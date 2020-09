Uuden yhtiön nimeksi tulee Anora.

Suomalainen Altia ja norjalainen Arcus ovat solmineet yhdistymissopimuksen.

Yhtiöiden hallitusten mukaan yhdistymisellä muodostetaan johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo. Uuden yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Anora Group.

Yhtiöt kertovat, että yhdistymisen myötä Anora voi tähdätä kasvuun ja entistä vahvempiin tuotelanseerauksiin sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella.

Altian osakkeenomistajien omistusosuus Anorassa on 53,5 prosenttia ja Arcuksen osakkeenomistajien omistusosuus on 46,5 prosenttia.

Uuden yhtiön suurimmat omistajat ovat norjalainen sijoitusyhtiö Canica ja Suomen valtion kehitysyhtiö Vake. Yhdistymisellä on myös muiden Altian ja Arcuksen isojen omistajien tuki.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa olevansa tyytyväinen siihen, että yhdistyvä yhtiö on suomalainen ja sen kotipaikka on Helsinki.

Lisäksi yhtiön osake listataan Tuppuraisen mukaan ainoastaan Helsingin pörssissä ja yhtiön toimitusjohtaja tulee olemaan suomalainen

”Tämä on tasapainoinen kahden yhdenvertaisen yhtiön yhdistyminen. Yhdistyneessä yhtiössä suomalaisella vastuullisella tuotannolla ja raaka-aineilla on keskeinen osa. Altian molemmat tuotantolaitokset, Rajamäen alkoholijuomatehdas ja Koskenkorvan tislaamo, jatkavat”, jatkaa ministeri Tuppurainen.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan Koskenkorvan tuotannon volyymit tulevat lisäksi nousemaan tislaamon tuottaessa jatkossa viljaviinaa myös Arcuksen tuotteisiin.

Yhtiöt pitävät tiedotustilaisuuden yhdistymisestä kello 10.

Suomalainen Altia toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita pohjoismaisia brändejä ovat Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts.

Arcus on Oslon pörssissä noteerattu viini- ja viinayhtiö, joka on muun muassa on maailman suurin akvaviitin tuottaja.

Tiedotteen mukaan Anoran alustava yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on 640 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö työllistää noin 1 100 ihmistä Pohjoismaissa ja Baltiassa.