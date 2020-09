Ravintolayrittäjät pelkäävät Suomen toistavan samoja virheitä, jotka johtivat Tanskassa tartuntojen lisääntymiseen. Yhdeltä yöllä alkava rajoitus olisi vielä kestettävissä, sanoo Night People Groupin Antti Raunio.

Toistakymmentä yökerhoa ja ravintolaa omistavan Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Rauniota harmittaa.

Yhtiö on tehnyt Raunion mukaan kaiken mahdollisen, jotta koronaviruksen leviäminen pysyisi hallinnassa: asiakkaille on jaettu tiuhaan käsidesiä ja muistutuksia turvaväleistä. Lisäksi ravintoloita on tarkastettu puhtauden varalta lähes viikoittain.

Suomen hallitus kokoontui tiistaina iltapäivällä käsittelemään uusia rajoituksia ravintolatoiminnalle. HS:n tietojen mukaan ravintolat määrättäisiin lopettamaan anniskelu mahdollisesti jo puolelta öin.

Se olisi Raunion mukaan kuolinisku käytännössä kaikelle yökerhotoiminnalle.

Vielä keskikesällä rajoitukset olivat lievempiä: anniskelu sai jatkua kello yhteen asti yöllä, ja asiakkaita sai ottaa ravintolaan 75 prosenttia täydestä kapasiteetista.

Sellainen tilanne olisi vielä jotenkin siedettävä yökerhojen kannalta.

”Se tunnin ero on täysin ratkaiseva”, Raunio sanoo.

Yhtiö omistaa esimerkiksi Kaivohuoneen, jossa on todettu useita joukkoaltistumisia.

Raunio sanoo ymmärtävänsä, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi on tehtävä vaikeita päätöksiä – mutta niiden pitäisi kuitenkin perustua näyttöön siitä, että tartuntaketjut todella leviävät yökerhojen kautta.

Tällaista ei Raunion mukaan ole osoitettu.

”Tilanne on se, ettei [Terveyden ja hyvinvoinnin laitos] THL osaa itsekään vastata siihen, kuinka moni tartuntaketju on lähtenyt yökerhoista. Maanantaina järjestetyssä tiedotus­tilaisuudessa laitoksen edustaja totesi, ettei asiasta ole mitään tilastoa olemassa”, Raunio sanoo.

Kello yhdeltä yöllä tapahtuva anniskelun loppuminen olisi jotenkin siedettävissä, sanoo Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio, joka istui päiväsaikaan tyhjässä Kaivohuone-ravintolassa.­

Koronavirus on kurittanut ravintola-alaa rajusti.

Esimerkiksi Pohjoismaiden suurimpiin ravintolakonserneihin kuuluva pörssiyhtiö Noho Partners kertoi ravintolaliiketoimintansa liikevaihdon laskeneen tammi–kesäkuussa 42,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Liiketappiota kertyi ravintolaliiketoiminnasta samana aikana 14,8 miljoonaa euroa. Sen jälkeen tilanne on kuitenkin parantunut, yhtiöstä kerrotaan.

Heinäkuussa Nohon ravintolat pääsivät jo 75 prosentin tasolle normaalista liikevaihdosta. Syksystä odotetaan vaikeaa toisen koronavirusaallon vuoksi, mutta yhtiössä ollaan nyt paremmin valmistautuneita kuin keväällä.

”Olemme keskittyneet yhtiön kassan suojeluun, ja meillä oli elokuun alussa 38 miljoonan euron likvidit varat käytössä, jolla lisätään konsernin iskunkestävyyttä”, sanoo toimitusjohtaja Aku Vikström.

Yleisesti ravintola-alan syksy näyttää epävarmalta: syys-lokakuu on muutenkin vuoden hiljaisinta aikaa. Nohon ravintoloissa kassavirta on perustunut pääasiassa viikonloppumyyntiin, joka on ollut parhaimmillaan jopa 90 prosentin tasolla viime vuoteen verrattuna.

Sen sijaan liikematkalaisten ja turistien puuttuminen sekä etätyösuositusten vaikutus näkyy siten, että ravintoloiden arkimyynti on romahtanut. Konserniin kuuluu 20 yökerhoa, joista yksi toimii Helsingin ydinkeskustassa Ravintola Teatterin yhteydessä.

Mikäli hallitus päättää lopettaa anniskelun puoleen yöhön, aikoo Noho Partners sulkea kaikki yökerhonsa.

