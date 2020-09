Kaksi markkinointialan yritystä aikoo yrittää vuodenvaihteen jälkeen siirtymistä lyhyempään työaikaan koronaviruksesta huolimatta.

Keväällä kahdessa markkinointialan yrityksessä virisi haluja kokeilla lyhyempää työaikaa, ilman palkan alentamista. Wörks ilmoitti siirtyvänsä neljän päivän työviikkoon maaliskuun alusta, Vapa Media kuuden tunnin työpäivään huhtikuusta alkaen.

Pandemia pysäytti ja perui kokeilut, mutta niiden jatkamista pohditaan jälleen. Vapa Media aloittaa oman kokeilunsa vuodenvaihteessa täysin suunnitellun kaltaisena.

”Me tulimme siihen tulokseen, että jos nyt ei tule jotain radikaalia toista aaltoa, tämä on nyt sitten se uusi normaali, jossa eletään”, kertoo Vapa Median toimitusjohtaja Noora Wuolanne.

Poliittinen keskustelu työajan lyhentämisestä virisi jälleen elokuussa, kun pääministeri Sanna Marin (sd) visioi siitä Sdp:n puoluekokouksen linjapuheessaan.

Marin sanoi, että Suomen pitää etsiä askeleet kohti nykyistä lyhyempää työaikaa ja parempaa työelämää. Sdp hyväksyi kokouksessa lyhyemmän työajan tavoitteekseen.

Avaus ei miellyttänyt elinkeinoelämää, jonka mielestä Marinin viesti oli ”totaalisen väärä”.

Normaalitilanteessa Vapa Median kokeilu olisi ollut elokuussa jo ohi. Wuolannetta harmitti, sillä he olisivat voineet tarjota keskusteluun konkreettisia kokemuksia.

”Nythän tämä on kaikki spekulaatiota, kun oikeastaan aika harva on lähtenyt tähän mukaan. Ei ole todistusaineistoa tavallaan”, hän sanoo.

”Tämä on ollut meidän kimmokkeemme. Että ei olisi enää vain hypoteeseja, vaan me olisimme se pieni toimisto markkinointiviestinnän alalla, joka uskaltaisi lähteä kokeilemaan, ja sitä kautta olisi vihdoin jotain konkreettista, jota sitten käydä läpi.”

Wuolanne toivoisi suomalaiselta työaikakeskustelulta avoimuutta.

Vapa Median kokeilu siirtyi, sillä yritys halusi toimia eräänlaisena ”työelämälaboratoriona” ja tarjota oppia muille. Siihen poikkeukselliset olosuhteet olisivat toimineet heikosti.

”Tarkoitus ei ollut tehdä vain meille erikoiskokeilua, vaan nimenomaan tämä olisi meidän tekomme koko yhteiskunnalle ja koko alalle ja mahdollisille muille, jotka haluaisivat tulla perässä”, Wuolanne sanoo.

Yrityksen hypoteesina on, että se voisi maksaa työntekijöilleen samaa palkkaa ja työ olisi yhtä tuottavaa, vaikka sitä tehtäisiin vain kuusi tuntia päivässä.

Jussi Piri­

Mainostoimisto Wörks ehti kokeilla neljän päivän työviikkoa noin kolmen viikon ajan. Sen jälkeen kahden kuukauden mittaiseksi tarkoitettu kokeilu keskeytettiin, ja kaikki siirtyivät etätöihin.

Myös Wörksin toimitusjohtaja Jussi Piri korostaa sitä, että lyhyempää työaikaa on tutkittu tieteellisesti paljon, mutta käytännön kokemukset Suomesta ovat harvassa.

”Minulle on hirveän vierasta asioiden mustavalkoinen pohdinta”, hän sanoo viitaten elokuun keskusteluun.

”Keskusteluhan menee tällaisessa tilanteessa, tietenkin poliittisen ympäristönkin takia, helposti mustavalkoiseksi.”

Piri korostaa, että lyhyempi työaika ei varmasti sovi kaikille aloille tai yrityksiin, kuten esimerkiksi rakennustyömaille tai uittolautoille. Erilaiset työn tekemisen ominaisuudet ja luonteet vaikuttavat paljon.

Wörksin kolmen viikon kokemukset lyhennetystä työajasta olivat positiivisia.

Tarkoituksena oli alun perin mitata onnistumista kolmella mittarilla: asiakkaiden tyytyväisyydellä, omien työntekijöiden tyytyväisyydellä ja liiketuloksella. Tulos ei olisi saanut supistua yli kymmentä prosenttiyksikköä. Ainakaan kuukaudessa kokeilu ei vaikuttanut siihen mitenkään.

Maaliskuun jälkeen työajan lyhentäminen ei kuitenkaan ollut enää se tärkein asia, mitä työhyvinvoinnin edistämiseksi haluttiin tehdä.

Wörks toimii toisin kuin moni yritys. Se on etätöiden lisäämisen sijaan hankkinut syksyksi lisää toimistotiloja, jotta kaikki työntekijät mahtuvat työskentelemään toimistolla turvallisesti yhdessä.

”Huomasimme, että ne, jotka pääsevät käymään toimistolla, ovat paljon tyytyväisempiä kuin muut.”

Wörksillä on huomattu, että tuottavuus on etätöissä heikompaa. Kun aiemmin työpäivät eivät koskaan venyneet yli kahdeksan tunnin, nyt poikkeusaikana niin on alkanut käydä ensimmäistä kertaa. Yritys on reagoinut asiaan heti.

Mainos- ja markkinointitoimisto Wörks ehti testata vapaita perjantaipäiviä kolme viikkoa. Keväällä otetussa kuvassa Saku Pönkänen (Head of Design) ja Mia Hindsberg (Executive producer).­

Piri arvioi, että työajan lyhentämiskokeilu saatetaan aloittaa uudelleen ensi vuoden puolella, talvella tai keväällä. Tarkoituksena on aluksi lisätä koulutuksia ja ”yhteishetkiä” perjantaisin ja vähitellen vapauttaa muutamia tunteja tai puoli päivää.

”Sitten katsotaan askel kerrallaan, miten se vaikuttaa asiakastyöhön.”

Jos kaikki toimisi, pilotti voisi Pirin mukaan käynnistyä aikanaan nopeasti, viikonkin varoitusajalla.

”Tarkoitushan ei ole vain kokeilla, vaan löytää tapa, jolla me pystymme siirtymään siihen. Nyt ensiksi keskitytään siihen, että ihmisillä on yhtä hyvä olo kuin heillä oli aiemmin.”