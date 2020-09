Elintarvikeyhtiö Marsin Uncle Ben’s -riisituotteiden brändin on koettu uusintavan ihonväriin liittyviä stereotypioita.

Uncle Ben’s on vastaisuudessa Ben’s Original­

Elintarvikeyhtiö Mars kertoi keskiviikkona, että se muuttaa Uncle Ben’s -riisituotteidensa brändiä. Brändin ulkoasusta ja nimestä on käyty keskustelua, koska niiden on koettu uusintavan ihonväriin liittyviä stereotypioita.

Yhtiön mukaan tuotteiden logosta poistetaan vanhan mustan miehen kuva. Myös tuotteiden nimi muuttuu. Jatkossa pakkaukset ovat oransseja ja niissä lukee Ben's Original sinisellä tekstillä.

Mars on yksi useista yrityksistä, jotka ovat viime aikoina tehneet muutoksia brändeihinsä rasismiin liittyvän kritiikin takia. Esimerkiksi PepsiCo kertoi kesäkuussa, että se aikoo muuttaa Aunt Jemima -brändiään, jolla myydään pannukakkujauhoja ja siirappia.

Ongelmallisena sekä Aunt Jemimassa että Uncle Ben’sissä on pidetty muun muassa sitä, että mustaa henkilöä on historiallisesti kutsuttu vähättelevästi tädiksi tai sedäksi silloin, kun heihin ei ole haluttu viitata herrana tai rouvana.

Uncle Ben’s -brändi on alun perin saanut nimensä texasilaiselta riisinviljelijältä. Pakkauksista tutut kasvot ovat yhtiön mukaan chicagolaisen kokin ja tarjoilijan Frank Brownin. Tuotemerkki on luotu 1940-luvun alussa. Brändin suomenkielisten verkkosivujen mukaan brändinimi on ”kunnianosoitus USA:n eteläisten osavaltioiden arvoille sekä plantaasien työntekijöille”, joita orjat olivat.

Mars kertoi jo kesällä, että se harkitsee muuttavansa Uncle Ben’sin brändiä.

”Ymmärrämme epätasa-arvoisuuden, joka yhdistettiin aiemman brändin nimeen ja kasvoihin [...] ja olemme sitoutuneet muutokseen”, sanoi Mars Foodsin johtaja Fiona Dawson.

Uudet pakkaukset tulevat yhtiön mukaan kauppoihin ensi vuonna.