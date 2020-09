Teknologia

”Ennen vuoden loppua lähetämme vielä neljä satelliittia ja ensi vuonna kahdeksan”, Iceyen perustaja sanoo.

Suomen suurin avaruusteknologiayritys Iceye on kerännyt lisää rahoitusta useilta sijoittajilta. Tuoreimmalla rahoituskierroksella yritys keräsi 74 miljoonaa euroa.

Iceye valmistaa tutkasatelliitteja. Satelliitit keräävät kuvia maan pinnasta eri vuorokaudenaikoina ja esimerkiksi vaikeissa sääolosuhteissa.

Vuonna 2014 perustetulla yrityksellä on nyt 192 työntekijää ja viisi omaa satelliittia avaruudessa.

Iceyen satelliitit ovat alle 100 kilogrammaa painavia mikrosatelliitteja. Pienemmillä satelliiteilla yritys voi tarjota paljon halvempaa palvelua kuin suuremmat kilpailijat.

”Sijoitamme nyt siihen infrastruktuuriin, josta tulee maailman nopein ja reaaliaikaisin tapa saada tietoa maapallon pinnalla tapahtuvista asioista”, sanoo Iceyen strategiajohtaja Pekka Laurila. Hän on yksi yrityksen perustajista.

Iceye on kehittänyt satelliittinsa alusta alkaen Espoon Otaniemessä, ja se myös rakentaa edistykselliset kiertolaisensa Suomessa. Suurimpia asiakkaita ovat isot vakuutusyhtiöt, jotka tarvitsevat tietoa esimerkiksi hurrikaanien aiheuttamista tulvatuhoista reaaliajassa.

Tutkasatelliittien valmistus ja laukaisu vaativat suuria investointeja.

”Ennen vuoden loppua lähetämme vielä neljä satelliittia ja ensi vuonna kahdeksan”, Laurila sanoo.

”Silloin meistä tulee myös pilvipalveluyhtiö ja panostamme paljon ohjelmistoihin.”

HS kertoi yrityksen taustoista osana syyskuun puolivälissä ilmestynyttä laajempaa juttua.

”Iceye myy kuvausdataa, jolla voidaan tunnistaa esimerkiksi salakähmäisiä laivoja. Lisäksi se tarjoaa kansainvälisessä yhteistyössä ilmaiseksi suuronnettomuuksien tutkimiseen tarkoitettuja satelliitteja, jotka pystyvät kuvaamaan päivällä, yöllä, savussa ja myrskyssä. Alunperin satelliitteja kehitettiin arktisten alueiden jään liikkeiden havaitsemiseen”, jutussa kirjoitettiin.

Arvostus Iceyen osaamista kohtaan on suurta. Muun muassa Aalto-yliopiston avaruusfysiikan professori Esa Kallio ja apulaisprofessori Jaan Praks kehuivat yrityksen tutkasatelliitteja maailman parhaiksi. Satelliitit voivat kuvata maastoa paksunkin pilvipeitteen läpi.

”Uskallamme itsekin sanoa olevamme maailman kärjessä. Olemme ensimmäisiä ja edelleen ainoita, jotka operoivat alle sadan kilon painoisia mikrosatelliitteja, jotka ovat kuvaavia tutkasatelliitteja”, Laurila kertoi HS:n aiemmassa jutussa.

Yrityksen liikevaihto oli vuonna 1,4 miljoonaa euroa ja tappiot 17 miljoonaa euroa. Iceye toimii Suomen lisäksi Puolassa, Yhdysvalloissa ja Englannissa.

Iceyen tavoitteena on rekrytoida ainakin 50–100 uutta työntekijää.

”Satelliittien suunnittelu ja valmistus pysyy Espoossa ja ainakin puolet työntekijöistä rekrytoidaan Suomeen”, Laurila sanoo.

Pääsijoittajina tuoreella rahoituskierroksella olivat yhdysvaltalaiset yhtiöt True Ventures ja OTB Ventures. True Ventures on Kalifornian Piilaaksossa toimiva pääomasijoitusyhtiö, joka on sijoittanut muun muassa Goodreads ja Peloton -teknologiayrityksiin. Peloton listautui vuosi sitten pörssiin.

OTB Ventures taas on sijoittanut toiseenkin avaruusteknologiayhtiöön nimeltä Spaceknow.

Laurilan mukaan pääomasijoitusyhtiö pääsisi helpommalla sijoittamalla esimerkiksi yksinkertaiseen ohjelmistoon, mutta True Ventures arvostaa suurempia visioita.

”True Ventures on alasta riippumatta painottanut hyviä tiimejä ja isoja visioita. Kun rahasto on riittävän suuri, myös horisontti on riittävän laaja. Tällä alalla rakennetaan ensin laitteisto, sitten laukaistaan demoja avaruuteen ja sitten satelliitteja ja vasta sitten rakennetaan palvelu. Se on pitkä tie”, Laurila sanoo.

Laurilan mukaan sijoittajat löytyivät muun muassa muiden suomalaisten avustuksella.

”Introjen kanssa auttoi ensimmäisellä rahoituskierroksella suomalainen Lifeline Ventures. True Venturesin löysimme Jyri Engeströmin kautta.”

Lifeline Ventures on yrittäjien Timo Ahopellon ja Petteri Koposen perustama pääomasijoitusyhtiö, joka tunnetaan peliyhtiö Supercellin ensimmäisenä sijoittajana.

Jyri Engeström taas on suomalainen sijoittaja ja yrittäjä, joka on tullut tunnetuksi Jaiku-palvelun toisena perustajana Koposen ohella. Hän on toiminut myös sijoittajana True Venturesilla. Engeström oli vastuussa kun True Ventures sijoitti ensimmäistä kertaa Iceyeen vuonna 2015. Ensimmäiset viisi vuotta Engeström istui Iceyen hallituksessa rahaston edustajana.

Seuraavaksi hallituspaikan peri Rohit Sharma, yksi True Venturesin partnereista Piilaaksossa.

”Suurin osa sijoituksista on toki myös hyvää tuuria oikeaan aikaan, mutta olen huomannut myös sen, että kun tekee jotain tosissaan ja intohimolla, niin ennen pitkää palaset loksahtavat kohdalleen”, Laurila sanoo.