Lainsäädäntö

Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää kahden kolmasosan määräenemmistöllä yhtiön sulauttamisesta toiseen yhtiöön. Ruotsissa vastaava ei ole mahdollista.

Maaottelu suomalaisesta venttiileiden valmistajista Neleksestä kiihtyy. Sen suurin suurin osakkeenomistaja, konepajayhtiö Valmet ilmoitti tiistaina ehdottaneensa sulautumista Nelekseen.

Ruotsalainen konepajayhtiö Alfa Laval pyrkii Suomen osakeyhtiölakia hyödyntämällä hankkimaan suomalaisen kilpailijansa Neleksen. Alfa Laval ilmoitti julkisesta ostotarjouksestaan heinäkuussa. Sen yhtenä ehtona on, että Alfa Laval saa yli kaksi kolmasosan Neleksen osakkeista.

Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää kahden kolmasosan määräenemmistöllä yhtiön sulauttamisesta toiseen yhtiöön.

Jos Alfa Laval saisi ostotarjouksella yli kaksi kolmasosaa Neleksen osakkeista, Neleksen yhtiökokous voisi Alfa Lavalin äänillä hyväksyä sulautumisen. Sen seurauksena ostotarjousta vastustaneiden Neleksen osakkeet muutettaisiin Alfa Lavalin osakkeiksi tai vaihtoehtoehtoisesti sulautumispäätöstä vastustaneet voisivat vaatia osakkeidensa lunastamista.

”Suomessa osakeyhtiölaki sallii sulautumisesta päättämisen määräenemmistöpäätöksellä yhtiökokouksessa. Tällöin sulautumisessa vastaanottavan yhtiön [Alfa Laval] sulautuvasta yhtiöstä [Neles] omistamien osakkeiden äänivalta otetaan huomioon päätöksenteossa. Ruotsissa tämä ei ole mahdollista: yhtiö, joka on sulautumisessa vastaanottavana, ei saa äänestää omistamillaan sulautuvan yhtiön osakkeilla sulautuvan yhtiön yhtiökokouksessa sulautumisesta päätettäessä”, sanoo Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori Seppo Villa.

Hänen mielestään Suomessa voisi olla syytä pohtia osakeyhtiölain muuttamista samanlaiseksi kuin Ruotsissa sulautumisesta päätettäessä.

”Jos halutaan suojella suomalaista teollisuutta ja yhtiöitä, osakeyhtiölain muuttamista olisi syytä pohtia. Tosin silloin on otettava huomioon myös asian toinen puoli: lainmuutosta ei ole mahdollista kirjoittaa siten, että se koskisi vain ulkomaisia yhtiötä, vaan se estäisi vastaavassa tilanteessa myös suomalaisia yhtiöitä äänestämään sulautumisen puolesta toisen yhtiön yhtiökokouksessa.”

Neleksen suurin osakkeenomistaja on konepajayhtiö Valmet, joka vastustaa Alfa Lavalin ostotarjousta. Valmet kertoi tiistaina, että sen omistusosuus Neleksessä on kasvanut 29,5 prosenttiin.

Neleksen suomalaiset osakkeenomistajat voivat vielä torjua Alfa Lavalin suunnitelmat. Se edellyttäisi, että osakkeenomistajat, joiden omistusosuus olisi vähintään kolmasosa, päättäisivät olla myymättä osakkeitaan Alfa Lavalille. Neleksen osakkeista arviolta 60 prosenttia on suomalaisilla sijoittajilla ja 40 prosenttia ulkomaisilla sijoittajilla.

Jos Alfal Laval onnistuu ostotarjouksella hankkimaan yli kaksi kolmasosaa Neleksen osakkeista, pitäisi sen yhdessä Neleksen hallituksen kanssa laatia sulautumissuunitelma. Neleksen hallituksen olisi tällöin otettava kantaa kysymykseen, tohtiiko se ”pakottaa” ostotarjouksesta kieltäytyneiden osakkeiden muuttamisen Alfa Lavalin osakkeiksi.

Osakeyhtiölainsäädäntöön erikoistunut Oslon yliopiston oikeustieteen professori Jukka Mähönen korostaa, että pääomien vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin keskeisistä periaatteissa. Se tarkoittaa, että rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä ei pitäisi tarpeettomasti vaikeuttaa.

”Vähemmistöosakkeenomistajien oikeudet on turvattu Suomessa kohtalaisen hyvin. Vähemmistöön jääneet voivat vaatia osakkeidensa lunastamista, jos he eivät halua sulautumisessa toisen yhtiön osakkeita. Lisäksi kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen on laadittava selvitys sulautumisen todennäköisistä seurauksista osakkeenomistajille, velkojille ja työntekijöille. Rajat ylittävä sulautuminen on raskas ja vaikea prosessi, joten kovin helposti sitä yhtiökokoukselle tuskin esitetään. Etenkin, jos monet osakkeenomistajat sitä vastustavat.”

Mähönen huomauttaa myös, että määräenemmistön asema Suomessa on vahva: määräenemmistö voi päättää jopa yhtiön purkamisesta, miksi ei siis sulautumisesta.

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen ei pidä tarpeellisena sulautumista koskevien määräenemmistösäännösten muuttamista.

”Suomessa osakeyhtiölain yhtenä lähtökohtana on edistää talouden kehittymistä. Osakkeenomistajat päättävät, mitä he varoillaan tekevät ja osakeyhtiölaissa on myös turvattu osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu. Vähemmistöosakkaiden oikeudet on sulautumisessa turvattu myös siten, että he voivat vaatia osakkeidensa lunastamista”, Timonen sanoo.

Oikeustieteen tohtori Timonen on Helsingin yliopiston kauppaoikeuden dosentti ja Tampereen yliopiston oikeustaloustieteen dosentti.