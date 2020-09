Vienti sakkaa, tehtaat pistävät lapun luukulle ja yt-neuvottelut seuraavat toistaan. Koronakriisin vaikutukset Suomen talouteen alkavat nyt todenteolla näkyä. Ja vaikutukset ovat rajut.

Mitä valtiovalta aikoo tehdä tilannetta helpottaakseen?

Yrityspäättäjät pääsevät torstaina kysymään asiasta elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk).

Tenttaaminen tapahtuu Taloudenpuolustuskurssilla, joka on Aalto University Executive Educationin ja Helsingin Sanomien järjestämä tapahtuma. Varsinainen Taloudenpuolustuskurssi on tältä vuodelta peruttu koronatilanteen vuoksi, mutta sen sijaan järjestetään kaksi virtuaalista talouden ensiapukurssia.

Jälkimmäisessä tilaisuudessa torstaina puhutaan siitä, mitä tapahtuu ensiavun jälkeen. Suomi tarvitsee rakenneuudistuksia, mutta mitä pitää tehdä ensimmäiseksi? Mikä on valtion vastuulla? Entä yritysten?

Millaisia selviytymiskeinoja yritykset ovat keksineet pandemian pakottamina?

Minkälainen Suomen talous on kriisin jälkeen?

Suora lähetys ensiapukurssilta on nähtävissä torstaina kello 10–11.45 HS.fi:ssä.

Lähetyksessä haastatellaan muun muassa Finnairin toimitusjohtajaa Topi Manneria.

Finnair on yksi kovimmin koronasta kärsineistä yrityksistä, sillä lentoliikenne on edelleen pääosin seis. Yhtiö on ilmoittanut vähentävänsä tuhat työntekijää ja jatkavansa lomautuksia.

Topi Manner avaa haastattelussa yhtiön selviytymisstrategiaa. Miten Finnair pyrkii varmistamaan sen, että yhtiö pystyy toimimaan sitten, kun kriisi on joskus ohi?

Levi Wellness Clubin toimitusjohtaja Laura Peippo kertoo Lapin matkailun tilanteesta ja ratkaisuista, joita yrittäjät joutuvat tekemään kun ulkomaisia turisteja ei tänä talvena entiseen malliin saavu.

Hydraulisia nostureita valmistavan Mantsinen Groupin toimitusjohtaja Mia Mantsista haastatellaan vientiyritysten näkymistä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice Pekka Mattila puhuu siitä, miten yritykset voivat vastata kriisiajan haasteisiin.

Poliitikoista paikalla ovat Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Malm ja Mykkänen ottavat yhteen hallituksen työllisyyspolitiikasta.

Lopuksi elinkeinoministeri Mika Lintilä vastaa puolen tunnin ajan yrityspäättäjien kysymyksiin.

Tilaisuuden yhteistyökumppanina on K-ryhmä.