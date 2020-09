Lähes puolet tähänastisesta pudotuksesta selittyy yhteisöverojen vähenemisellä. Osaa menetetyistä verotuloista odotetaan myöhemmin takaisin, kun yritykset maksavat tänä vuonna lykkäämiään veroja.

Koronaviruksen talousvaikutukset haukkaavat tänä vuonna loven myös valtion verotuloihin. Vuosittainen verokertymä on kasvanut koko 2010-luvun ajan, mutta tänä vuonna kehityksen ennakoidaan tyssäävän.

Elokuun loppuun mennessä valtio oli saanut vajaat kaksi miljardia euroa vähemmän verotuottoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Pudotus on runsaan neljän prosentin luokkaa.

”Kyllä näkymä varmaan on se, että tämän vuoden osalta [verokertymä] jää alemmaksi”, arvelee erityisasiantuntija Jussi Laitila valtiovarainministeriön (VM) vero-osastolta.

Edellinen kerta, kun vuoden verokertymä pieneni edellisvuoteen verrattuna, ajoittuu vuoteen 2009 eli finanssikriisin jälkimaininkeihin. Verotulojen vähenemisestä kertoi aiemmin perjantaina Yle.

Alla olevasta grafiikasta näkyy alkusyksyyn mennessä kertyneet verotulot vuosina 2002–2020. Mukana ovat sekä Verohallinnolle että Tullille maksetut verot. Vertailuajankohtana on kunkin vuoden elokuun loppu, sillä tältä vuodelta tuoreempia tietoja ei vielä ole.

Melkein puolet kuluvan vuoden notkahduksesta – runsaat 782 miljoonaa euroa – selittyy yhteisöverojen vähenemisellä. Sitä puolestaan selittävät pitkälti koronaviruksen talousvaikutukset.

Tänä vuonna monet yritykset ovat saaneet koronakriisin vuoksi lisäaikaa arvonlisäverojen maksamiseen, ja alkuvuonna maksettuja arvonlisäveroja on väliaikaisesti palautettu. Veronmaksua on lykätty myös alentamalla yhteisön ennakkoverojen määrää.

Laitilan mukaan osa tänä vuonna menetetyistä verotuloista saadaan tulevina vuosina takaisin, kun lykkääntyneitä veroja aletaan maksaa.

”Niiden odotetaan palautuvan myöhempinä vuosina jossain määrin. Myös jonkinlaista pysyvää alenemaa on tiedossa, mutta sen kokoluokkaa on tässä vaiheessa hyvin vaikea sanoa”, Laitila kommentoi.

”Riippuu siitä, mikä kriisin vaikutus on ja kuinka pitkään se kestää.”

Verohallinnon mukaan ”huojennetun maksujärjestelyn” piirissä on tällä hetkellä noin 1,2 miljardin euron verotuotot. Suurin osa on arvonlisäveroja.

Lisäksi kiinteistöveroista on loppuvuonna tulossa hieman edellisvuosia pienempi potti, koska niiden maksatusta aikaistettiin tänä vuonna ja osa verotuotoista on saatu jo heinä–elokuussa. Verohallinnon mukaan kiinteistöveron aikaistumisen vaikutus elokuun tilastotietoihin on kuitenkin pienehkö, noin 190 miljoonaa euroa.

Pysyvästi menetettyjen verotulojen määrä riippuu pitkälti siitä, kuinka nopeasti taantumasta toivutaan. VM julkaisee lokakuun alussa seuraavan kokonaistaloudellisen ennusteensa Suomen talouden kehityksestä.

VM:n Laitilan lisäksi myös Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura arvioi elokuussa HS:lle, että yhteisöverokertymän heikkeneminen jatkuu vielä loppuvuoden ajan.

”Näkymä on, että kehitys jatkuu samanlaisena vuoden loppuun. Tuskin se siitä mihinkään muuttuu”, Heikura sanoi tuolloin.