Mika Lintilän mukaan työnsä menettävien scanialaisten muuntokoulutusta voitaisiin rahoittaa EU-varoilla. Tehtaalla perjantaina vierailleet ministerit eivät kuitenkaan maininneet konkreettisia tukisummia.

Lahdessa työttömäksi jääviä Scanian tehdastyöntekijöitä tulisi muuntokouluttaa sähköisen liikenteen osaajiksi, ehdottaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) Ylen mukaan. Hänen mukaansa seudulle voisi perustaa ”sähköisen autoilun klusterin”.

Lintilä väläytti jo torstaina HS:n ja Aalto EE:n Talouden ensiapukurssi -tapahtumassa, että lahtelaisia voitaisiin kouluttaa esimerkiksi sähköasentajiksi.

”Latauspistokkeita tarvitaan koko ajan, niiden tekemistä ja asentamista”, Lintilä lisäsi perjantaina Ylen suorassa lähetyksessä.

”On tulossa myös akkutehtaita. Meillä olisi loistava mahdollisuus tuoda niitä Lahteen.”

Scania ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se lopettaa bussikorien tuotantonsa Lahdessa. Lahden kaupungin mukaan ainakin 260 ihmistä menettäisi työnsä. Lintilä ei arvioinut, kuinka moni heistä voisi mahdollisesti työllistyä tätä kautta.

Lintilä vieraili perjantaina lakkautettavalla tehtaalla sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppa­ministeri Ville Skinnarin (sd) kanssa.

Ministerit kuvailivat vierailua surulliseksi ja tunteikkaaksi. Lintilän mukaan he tapasivat esimerkiksi pariskuntia, joista kumpikin oli tehtaalla töissä.

Lahden työttömyysaste oli elokuun lopussa korkea, 16,7 prosenttia. Kaupunki on toivonut valtiolta samantyyppistä tukea kuin Jämsään ja Naantaliin on luvattu. Perjantaina ministerit lupasivat tukea muun muassa työllisyyspalveluihin, mutta konkreettisia rahasummia he eivät kommentoineet.

”Varmasti löytyy ratkaisuja, joissa tarvitaan myös taloudellista tukea”, Skinnari muotoili, mutta korosti valtion lisäksi myös kaupungin ja paikallisten toimijoiden roolia.

Lintilän mukaan ainakin Keskon ylimmän johdon kanssa on jo keskusteltu yhteistyöstä paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa sekä koulutusmateriaalin tuottamisesta. Hän mainitsi myös budjettiriihessä linjatun kestävän kasvun ohjelman, jonka toteuttamiseen saadaan EU-rahoja ja johon kuuluu myös infrastruktuuri.

”Näkisin, että sitä kautta voitaisiin myös rahoittaa [muuntokoulutusta]”.