Sopeuttamistoimet voivat johtaa yhteensä enintään kahdentoista henkilön irtisanomiseen Sanoma Manussa ja kymmenen henkilön irtisanomiseen Sanomalassa.

Sanomalan painossa Vantaalla ja Sanoma Manun painossa Tampereella alkavat yt-neuvottelut, Sanoma kertoo tiedotteessa.

Yt-neuvottelujen kohteena on yhteensä noin 160 Sanomalan ja Sanoma Manun kirjatyöntekijää.

Yhtiön mukaan uudelleenjärjestelyillä toimintoja sopeutetaan markkinan muutokseen ja painettujen lehtien kysyntätason pysyvään laskuun.

Lisäksi ne saattavat johtaa muutoksiin neuvottelujen kohteena olevien henkilöiden työsuhteen olennaisissa ehdoissa ja töiden järjestelyissä, yhtiö kertoo.

”Liiketoimintaamme vaikuttavat isot trendit ovat jatkuneet jo pitkään, eikä niihin ole näkyvissä muutosta. Pärjätäksemme myös jatkossa meidän on välttämätöntä tehdä muutoksia toimintaamme, ja valitettavasti sillä on vaikutuksia myös henkilöstöömme. Tavoitteenamme on hoitaa nämä neuvottelut rakentavasti ja hyvässä hengessä", sanoo Tuotanto ja logistiikka -yksikköä johtava Timo Tassi tiedotteessa.

