo, että vaihtoehtoisiin sijoituksiin liittyvät riskit pitää tehdä sijoittajille selviksi. Epälikvidejä sijoituksia ei saa myydä sijoittajille heidän ymmärtämättään.

”Olen siinä sääntelijän kanssa samaa mieltä, että pitää olla tarkkana siinä, että näitä tarjotaan vastuullisesti.”