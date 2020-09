Putin kielsi puun viennin Venäjältä ulkomaille, Suomen metsäteollisuus pettyi: ”kielto on kyseenalainen”

Kielto voisi koskea karkeasti arvioiden 15:tä prosenttia Venäjältä tuotavasta puusta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt kiellon jalostamattoman raakapuun viennille Venäjältä ulkomaille vuoden 2022 alusta alkaen. Kielto koskisi voimaan tullessaan käsittelemätöntä havupuuta ja arvokasta lehtipuuta.

Suomen metsäteollisuus tuo vuodessa noin 10 miljoonaa kuutiota puuta Venäjältä. Tästä karkeasti 15 prosenttia on pyöreää havupuuta, joka olisi vientikiellon piirissä, arvioi Metsäteollisuuden Venäjä-asioiden päällikkö Juha Palokangas ensimmäisten tietojen pohjalta.

”Ikävä uutinen”, Palokangas sanoo. ”Venäjä on allekirjoittanut WTO:n kauppasopimuksen ja siksi tällainen yksipuolinen kielto on kyseenalainen.”

Puolet Venäjältä Suomeen tuotavasta puusta on koivun kuitupuuta, jota kielto ei koskisi.

Havutukkien tuontikiellolla voisi olla huomattavia vaikutuksia erityisesti yksityisille sahoille, jotka tuovat sitä Venäjältä. Kuitupuun osalta kielto voisi koskettaa myös sellun valmistajia, mutta kuitupuun tuonnin määrät ovat verrattain pieniä verrattuna havuhakkeeseen, jota kielto ei ensimmäisten tietojen mukaan koskisi.

Venäjän vientikieltoa tuskin on suunnattu erityisesti Suomea vastaan, sillä Suomeen tuotava raakapuu on Venäjän mittakaavassa pientä. Puun vienti Venäjältä Kiinaan on paljon suurempaa ja ollut kasvussa.

Venäjän suunnitelmista kertoi ensimmäisenä Taloussanomat.

Putinin mukaan vientikiellolla pyritään puuttumaan laittomiin hakkuisiin Venäjällä. Hän antoi käskynsä kokouksessa, jossa keskusteltiin Venäjän metsäteollisuuden kehittämisestä ja etsittiin keinoja vähentää alalla olevaa rikollisuutta.

Taloussanomien mukaan asiasta kertoo myös Venäjän varapääministerin Viktorija Abramtshenkon lehdistötiedote.

”Ehdotamme, että ryhdytään toimiin, jolla kielletään käsittelemättömän – eli niin sanotusti pyöreän puun – vienti maamme ulkopuolelle, sekä myös vain karkeasti jalostettujen havupuun ja arvokkaan lehtipuun puumateriaalin vienti”, tiedotteessa sanotaan Taloussanomien ja uutistoimisto Ria Novostin mukaan.