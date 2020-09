Tuomari kuuli kiistan osapuolia sunnuntaina harvinaisessa puhelinkuulemisessa.

Donald Trumpin mielestä Tiktok on uhka kansalliselle turvallisuudelle.­

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari jäädytti myöhään sunnuntai-iltana presidentti Donald Trumpin Tiktok-latauskiellon. Tuomari Carl Nichols päätti asiasta vain muutamia tunteja ennen kuin poliittisesti latautuneen kiellon oli määrä astua voimaan.

Nichols antoi väliaikaisen määräyksen Tiktokin pyynnöstä. Päätös oli sinetöity, eikä ratkaisun syytä julkistettu tuomioistuimen yksisivuisessa määräyksessä.

Trumpin hallinnon mielestä kiinalaisomisteinen videonjakosovellus on uhka kansalliselle turvallisuudelle. Yhdysvallat on väittänyt Kiinan käyttävän sovellusta vakoiluun.

Trumpin hallinto halusi kieltää sovelluksen latauksen Applen ja Googlen sovelluskaupoista maanantaista lähtien. Sovelluksen käyttö on kuitenkin sallittu marraskuun 12. päivään saakka. Tuomari kumosi Tiktokin pyynnön jäädyttää marraskuinen kielto.

Nichols kuuli sunnuntaina harvinaisessa puhelinkuulemisessa kiistan osapuolten perusteluja kiellon seurauksista muun muassa sananvapaudelle ja kansalliselle turvallisuudelle.

Tiktokin lakimies John Hall sanoi kiellon olevan ”rankaiseva” ja sulkevan kymmenien miljoonien yhdysvaltalaisten käyttämän julkisen foorumin.

Sovelluksen lakimiehet kuvailivat kieltoa muun muassa mielivaltaiseksi ennen kuulemista jätetyssä kirjallisessa muistiossa. Lisäksi kielto torpedoisi heidän mukaansa tietoturvaa, sillä se estäisi noin sataa miljoonaa yhdysvaltalaista saamasta päivityksiä.

Tiktokin mukaan kielto olisi myös tarpeeton, sillä yhtiön Yhdysvaltain toimintojen uudelleenjärjestelystä on jo käynnissä neuvotteluja.

Hallinnon lakimiehet taas väittivät, että presidentillä on oikeus tehdä toimia kansalliseen turvallisuuteen liittyen. He sanoivat kiellon olevan tarpeen, koska Tiktokilla on linkkejä Kiinan hallintoon sovelluksen omistavan kiinalaisyhtiö Bytedancen kautta.

Hallinnon muistion mukaan Bytedance on Kiinan kommunistisen puolueen ”äänitorvi”. Muistiossa sanottiin yhtiön olevan sitoutunut edistämään puolueen agendaa ja viestintää.