Kotimaista vadelmaa poimitaan uusien viljelytekniikoiden ansiosta vielä syyskuun lopullakin. ”On turha kuvitella, että kuka tahansa pääsisi samoihin lukuihin vain siirtämällä avomaan viljelmät tunneleihin.”

Anton Olitenko poimii päivän viimeisiä vadelmia. Sadosta on jäljellä viimeiset rippeet.­

Hattula

”Tällä ei ole sitten mitään tekemistä maanviljelyn kanssa”, marjayrittäjä Jussipekka Markkanen sanoo heti alkuun.

Nyt siis maanviljelyllä tarkoitetaan sitä, että muokataan pelto, kylvetään sinne siemenet tai taimet sekä lannoitteita. Jossain vaiheessa ehkä levitetään torjunta-aineita. Sitten luonto hoitaa periaatteessa loput, kunnes sato on loppukesästä korjuukypsää.

Marjojen viljeleminen kasvutunneleissa on hyvin toisenlainen laji.

Tyrvännön kylässä Hattulassa olevan marjatilan mansikantaimet notkuvat syyskuun lopulla yhä puolikypsiä marjoja ja raakileita. Myös korkeista ja rehevistä vadelmapuskista kerätään vielä sadon rippeitä kasvutunneleiden suojissa.

”Vaikka lämpöä riittäisi, valoa on niin vähän, ettei suurin osa näistä raakileista ehdi enää kypsyä. Viimeistään viikon–parin kuluttua rullaamme muovit tunnelien päältä syrjään ja korjaamme taimet pois”, Markkanen sanoo.

Eino Markkanan (vas.) päätti jo lukiolaisena jättää jääkiekon peluun vähemmälle ja ryhtyä isänsä Jussipekka Markkasen pyörittämän tilan jatkajaksi. ”Tunneliviljely teki tästä kiinnostavaa liiketoimintaa.”­

Koska taimet kasvavat ruukuissa, niitä pitää kastella ja ravita päivittäin. Periaatteessa sen hoitaisi tietokoneen ohjaama automaatti, mutta käytännössä viljelijä pitää taimistaan huolta koko kasvukauden ajan aamusta iltaan.

”Automaatiojärjestelmä mittasi alussa ravinteet ja kosteuden ja sääti kastelua ja lannoitusta sen mukaan, mutta ei se oikein toiminut. Kyllä sinne kasvien luokse pitää mennä itse tunnustelemaan, miten ne voivat ja mitä ne tarvitsevat”, Markkanen sanoo.

Kun työn tekee huolella ja osaa asiansa, palkinto on ruhtinaallinen. Avomaalla kasvavan vadelman sato kypsyy normaalisti 2–3 viikon sisällä heinä–elokuun vaihteessa. Markkasella satokautta on kestänyt lähes neljä kuukautta kesäkuun alusta asti.

Sinä aikana 5,7 hehtaarin viljelyalalta on poimittu 110 000 kiloa vadelmaa ja 40 000 kiloa mansikkaa. Viljelyalasta neljä hehtaaria on tunneleissa. Vadelmalla sato on tunnelissa yli kymmenkertainen avomaahan verrattuna.

Myös taloudellinen tulos on erinomainen.

Viime vuonna Tyrvännön marja ja vihannes -osakeyhtiön liikevaihto oli 1,2 miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 456 000 euroa. Tänä vuonna liikevaihto nousee jo yli puolentoista miljoonan euron. Tuloksen suhteellinen osuus säilyy samalla tasolla.

”Mutta sekin täytyy sanoa, että on turha kuvitella, että kuka tahansa pääsisi samoihin lukuihin vain siirtämällä avomaan viljelmiä tunneliin. Tämä vaatii aika paljon osaamista ja kokemusta.”

Markkasen ensimmäiset opit viljelystä tulivat kotitilalta Joroisista.

”Se oli tyypillinen pientila, jossa oli muutama lehmä ja viljeltiin heinää, viljaa ja mansikoitakin. Isä ajoi taksia. Meitä oli viisi lasta ja tuloja piti saada lisää. Silloin alettiin viljellä kasvihuoneissa myös vihanneksia ja kukkia. Tuotanto myytiin Varkauden torilla. Siinä oppi tekemään töitä.”

