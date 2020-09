Lentäminen

”Valtio on ollut meille hyvä omistaja, mutta huono säätelijä”, sanoo Finnairin Topi Manner

Finnairin toimitusjohtaja uskoo, että vapaa-ajan matkailu palautuu, mutta työmatkailu muuttuu pysyvästi.

Valtio on ollut Finnairille hyvä omistaja, mutta huono säätelijä, sanoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner HS:n järjestämällä Talouden ensiapukurssilla torstaina.

Suomen valtio pääomitti kesällä Finnairia osakeannissa 286 miljoonalla eurolla ja antoi lisäksi takauksen yli puolen miljardin euron lainoille. Toisaalta Suomessa on ollut Mannerin mukaan koronaepidemian vuoksi Euroopan tiukimmat matkustusrajoitukset. Tämä on vaikuttanut siihen, miten yhtiö on voinut lisätä lentojaan.

”Tämä on sellainen asia, johon tarvittaisiin terveysturvallisesti muutos”, Manner sanoi.

Mannerin mukaan pandemia on Finnairin satavuotisen historian suurin kriisi. Lentoliikenteen tappiot tulevat olemaan valtavia: suuri osa alasta ajautuu konkurssiin, jos valtiot eivät tule apuun.

Monissa maissa valtiot ovatkin rientäneet lentoyhtiöiden avuksi.

Italia kansallisti keväällä Alitalian kokonaan, Saksan valtio omistaa rahoituspaketin jälkeen 20 prosenttia Lufthansasta. Ruotsin ja Tanskan valtioiden 14–15 prosentin osuudet SAS:ssä kasvavat alkusyksylle kaavaillun osakeannin myötä selvästi.

Norjan valtio suostui raskaasti velkaantuneen Norwegianin lainojen takaajaksi.

Mannerin mukaan on vielä auki, palaako lentomatkailu ennalleen pandemian jälkeen.

Erityisesti yritysmatkailuun tulee pysyviä muutoksia esimerkiksi etäpalaverien yleistyessä, hän uskoo. Sen sijaan vapaa-ajan matkustaminen palautuu Mannerin arvion mukaan nopeasti, kun turvallisuuden tunne vahvistuu.

”Tämä perustuu siihen, että ihmiset haluavat kokemuksia”, hän uskoi.

Finnair on Mannerin mukaan siinä mielessä hyvässä asemassa, että akuuttien kriisitoimien lisäksi sen on mahdollista keskittyä myös pitkään aikaväliin. Investoinnit eivät ole ajankohtaisia välittömässä tulevaisuudessa, mutta muutamien vuosien kuluttua tilanne on toinen.

Mannerin mukaan Finnair tulee olemaan tulevaisuudessa pienempi yhtiö. Se vaatii tehostamista ja kevyempää toimintarakennetta sekä panostamista muun muassa ilmastovastuuseen.

”Finnairin toimitusjohtaja nukkuu ihan hyvin öisin, mutta päivät ovat kyllä kiireisiä”, hän sanoi.