Innovaatiot

Metsä Group ja Fortum sijoittavat kymmeniä miljoonia tutkimukseen, jonka tarkoitus on mullistaa puukuidun käyttö kuluttajatuotteissa

Metsä Groupin ja Fortumin yhteishanke uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvien kuitujen kehittämiseksi oli yksi kolmesta hankkeesta, jotka saivat osan Business Finlandin kilpailussa jaetusta 60 miljoonan euron rahoituksesta.

Suomalaisella puukuidulla on ehkä enemmän käyttötarkoituksia kuin vielä tällä hetkellä ymmärretään. Lähivuosina se saattaa korvata monia materiaaleja esimerkiksi vaateteollisuudessa.

Näin uskovat pörssiyhtiöt Metsä Group ja Fortum, joiden yhteishankkeessa kehitetään uusia kuitupohjaisia tuotteita kuluttajamarkkinoille.

Yhtiöiden Expandfibre-projekti on yksi kolmesta hankkeesta, jotka valittiin voittajiksi Business Finlandin veturihankkeita etsineessä kilpailussa. Sen tarkoitus oli kannustaa suomalaisyrityksiä lisäämään panostuksia tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Kahden muun veturihankkeen toteuttajiksi valittiin teknologiayhtiö Nokia ja öljynjalostusyhtiö Neste. Business Finland myönsi kolmelle veturihankkeelle yhteensä 60 miljoonan euron rahoituksen.

Sen edellytys on, että veturihankkeiden toteuttajiksi valitut yritykset tekevät myös itse huomattavia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen.

”Odotamme yrityksiltä satojen miljoonien eurojen investointeja ja lisäksi satojen uusien työntekijöiden palkkaamista”, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Esimerkiksi Nokian veturihankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta 5G-teknologian edelläkävijä. Tämän saavuttamiseksi yhtiö aikoo tehdä uusia investointeja kotimaahan 50 miljoonan euron edestä.

Nokia panostaa muutenkin kehityshankkeisiin, joihin se on käyttänyt viime vuosina 400 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö arvioi jo yksin sen kumppaniyritysten käyttäneen tutkimus- ja kehityshankkeisiin 160 miljoonaa euroa.

Neste puolestaan keskittyy omassa veturihankkeessaan kehittämään vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille, jotta Suomi pääsisi Pariisin ilmastokokouksessa sovittuihin tavoitteisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämisen osalta.

Pariisin sopimus koskee hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ei fossiilisen energian käyttöä.

Yhtiön mukaan ongelman ratkaisemiseksi ei ole yhtä taikakeinoa, vaan vaihtoehtoja on haettava usealla rintamalla samaan aikaan.

”Me näemme, että nestemäisillä polttoaineilla on vielä pitkään iso rooli esimerkiksi lentoliikenteessä. Lentoliikenteen sähköistyminen voi tapahtua jossain vaiheessa, mutta se ei ole vielä tätä päivää. Henkilöautopuolella sähköistymisellä on iso rooli, mutta kaikkia keinoja tarvitaan”, sanoo kumppanuuspäällikkö Juha Leppävuori.

Yhtiö kehittää biopolttoaineita tieliikennekäyttöön ja lentoliikenteeseen. Toiseksi yhtiö kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi muovien ja kemikaalien valmistamiseksi uusiutuvista raaka-aineista. Kehitystyö on kallista, eikä sen tuoma liiketoiminta välttämättä muutu tuottavaksi vielä vuosikausiin.

Siksi kehityshankkeisiin tarvitaan myös valtion rahaa. Neste sai Business Finlandilta 20 miljoonan rahoituksen, kun koko kehityshankkeen kokoluokka on 50 miljoonaa euroa.

Suomessa on keskusteltu säännöllisesti siitä, kuinka houkuttelevaa kansainvälisesti toimivalle pörssiyhtiölle on ylipäätään sijoittaa kotimaisiin hankkeisiin.

Esimerkiksi Neste on investoinut viime vuosina Suomeen, mutta samalla sen liiketoiminnan painopiste on muuttunut öljynjalostuksesta uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen.

Yhtiö kertoi kaksi viikkoa sitten, että se suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin. Lisäksi Porvoon jalostamoa on määrä kehittää kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia.

Leppävuoren mukaan neuvottelut ovat edelleen käynnissä, eikä hän voi kommentoida tilannetta sen enempää. On kuitenkin selvää, että ison pörssiyhtiön tekemät linjamuutokset vaikuttavat satoihin työpaikkoihin.

Toisaalta uuden tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta palkataan myös iso joukko uusia työntekijöitä. Nämä panostukset kohdistuvat Suomeen.

”Kun mietitään tutkimus- ja kehitystoiminnan myötä pitkällä tähtäimellä syntyviä kaupallisia investointeja, niin niiden sijaintia määrittävät vahvasti markkinat”, Leppävuori sanoo.

Fortumin johtaja Arto Räty toteaa, että kysymys investointien maantieteellisestä kohdistumisesta on sinänsä ajoitukseltaan harmillinen: yhtiö on nimittäin tehnyt viimeisimmän merkittävän investointinsa Saksaan, kun se hankki enemmistön energiayhtiö Uniperin osakkeista.

Fortum on kuitenkin investoinut myös Suomessa esimerkiksi tuulivoimaan ja hankkinut kiertotalouteen keskittyviä yhtiöitä, kuten kierrätysyhtiö Ekokemin.