Markkanen lähti opiskelemaan alaa Muuruveden maatalousoppilaitokseen ja jatkoi opintoja hortonomiksi Lepaan nykyisessä ammattikorkeakoulussa.

Sen jälkeen hän oli yhdeksän vuotta tuotantopäällikkönä yrityksessä, joka kasvatti muun muassa kukkia ja taimia kasvihuoneissa.

Vaimon kotitila sattui sijaitsemaan vain kolmen kilometrin päässä Lepaan oppilaitoksesta. Sinne Markkanen siirtyi päätoimiseksi maatalousyrittäjäksi 20 vuotta sitten. Avioliitto päättyi, mutta Markkanen jäi pitämään tilaa.

”Kokeilin kaikenlaista mesimarjan viljelystä alkaen. Valkosipulia, kesäkurpitsaa, maissia, perunaa muun muassa. Lopulta päädyin mansikkaan.”

Kasvutunnelissa viljelyä hän kokeili ensimmäisen kerran vuonna 2011. Nyt perinteinen avomaan viljely on jäänyt kokonaan. Osa mansikasta on vielä pellolla, mutta nekin taimet kasvavat laatikoissa eli irti maasta.

”Sillä saadaan tuplasato, ei ole rikkaruoho-ongelmaa ja olosuhteita on helpompi kontrolloida.”

Vaikka metallikaarista ja muovista koottu tunneli näyttää yksinkertaiselta, ihan halpa investointi se ei ole. Kaikkine kastelu- ja muine järjestelmineen hehtaari tunnelia maksaa 100 000–140 000 euroa. Nykyään niiden rakentamiseen voi saada 30 prosentin investointitukea. Lisäksi pankkilainoihin saa korkotuen.

”Tunnelit olisi kyllä rakennettu ilman tukiakin. Muita tukia me saamme hyvin vähän, alle puoli prosenttia suhteessa liikevaihtoon.”

Kasvukauden pidentäminen perustuu paitsi lämpöä säilöviin tunneleihin, myös siihen, että taimia istutetaan monessa erässä. Sekä mansikan- että vadelmantaimet ostetaan Hollannista.

Eino (vas.) ja Jussipekka Markkanen tarkkailevat taimien kuntoa päivittäin ja säätävät kastelua ja lannoitusta tarpeen mukaan.­

Vadelmantaimia säilytetään Hollannissa kylmävaraston pikkupakkasessa lepotilassa. Ne tuodaan ja istutetaan Markkasten tunneleihin neljässä erässä, kahden viikon välein maaliskuusta alkaen. Taimien hankintaan tila käyttää noin 200 000 euroa vuodessa.

Jo maaliskuun alussa, ennen koronaepidemian puhkeamista, tilalle tuli töihin yhdeksän kausityöntekijää Ukrainasta, mutta istutusurakkaan osallistuivat myös isä ja poika.

”Ensimmäisistä taimista saadaan satoa kesäkuun alussa. Hyvin hoidettu vadelmantaimi tuottaa tunnelissa satoa noin kahdeksan viikon ajan”, Eino Markkanen sanoo.

22-vuotias Eino päätti jo lukiolaisena jatkaa tilan pitämistä. Nyt hän opiskelee tradenomiksi, mutta tekee kesät ja vapaa-ajat töitä tilalla.

Taimet eivät saa olla mitä tahansa tusinatavaraa, vaan Markkaset käyvät tuottajien luona Hollannissa kolme kertaa talven ja kevään aikana seuraamassa kasvua ja valikoimassa parhaat tuotteet.

”Hyvät suhteet taimien tuottajiin ovat tärkeitä. Jos sinne vaan soittaa tilauksen, niin saa varmasti vähän huonompaa tavaraa kuin sellainen asiakas, joka tunnetaan.”

Tyrvännön marja ja vihanneksen vadelmarasioita myydään muun muassa S-ryhmän kaupoissa ympäri Suomea.­

Monet muutkin tuotannon panokset tulevat ulkomailta.

