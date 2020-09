Valmetin mielestä yhtiöiden yhdistäminen loisi ”erinomaista arvoa” Valmetin ja Neleksen osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä. Valmetin mukaan 40 prosenttia yhtiöiden omistajista on samoja.

Konepajayhtiö Valmet ilmoittaa ehdottaneensa sulautumista venttiilejä valmistavan Neleksen kanssa.

Valmetin mielestä yhtiöiden yhdistäminen loisi ”erinomaista arvoa” Valmetin ja Neleksen osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä. Valmet on lähestynyt tiistaina Neleksen hallitusta ehdotuksella aloittaa keskustelut näiden kahden yhtiön mahdollisesta sulautumisesta.

Valmetin toimitusjohtajan Pasi Laineen mukaan Neles ja Valmet sopisivat hyvin yhteen, koska niillä on yhteisiä asiakkaita ja pitkä yhteinen historia.

”Valmetilla ja Neleksellä on suurelta osin samanlainen asiakaskunta ja yhteistä historiaa. Näemme, että näiden kahden yhtiön sulautuminen olisi erittäin hyödyllistä sekä Valmetin että Neleksen osakkeenomistajille”, Laine sanoo HS:lle.

Valmet tekee metsäteollisuudelle paperi- ja kartonkikoneita, sellutehtaita ja energiakattiloita.

Neleksestä on käynnissä eräänlainen Suomi–Ruotsi-maaottelu. Ruotsalainen konepajayhtiö Alfa Laval on tehnyt Neleksestä ostotarjouksen, jota yhtiön suuromistaja Valmet vastustaa. Alfa Laval ilmoitti heinäkuun puolivälissä tarjoavansa Nelesistä 1,7 miljardia euroa. Neleksen hallitus puolsi tarjousta.

Neles irtautui Metsosta vasta heinäkuun alussa.

Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine arvosteli heinäkuussa Helsingin Sanomien haastattelussa jyrkästi Neleksen hallituksen toimintaa. Valmetin suunnitelmissa oli kasvattaa omistusosuutta vähitellen.

”Me haluamme olla Neleksen pitkäjänteinen omistaja ja sopivissa tilanteissa nostaa omistusosuuttamme”, Laine sanoi heinäkuussa.

Laineen mukaan suunnitelmat ovat muuttuneet kesän kuluessa.

”Meillä oli koko ajan useita eri etenmisvaihtoehtoja pöydällä”, hän sanoo nyt.

Valmet on kasvattanut omistustaan Neleksestä pikku hiljaa. Ensin se osti jo ennen Neleksen irtautumista vajaat 15 prosenttia yhtiöstä valtion Solidiumilta. Elokuun lopulla Neles ilmoitti Valmetin omistuksen nousseen jo yli 25 prosentin. Jos omistus olisi noussut yli 30 prosentin Valmetin olisi pitänyt tehdä ostotarjous lopuistakin osakkeista.

”Siihen emme halunneet ryhtyä, koska se olisi johtanut vain hintakilpailuun Alfa Lavalin kanssa. Siitä olisivat hyötyneet vain ne osakkeenomistajat, jotka muutenkin ovat tässä tilanteessa myymässä. Neleksen ja Valmetin osakkeenomistajista 40 prosenttia on yhteisiä omistajia. Lisäksi me omistamme Neleksestä 30 prosenttia. Yhteensä siis noin 70 prosenttia omistajista on pitkäaikaisia omistajia, joiden kannalta yhdistyminen olisi edullinen”, Laine sanoo.

Laine myös sanoo, että yhdistyminen olisi helppo toteuttaa, koska yhtiöt tuntevat hyvin toisensa. Valmet irrotettiin Metsosta seitsemän vuotta sitten.

”Myös minä tunnen Neleksen hyvin, koska johdin sitä Metson osana kahdeksan vuoden ajan vuoteen 2011 asti. Yhdistyneessä yhtiössä voisimme aloittaa uudelleen yhteisen tuotekehityksen automaation ja Neleksen välillä”, Laine sanoo.

Valmet odottaa nyt Neleksen hallitukselta kutsua neuvotteluihin.

”Pallo on Neleksen hallituksella. He pohtivat haluavatko he käydä meidän kanssa keskusteluja. Jos he päättävät niin, aloitamme keskustelut yhdistymisen ehdoista”, Laine sanoo.

Alfa Lavalin ostotarjous umpeutuu 22. lokakuuta. Alfa Laval on ilmoittanut, että tarjouksen toteutumisen ehtona on, että vähintään kaksi kolmasosaa Neleksen omistajista hyväksyy tarjouksen.