Vikström ei kyseenalaista terveysviranomaisten tilannekuvaa, mutta näin rankat rajoitustoimenpiteet olisivat hänen mukaansa virhe.

”Nuoret eivät lopeta juhlimista, vaan siirtyvät kotibileisiin. Siellä viruksen leviämistä on entistä vaikeampi rajoittaa”, hän sanoo.

Esimerkkinä Vikström mainitsee Tanskan, jossa ravintolat sulkevat ovensa kello 22 illalla. Yökerhot on puolestaan pidetty kiinni keväästä asti, mikä on siirtänyt juhlinnan yksityiskoteihin.

Tällä hetkellä Tanskan koronatartuntatilanne on huomattavasti Suomea pahempi: viimeisen 14 päivän aikana on havaittu 118,6 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohden, kun Suomessa vastaava luku on 21,1.

”Siitä olen huolissani, että mennäänkö meillä nyt Tanskan polkua. Juurisyy on se, etteivät nuoret ihmiset koe tätä tautia omaksi ongelmakseen, vaan jatkavat toistensa tapaamista ja juhlimista. Siksi anniskelun rajoittaminen ei ratkaise tätä ongelmaa”, Vikström sanoo.

Toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan anniskelurajoitus ei juuri vaikuta Noho Partnersin ruokaravintoloihin, mutta yökerhoja ei kannata pitää auki, jos anniskelu loppuu puoleen yöhön.­

Hänen mukaansa keskustelu aiheesta on ollut yksioikoista: talous vastaan terveys.

”Pitäisi huomioida myös koronapandemian epäsuorat uhrit. Ravintola-alalla työskentelee 100 000 ihmistä. Voi vain kysyä, mikä on se hinta, joka rajoituksista aiheutuvista irtisanomisista lopulta maksetaan”, Vikström sanoo.

Helsingin Erottajalla sijaitseva Rymy-Eetu tunnetaan normaalisti bilepaikkana, jossa olut virtaa ja väki tanssi pöydillä. Sellaista huumaa ei kuitenkaan olla viime kuukausina nähty, kerrotaan ravintolan omistavasta Happy Hour Restaurants -yhtiöstä.

Normaalisti ravintolassa käy viikonloppuiltoina 300 asiakasta, mutta nyt määrä on tippunut pysyvästi noin puoleen, kertoo perheyhtiön perustaja Jorma Railokoski.

Yhtiö on tehnyt mittavia investointeja, jotta ravintolat voitaisiin pitää auki: HS kertoi viime viikolla yhtiön hankkimista ilmanpuhdistuslaitteista, jotka asennettiin Rymy-Eetuun ja toiseen suosittuun iltaravintolaan, jazz-musiikista tunnettuun Storyvilleen.

Nyt anniskelurajoitukset iskisivät pahasti molempiin ravintoloihin, joissa puolenyön jälkeen tapahtuva alkoholimyynti on ratkaisevan tärkeä taloudelle.

”Paljon olemme jo tehneet. Ilmanpuhdistimet ovat yhtä tehokkaita kuin sairaaloissa, ja pelkästään yhden asentaminen maksaa 30 000 euroa. Nyt jos yökerhot laitetaan kiinni, niin eihän ravintoloilla ole mitään mielenkiintoa tehdä omia toimenpiteitä” Railokoski sanoo.

Hän havainnollistaa anniskeluajan aikaisempaa päättymistä näin: Storyvillessä soittaa illan aikana kaksi yhtyettä, joista toinen jatkaa soittoa loppuun asti eli kolmeen asti aamulla.

Jos anniskelu määrätään päättymään puoleen yöhön, jää suurin osa myynnistä tekemättä. Se tarkoittaa, että yli puolet henkilökunnasta ja toinen orkestereista saa potkut.

Tuleva syksy näyttää yöaikaan auki oleville ravintoloille hankalalta. Myös Railokoski ottaa esimerkiksi Tanskan, jossa tartunnat ovat nousseet, vaikka yökerhot on pidetty kiinni.

”Varmasti olisi muitakin kokoontumispaikkoja, jotka voitaisiin sulkea. Jos anniskelupaikat suljetaan, istuvat saman ihmiset jossain muualla, mutta tiiviimmin. En näe, että tällä kiellolla saataisiin aikaan muuta kuin taloudellista vahinkoa”, Railokoski toteaa.