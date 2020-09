Kiinteistön­välittäjät syyttävät pankkeja asunto­kaupan hidastamisesta – ”Pankeilla on velvoite tuoda realismia asiakkaalle”, vastaa Nordea

Suomen kiinteistövälittäjät syyttää pankkeja kiihtyvän asuntokaupan jarruttamisesta. Pankkien mukaan asuntolainahakemusten suuri määrä hidastaa osin niiden käsittelyä.

Suomen kiinteistövälittäjät (SKVL) syyttää pankkeja siitä, että ne tyrehdyttävät asuntokaupan hyvää virettä.

”Asuntokaupan todellinen jarru ovat nyt pankit. En ole koskaan saanut niin paljon kriittistä palautetta välittäjiltä koskien pankkien toimintaa kuin nyt tänä syksynä”, sanoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg tiistaina julkaistussa tiedotteessa.

SKVL syyttää pankkeja sekä hitaudesta että ylivarovaisuudesta asuntolainapäätöksissä. Se kertoo tapauksista, joissa sovittuja kauppoja on viety eteenpäin pankin lainalupauksella. Kauppahetkellä pankki on kuitenkin vetänyt hätäjarrua ja evännyt rahoituksen kaataen pitkiäkin asunnonvaihtoprosesseja, joissa on monia koteja ketjussa.

Tiedotteen mukaan asiakkaat ovat saattaneet joutua odottamaan lainapäätöksiä jopa puolitoista kuukautta.

”Yhteydenpito pankkien kanssa on hankaloitunut sähköiseen maailmaan siirtyessä. Paljon puhuttu sähköinen kaupankäynti ei ole tuonut mitään helpotusta pankkien ruuhkiin, vaan se käytännössä on hidastanut entisestään kaupan loppuun viemistä”, tiedotteessa sanotaan.

Suomen suurimmissa pankeissa ei tunnisteta SKVL:n syytöksiä.

OP:n ja Nordean mukaan kesällä asuntolainahakemuksia tuli tosin runsaasti, kun keväällä patoutunut kysyntä purkautui. Se pidensi paikoin lainojen käsittelyaikoja jonkin verran.

”Kesä–heinäkuussa saatiin 15–20 prosenttia enemmän hakemuksia kuin edellisenä kesänä ja elokuussakin vielä 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kesän aikana varmasti oli tästäkin johtuen pankeilla kiirettä”, sanoo OP:n asuntorahoituksesta vastaava johtaja Kaisu Christie.

Christien mukaan lainahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on saatu painettua vähän yli kahteen päivään. Osa hakijoista saa tarjouksen automaattisesti ja käytännössä välittömästi.

Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sanoo, että asuntolainojen hakeminen vilkastui jo viime vuoden lopulla. Koronaviruksen aiheuttaman notkahduksen jälkeen lainahakemuksia on taas tullut tiiviinä virtana.

”Kyllä se kova kysyntä näkyy meillä lainatiskeillä”, Pajala sanoo

Pajalan mukaan yli 90 prosentissa tapauksesta lainojen läpimenoaika on viisi päivää tai alle.

Ensi viikonloppuna Nordea vastaa asuntolainojen kovaan kysyntään ”superviikonlopulla”. Se tuo silloin valtakunnallisesti toistasataa työntekijää töihin hoitamaan asiakkaiden asuntolainaneuvotteluja.

Christie ja Pajala korostavat, että asuntolainojen myöntämisen kriteerit ovat täysin samat kuin ennenkin. Lainan määrää suhteutetaan asiakkaan tuloihin. Stressitestaus suoritetaan kuuden prosentin korkotasolla. Myös asunnon arvoa ja kuntoa tarkastellaan päätöstä tehtäessä.

Pajala pohtii, voisivatko syytökset ylivarovaisuudesta liittyä siihen, että markkinoilla on nyt aiempaa enemmän asiakkaita. Tilastokeskus kertoi maanantaina, että suomalaisten asunnonostoaikeet ovat korkeimmalla tasolla mittaushistoriassa. Tilastokeskuksen luku sopii yhteen sen kanssa, että pankeissa on havaittu lainahakemusten määrän kasvua.

Mukana saattaa tällöin olla aiempaa enemmän niitäkin, joilla toiveet ja todellisuus eivät kohtaa.

”Koen tärkeänä, että pankeilla on velvoite tuoda realismia asiakkaalle. Emme aikaisemmin lähteneet rahoittamaan epärealistisia unelmia emmekä lähde niitä rahoittamaan tänä päivänäkään”, Pajala sanoo.