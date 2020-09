Akuissa riittää virtaa noin 200 kilometrin matkalle.

Autonvalmistaja General Motors yrittää kiinalaisten kumppaneidensa kanssa hurmata kiinalaisia sähköautolla, jonka omistajaksi pääsee alle 4 000 eurolla. Autoa myytiin elokuussa Kiinassa enemmän kuin esimerkiksi Tesloja, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Määrissä saati rahassa myynti on sentään toistaiseksi vaatimatonta: Hongguang Mini EV-autoa on tilattu 50 päivän aikana runsaat 30 000 kappaletta.

Myös Tesla on kertonut tällä viikolla tavoittelevansa lähivuosina entistä halvempaa sähköautoa. Halpojen sähköautojen tuotannossa kompastuskivi on kuitenkin akusto, joka muodostaa sähköauton hinnoista noin neljänneksen. Hintaan vaikuttavat akuissa tarvittavat kalliit metallit kuten litium, koboltti, nikkeli ja mangaani, Bloomberg kirjoittaa.

Noin kahden hengen Smart-auton kokoinen Hongguang Mini EV on Carscoop-sivuston mukaan suunnattu etenkin suurkaupunkilaisille. Siinä on 27 hevosvoiman moottori, ja 13,8 kilowattitunnin akuissa riittää virtaa noin 200 kilometrin matkalle. Huippunopeus on sata kilometriä tunnissa, mikä on hyvinkin riittävä Kiinan suurkaupunkien ruuhkamateluun.

Pikkuruisesta koosta huolimatta autoon kerrotaan mahtuvan neljä aikuista ihmistä. Bloomberg arvioi kuitenkin, että sitä ostetaan pikemminkin hitaampien kaksi- ja kolmipyöräisten sähkökulkuneuvojen kuin auton korvaajaksi.

Autoa valmistaa GM:n ja kiinalaisten Saicin ja Wulingin yhteisyritys.