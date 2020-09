Huhti–kesäkuussa Suomen palveluviennin arvo pieneni 28 prosenttia vuoden takaisesta. Koronaviruksen lisäksi myös brexit varjostaa kauppanäkymiä, arvioi palveluyrityksiä edustava Palta.

Palveluviennin arvo vähenee tänä vuonna jopa neljänneksellä, arvioi palvelualojen työnantaja­yrityksiä edustava Palta ry.

Tilastokeskus kertoi viime viikolla, että palveluviennin arvo pieneni huhti–kesäkuussa 28 prosenttia vuoden takaisesta. Vielä syyskuun alkupuolella Palta arvioi, että pudotusta voisi olla jopa kolmannes; nyt arvio on siis hieman optimistisempi.

”Palveluvienti on romahtanut kuljetuksen ja matkailun huonon tilanteen johdosta. Myös ict-palvelujen alkuvuoden vienti on ollut heikkoa”, Paltan pääekonomisti Martti Pykäri kertoo tiedotteessa.

Suomen viennin kokonaisarvosta noin kolmannes tulee palveluviennistä. Viime vuosina palveluvienti on ollut kasvussa, ja Paltan arvion mukaan kuluvan vuoden luvuissa jäädään noin vuoden 2016 tasolle.

Koronaviruspandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset ovat jarruttaneet erityisesti matkailua ja kuljetuspalveluita. Matkailuviennin eli ulkomailta Suomeen kohdistuvan matkailun arvo väheni huhti–kesäkuussa 87 prosenttia.

Suomessa on voimassa linjaus, että vapaa matkustaminen on voimassa vain maista, joissa on enintään 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Euroopassa on enää seitsemän maata, jotka jäävät alle tuon rajan. Tällaisia maita ovat Latvia, Liettua, Puola, Kypros, Liechtenstein, San Marino ja Vatikaani.

Nämä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämässä liikennevalomallissa niin sanottuja vihreitä maita. Vihreä väri tarkoittaa, että matkustaja voi saapua maasta Suomeen menemättä omaehtoiseen karanteeniin.

Lisäksi vihreitä maita ovat muun muassa Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Korea ja Japani.

Paltan mukaan rajoitukset ovat haitanneet myös muun muassa konsulttipalveluiden sekä teollisuuden huolto-, kunnossapito- ja asennuspalveluiden toimittamista.

Myös Britannian EU-ero varjostaa palvelukaupan näkymiä, järjestö kertoo.