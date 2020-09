Maaliskuun ”mustan maanantain” jälkeen osakkeet ovat kallistuneet voimakkaasti – kahden yhtiön osake on kallistunut Helsingin pörssissä yli 100 prosenttia

”Tärkein syy osakkeiden kallistumiseen on se, että alkuvaiheessa koronaviruspandemian vaikutus yhtiöihin arvioitiin liian suureksi. Kevään lopussa ja kesällä maailmantalous ja tulosnäkymät ovat toipuneet nopeammin kuin monet uskalsivat odottaa”, sanoo finanssiyhtiö Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari.

Helsingin pörssin päälistalla kahden yhtiön osakkeen arvo on yli kaksinkertaistunut koronaviruksen aiheuttaman pörssiromahduksen jälkeen. Pörssin eniten kallistuneissa osakkeissa on kirjava joukko eri toimialojen yhtiöitä.­

Pörssit romahtivat ”mustana maanantaina” 9. maaliskuuta koronaviruspandemian kärjistymisen takia. Romahdus oli suurin vuonna 2008 kärjistyneen rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen.

Osakkeiden voimakas halpeneminen alkoi kuitenkin jo ennen mustaa maanantaita ja jatkui vielä sen jälkeen. Keväällä ja kesällä suunta on muuttunut.

Helsingin pörssin päälistan eniten kallistuneissa osakkeissa on kirjava joukko eri toimialojen yhtiöitä.

Kahden yhtiön osakkeen arvo on yli kaksinkertaistanut mustan maanantain jälkeen. Ne ovat ohjelmistoyhtiö Tecnotree ja kuitukankaita valmistava Suominen.

Tecnotreen osake on kallistunut mustasta maanantaista 131 prosenttia 0,47 euroon ja Suomisen osake 122 prosenttia 4,94 euroon. Liki 100 prosenttia on kallistunut peliyhtiö Rovion osake.

Helsingin pörssin yleisindeksi on vahvistunut mustasta maanantaista 18 prosenttia.

Varsinaisia suuryhtiöitä eniten kallistuneissa osakkeissa on kaksi: öljynjalostusyhtiö Neste ja kaivostekniikkaa kehittävä Metso Outotec.

Neleksen ja Metso Outotecin tapauksessa on otettava huomioon kesäkuun lopussa tehty yritysjärjestely. Metso Minerals ja Outotec yhdistettiin Metso Outoteciksi, jonka osake on entinen Outotecin osake. Neles on puolestaan entinen Metso.

Useat yhtiöt arvioivat kesällä huhti–kesäkuun osavuosikatsauksissaan, että niiden pahin ahdinko olisi lievittynyt. Sen vastapainona ne korostivat, että epävarmuus liiketoiminnan kehittymistä on suurta.

Kaiken kaikkiaan useiden yhtiöiden huhti–kesäkuun tulokset olivat parempia kuin heikoissa ennakko-odotuksissa. Investointihyödykkeitä valmistaviin teollisuusyhtiöihin kevään romahdus vaikuttaa todennäköisesti viiveellä.

Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka on myös Saaren mukaan jouduttanut osakkeiden kallistumista. Korkotason ollessa poikkeuksellisen matalalla sijoittajat joutuvat siirtämään pääomaa osakkeisiin saavuttaakseen tuottotavoitteensa.

”Rahapolitiikka edesauttaa myös talouden elpymistä voimakkaan finanssipoliittisen elvytyksen parina.”

Myös finanssiryhmä OP:n analyytikko Henri Parkkinen painottaa, että synkimmät arviot talouden romahduksesta ja sen vaikutuksista yrityksiin eivät toteutuneet.

”Talvella kenelläkään ei ymmärrettävästi ollut täsmällistä käsitystä edes siitä, miten koronaviruspandemia vaikuttaa yhteiskuntiin ja talouksiin lyhyellä aikavälillä. Talouden romahdus on ollut suuri, mutta valtioiden toimet pandemian hillitsemiksi ja talouden suojelemiseksi ovat vähentäneet markkinoiden epävarmuutta, vaikka se ei olekaan kokonaan poistunut.”

Uutta tietoa pörssiyhtiöiden tuloskehityksestä saadaan lokakuun puolivälistä lähtien, koska silloin yhtiöt julkaisevat heinä–syyskuun osavuosikatsauksensa.

Uusimpien ennusteiden perusteella Suomen talouden elpyminen taantumasta on hidasta, vaikka romahdus vaikuttaisi olevan alkuvuoden arvioita lievempi. Vientiyhtiöiden näkökulmasta myönteistä on sekin, että myös maailmantaloudessa pahin sekasorto on lukuisten ennusteiden perusteella ohitse.