Taimien kasvualusta on Intiasta tuotua kookoksenkuoripurua. Se on turvetta muistuttava materiaali mutta läpäisee paremmin vettä. Hollantilaiset konsulentit käyvät tilalla kaksi kertaa vuodessa neuvomassa. Heiltä voi kysyä neuvoja myös kasvukauden mittaan, jos lannoituksen tai kasvitautien kanssa tulee ongelmia. Jopa kasvutunneleissa elävät kimalaisyhdyskunnat on tuotu Hollannista.

”Ostamme pölytyspalvelua myös lähiseudulta eli olemme vuokranneet mehiläispesiä tarhan viereen. Mehiläiset levittävät kukkiin myös biologista harmaahomeen torjunta-ainetta. Se on suomalaisyrityksen keksimä tuote, jota on laatikossa pesän suuaukolla. Aine tarttuu mehiläisten turkkiin, kun ne lähtevät pesästä.”

Mehiläisyrittäjät vuokraavat viljelijöille mehiläispesiä kasvien pölyttämiseen. Markkasten tilalla vuokramehiläiset levittävät kukkiin myös biologista homeentorjunta-ainetta.­

Tunneliviljelmässä ei tarvita rikkaruohon torjunta-aineita, koska taimet kasvavat ruukuissa. Myös tuholaisia torjutaan biologisesti muun muassa petopunkeilla.

Hedelmän- ja marjanviljelijäinliiton toiminnanjohtajan Miika Ilomäen mukaan kaikki tunneliviljely ei ole yhtä kasvihuonemaista kuin Markkasilla.

”Se voi tarkoittaa sitä, että tunneli vedetään avomaalla kasvavan kasvuston päälle. Jos taimet ovat kuitenkin kokonaan irti maasta, saadaan paljon hyötyjä myös ympäristön näkökulmasta. Esimerkiksi lannoitteet voidaan kierrättää kasvualustoilla, eivätkä ne valu ympäristöön”, hän sanoo.

Mansikasta hyvin pieni osa kasvaa tunneleissa. Vadelmasta niissä on jo merkittävä osa.

”Se on hyvin herkkä kasvi ja kärsii usein talvivaurioista”, Ilomäki sanoo.

Vielä syyskuun lopulla Markkasten tunneleissa tekee töitä muutama Ukrainasta tullut poimija. Vilkkaimman satokauden aikaan heitä oli yhteensä 54. Ulkomaisten poimijoiden maahantulo-ongelmista kohistiin keväällä.

”Työntekijöitä välittävä yritys vakuutti koko ajan, että he pääsevät kyllä tulemaan. Opin jo aiemmissa töissä, että sellaisesta johon ei voi vaikuttaa, ei kannata murehtia ja menettää yöunia. Kaikesta selvitään tavalla tai toisella. Lopulta saimme juuri haluamamme määrän poimijoita”, Markkanen sanoo.

Vadelman taimet istutetaan ruukkuihin neljässä erässä kahden viikon välein. Kasvukauden jälkeen kasvit kuivataan ja murskataan maanparannusaineeksi.­

Yrityksellä on Lepaan lähellä pakkaamo, joka työllistää lisäksi satokauden ajaksi 5–6 ihmistä.

Markkaset itse tekevät kasvukauden aikana pitkää päivää taimien hoidossa, myynnissä, pakkaamossa ja jopa tuotteiden kuljetuksessa joihinkin lähiseutujen kauppoihin. Tilan tuotteita myydään myös S-ryhmän ruokakaupoissa ympäri Suomea.

Lopulta työvoimavajeen vaikutukset jäivät koko puutarha-alalla pienemmiksi kuin pelättiin.

Ilomäen mukaan alan tarvitsemasta työvoimasta saatiin noin 80 prosenttia.

”Ulkomaista työvoimaa tuli noin puolet normaalista määrästä. Sitä paikattiin kotimaisella työvoimalla ja itsepoiminta oli tosi suosittua, kun ihmiset matkailivat muutenkin paljon kotimaassa. Tilannetta helpotti myös se, että kausityöläiset saivat poikkeuksellisesti vaihtaa työnantajaa kesken kauden ilman, että tarvitsi hankkia uutta työlupaa”, Ilomäki sanoo.

Samat poimijat saattoivat siis siirtyä sadon kypsymisen tahdissa pohjoisemmille tiloille.