Kasvuyritys tarjoaa markkinoille kiekkoa, johon on upotettu timantteja. Jos timanttikiekosta innostutaan markkinoilla, se voi synnyttää aivan uudenlaista kysyntää jalokiville.

Startup-yhtiö aikoo avata timanttimarkkinat sijoittajille tuomalla markkinoille paksuja kiekkoja, joihin on upotettu huolella valittu kokoelma kallisarvoisia jalokiviä.

Diamond Standard Co -yhtiö aikoo alkaa myydä uutta timanttikiekkoaan 25 miljoonan dollarin eli noin 21 miljoonan euron arvoisella tarjouskaupalla tänään maanantaina. Yhtiön tavoitteena on luoda kultaharkon kaltainen tuote. Se olisi uusi mittapuu toimialalle, jolla on ollut vaikeuksia määritellä kivien arvoa haastavilla markkinoilla.