Kaupan jälkeen yhtiö poistettaisiin pörssistä.

Kuitumateriaaleja valmistava suomalainen pörssiyritys Ahlstrom-Munksjö aiotaan myydä. Kaupan tuloksena yhdysvaltalaisesta sijoitusyhtiöstä Bain Capitalista tulisi yhtiön suurin osakkeenomistaja.

Yhtiön kaikista osakkeista on torstaina julkistettu 2,1 miljardin euron ostotarjous. Tarjous osaketta kohti on 18,10 euroa, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin yhtiön osakkeen arvo keskiviikkona. Kaupan toteutuminen tarkoittaisi, että Ahlstrom-Munksjön poistettaisiin pörssistä.

Ahlstrom-Munksjön suurin osakkeenomistaja Ahlström Capital olisi kaupan toteutumisen jälkeen yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja.

Ahlstrom-Munksjön hallitus on päättänyt suositella osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä. Joukko nykyisiä osakkeenomistajia, joiden omistusosuus yhtiöstä on yhteensä noin 35 prosenttia, on sitoutunut hyväksymään ostotarjouksen.

”Ahlstrom-Munksjön on vastattava useisiin operatiivisiin ja strategisiin haasteisiin maailmanlaajuisesti. Liiketoiminnan dynamiikka ja teollisuusympäristö muuttuvat, ja teknologisen kehityksen vauhti kasvaa. Tätä taustaa vasten sekä ottaen huomioon osakkeenomistajilta tarvittavan panoksen, näen tarjouksen sekä reiluna että parhaana vaihtoehtona Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille”, sanoo Ahlstrom-Munksjön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola tiedotteessa.

Ostotarjouksen tehneessä sijoittajaryhmässä on mukana myös sijoitusyhtiöt Viknum ja Belgrano Inversiones. Molemmilla yhtiöillä on ennestään vähemmistöomistus yhtiön osakkeesta. Viknumin omistavat Alexander Ehrnrooth ja Albert Ehrnrooth. Belgrano Inversiones on puolestaan Alexander Ehrnroothin sijoitusyhtiö.

Kaupan jälkeen Bain Capital omistaisi yhtiön osakkeista 55 prosenttia. Ahlström Capitalin omistusosuus olisi 36 prosenttia ja Viknumin 9 prosenttia.

Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen painottaa myös, että yhtiön toimiala on murroksessa.

”Sen vuoksi täyden menestyspotentiaalin saavuttaminen vaatii aktiivisia ja kunnianhimoisia toimia. Uskomme, että niiden toteuttaminen on helpompaa yksityisesti omistetussa yhtiössä. Kumppanuus Bain Capitalin kanssa tuo yhtiöön lisäksi arvokkaita resursseja, asiantuntemusta sekä verkostoja ja auttaa yhdessä Ahlstrom-Munksjön johdon ja henkilöstön panoksen kanssa nostamaan yhtiön seuraavalle tasolle”, sanoo toimitusjohtaja Heinonen tiedotteessa.

Ahlstrom-Munksjön tuotteita ovat suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittely- ja pakkausmateriaalit, laminaattipaperit, hiomatuotteiden ja teippien pohjapaperit, sähkötekniset eristepaperit, lasikuitumateriaalit, terveydenhuollon kankaat ja diagnostiikkasovellukset sekä valikoiman muita erikoispapereita ja sellua teollisuuden ja kuluttajien käyttöön.

”Uskomme vahvasti alan pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin ja kuitupohjaisten materiaalien kykyyn vastata merkittäviin kestävän kehityksen trendeihin. Ahlstrom-Munksjö toimii globaalisti, ja siksi kansainväliset verkostomme, alan tuntemuksemme ja globaalit resurssimme auttavat yhtiötä asemoitumaan eturivin toimijaksi markkinassaan”, sanoo Bain Capitalin johtaja Ivano Sessa tiedotteessa.