Rädyn mukaan ei voi sanoa, etteikö kotimaisilla pörssiyhtiöillä olisi halua investoida Suomeen, mutta myös hän painottaa kansainvälisen kustannuskilpailun merkitystä.

”Suomi on edelleen hyvä investointikohde, mutta regulaation, infrastruktuurin ja työvoiman saatavuuden pitää olla kunnossa”, Räty sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä teollisuuden pitkään tavoitteleman energiaveron alennuksen, joka astui voimaan vuoden 2020 alussa, mutta jonka Ruotsi ja Norja ovat toteuttaneet jo aikaisemmin.

”Esimerkiksi datakeskusinvestoinnit Suomeen olisivat olleet todennäköisempiä, jos tilanne olisi korjattu aiemmin. Ei yksi datakeskus välttämättä työllistä suurta määrää, mutta epäsuorat työllistävät vaikutukset ympäristöön ovat huomattavat”, Räty sanoo.

Nyt käynnistyvä yhteistyö Metsä Groupin kanssa on suomalaisittain poikkeuksellinen: metsäyhtiö ja energiayhtiö pyrkivät löytämään yhteisessä projektissa ratkaisuja materiaalitehokkuuden kehittämiseksi.

Fortumilla on asiassa myös globaaleja tavoitteita. Tästä esimerkkinä Räty mainitsee Intian Delhin, jonka ympäristön maataloudessa poltetaan vuosittain 50 miljoonaa tonnia jätettä, kuten riisintuotannon sivutuotteena syntyvää olkea.

Sillä olisi parempaakin käyttöä.

Yhtiön biopohjaisista ratkaisuista vastaava johtaja Heli Antila sanoo, että olkea voitaisiin kehitystyö kautta jalostaa tekstiilikuiduksi. Pelkästään Delhin ympäristössä hukkaan menevällä raaka-aineella voitaisiin korvata jopa puolet maailman puuvillatuotannosta.

Business Finlandin veturihankkeiden toteuttajista Metsä Groupilla on luultavasti vahvimmat henkiset ja myös käytännön sidokset kotimaahansa.

Sen emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan omistaa noin sata tuhatta metsänomistajaa, joiden hallussa on hieman yli puolet Suomen yksityismetsistä.

Yhtiön liiketoiminnasta iso osa on edelleen perinteistä puunjalostusta, sillä se on muun muassa maailman johtava havusellun valmistaja. Samalla Metsä Groupissa katsotaan, että yhtiön osaamista ja portfoliota on syytä laajentaa.

Metsä Groupin toimitusjohtaja Ilkka Hemmilän mukaan Suomessa on jatkuvasti seurattava, että yritysten olosuhteen säilyvät kilpailukykyisinä.­

”Perusteollisuus on syklistä, eli hintavaihtelut voivat olla jopa kymmeniä prosentteja riippuen markkinatilanteesta”, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Hämälä.

Sen sijaan korkeamman jalostusasteen tuotteista saatava kassavirta on hieman paremmin ennustettavissa. Se on yksi pitävä taloudellinen peruste sille, että Metsä Groupin kaltainen jättiläinen haluaa panostaa myös uuteen liiketoimintaan.

Metsä Group on tehnyt huomattavia investointeja kotimaassa esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaaseen ja Kemiin se parhaillaan suunnittelee vastaavanlaista laitosta. Veturihankkeeseen kuuluvaa tutkimusta ja kehitystä se tekee Äänekoskelle avatussa tekstiilikuidun koelaitoksessa, josta vastaa konserniin kuuluva Metsä Spring -innovaatioyhtiö.

Siellä tutkitaan voisiko uudenlaisella tavalla puukuidusta tuotettuja katkokuituja hyödyntää vaatekankaiden teollisessa valmistuksessa. Yhtiön mukaan mahdollisuuksia on paljon.

”Tämä on täysin ainutlaatuinen valmistustapa, jonka toimivuutta selvitetään koetehtaan kautta. Lopulta kannattavuus ratkaisee kuitenkin sen, edetäänkö hankkeessa varsinaiseen tehdaskokoluokkaan”, sanoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Mutta mikä varmistaa sen, että metsäteollisuuden investoinnit pysyvät Suomessa, eivätkä karkaa naapurimaihin tai kauemmaksi?

Ilkka Hämälän mukaan monet perustekijät ovat Suomessa edelleen hyvällä mallilla: infrastruktuuri on teollisuuden näkökulmasta toimiva, ja myös hallitus on ollut tukemassa esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaaseen liittyviä liikennehankkeita.

Samalla hän muistuttaa, ettei myöskään teollisuuden toimintaedellytyksiä ole syytä unohtaa. Se tarkoittaa, että on jatkuvasti arvioitava, kuinka kilpailukykyiset Suomen olosuhteet ovat naapurimaihin verrattuna.

”Kun puhutaan, että pitäisi rakentaa tunnin nopeita junayhteyksiä, voi samalla miettiä, kuinka tärkeitä hyvät yhteydet ovat metalli- ja metsäteollisuudelle”, Hämälä sanoo ja jatkaa.

”Myös olemassa olevaa taloutta ja teollisuutta on syytä vaalia. Se tuppaa välillä päättäjiltäkin unohtumaan.”