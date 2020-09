Kiinan nousulla teknologiamahdiksi on Suomellekin suuria vaikutuksia.

Kiina nousee väistämättä Yhdysvaltojen rinnalle tieteen, teknologian ja talouden jättiläiseksi. Tämä tarkoittaa Suomelle ja suomalaisille yrityksille sekä uhkia että mahdollisuuksia, mutta vaarana on, että uhat jäävät torjumatta ja mahdollisuudet hyödyntämättä, jollemme tunne ja ymmärrä Kiinaa.

Näin kirjoittaa Nokian hallituksen entinen puheenjohtaja Risto Siilasmaa tuoreessa Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan julkaisemassa artikkelissa Kiinan pitkä peli.

Siilasmaan mukaan Kiina pitää oikeutettuna, että länsimaissa toimivia kiinalaisia yrityksiä koskevat eri säännöt kuin Kiinassa toimivia länsimaisia yrityksiä. Euroopan pyrkimyksenä pitää olla tämän symmetrian purkaminen kauppapolitiikan avulla.

Siilasmaa moittii EU:ta siitä, ettei maanosalla ole rohkeutta katsoa tulevaisuuteen. Tästä esimerkki oli EU:n pandemian takia luoma elvytysrahasto, jonka yhteydessä puhuttiin digitaalisuudesta ja vihreästä teknologiasta, mutta lopulta painopiste oli maataloudessa ja vanhoja rakenteita tukevassa tuessa.

”Me olemme defensiivisiä”, Siilasmaa sanoi tiistaina artikkelin julkistamisen yhteydessä käydyssä paneelikeskustelussa. Keskusteluun osallistuivat myös Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Mikko Puustinen.

Siilasmaan mukaan Euroopalla on ongelma, koska eurooppalaisia teknologiayhtiöitä on vähän. Teknologian kautta luodaan hänen mukaansa suuri osa taloudellisesta lisäarvosta.

”Ne eurooppalaiset teknologiayhtiöt, joita meillä on, eivät ole kuskin paikalla tässä geopoliittisessa pelissä. Ne eivät helposti pysty vaikuttamaan Yhdysvaltojen tai Kiinan linjauksiin.”

Siilasmaan mukaan Suomella on mahdollisuudet menestyä Kiinan markkinoilla, jos Euroopan komissio ryhdistäytyy kauppapolitiikassaan Kiinan suhteen. Silti ongelmaksi jää, ettei EU:lla ole yhteistä teollisuuspolitiikkaa, toisin kuin Kiinalla.

”Heillä on yksi teollisuuspolitiikka, jota he vielä toteuttavat tarvittaessa määrätietoisesti.”

Työ- ja elinkeinoministeriön Puustisen mukaan Kiina on kauppapolitiikassa käyttänyt valikoivasti uhrin asemaa hyväkseen.

”Oikeuksista kun puhutaan, he haluavat olla teollisuusmaiden kanssa samassa kastissa. Mutta kun puhutaan velvollisuuksista, he haluavatkin olla kehitysmaa, mikä alentaa heidän rimaansa”, Puustinen sanoi.

Kiinan pyrkimys kehittää teknologiaansa juontaa juurensa vuosikymmenten taakse, mutta Puustisen mukaan uutta on se, että välineestä on tullut itsessään tavoite. Euroopalle on ongelmallista, että Kiina asettaa tavoitteita sille, että kiinalaiset yritykset dominoivat tiettyjä toimialoja tulevaisuudessa.

Nordean Koivun mukaan valtiolliset kehitysohjelmat ovat näkyneet Kiinan talouden arjessa yhä voimakkaammin alkaen finanssikriisin jälkeisestä investointiohjelmasta. Aikaisemmin talouden keskus oli Shanghaissa ja Kantonissa, mutta nyt pääkaupunki ohjaa sitä voimallisemmin.

”Näen ison muutoksen ja keskittymän kohti Pekingiä”, Koivu sanoi.

Koronavirus on tarjonnut Kiinalle mahdollisuuden kiihdyttää nousuaan, vaikka virus on sillekin ollut kova pala.

”Kiina on kaikkien yllätykseksi onnistunut nousemaan tämän kriisin suureksi voittajaksi”, Koivu sanoi. Erityisesti hän nosti esiin Kiinan viennin hyvät luvut. Niissä näkyy, miten maailma on varustautunut korona-aikaan kiinalaisilla tuotteilla, kuten etätyötä helpottavalla teknologialla.

Mitä Suomen sitten pitäisi tehdä pärjätäkseen Kiinan noususta huolimatta?

Siilasmaan mukaan varoja pitäisi investoida uuden luomiseen niin paljon kuin mahdollista. Valtio ei voi valita niitä aloja, joilla menestystä tulee, mutta se voi tukea tulevaisuuden alojen menestystä kannustimilla.

”Digitalisaatio ja vihreä teknologia olisivat hyviä vaihtoehtoja”, Siilasmaa sanoi.