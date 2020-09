Terveysalan markkinakolmosella on ollut vaikeuksia valtakunnallisessa laajenemisessa. Pääosa liikevaihdosta tulee yhä kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) päätös esittää Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä oli yllätys kummallekin terveysyritykselle. Jos kauppa peruuntuu, tilanne on hankala erityisesti terveysyritysten markkinoilla kolmanneksi jääneelle Pihlajalinnalle.

Mehiläinen teki Pihlajalinnasta ostotarjouksen viime syksynä. Kaupat olisivat jatkoa pidemmälle kehitykselle, jossa isot terveysyritykset ovat ostaneet pienempiä kilpailijoitaan pois markkinoilta.

”Yrityskauppa johtaisi todennäköisesti hintojen huomattavaan nousuun asiakkaiden ja veronmaksajien vahingoksi”, KKV sanoi tiedotteessaan tiistaina.

Pihlajalinnan osakkeen hinta rysähti tiistaina 27 prosenttia, kun tieto yrityskaupan mahdollisesta peruuntumisesta tuli julki. Lasku jatkui keskiviikkona maltillisempana.

”Näkymä on haasteellinen, sillä Pihlajalinna on pieni yhtiö valtakunnallisesti. Kaikki yhtiöt joutuvat investoimaan digitaalisiin palveluihin, ja Pihlajalinna on vähän pieni tekemään sitä yksin. Se oli iso syy siihen, miksi tähän yrityskauppaan lähdettiin alun perinkin”, sanoo terveysalaa seuraava analyytikko Panu Laitinmäki Danske Bankista.

Pihlajalinna on kasvattanut viime vuosina lääkärikeskusverkostoaan, jossa se tarjoaa palveluita niin yksityis- kuin työterveysasiakkaille. Pääosa Pihlajalinnan liikevaihdosta, viime osavuosikatsauksen mukaan 67 prosenttia, tulee silti edelleen julkiselta sektorilta. Siellä keskeisiä ovat kuntien kanssa tehdyt ulkoistukset.

Pihlajalinnan toimintatapana on perustaa kunnan tai kuntien kanssa yhteisyritys, joka ottaa hoitaakseen terveys- ja sosiaalipalvelut. Tällaisia yhteisyrityksiä on nyt kuusi.

”Julkinen puoli on ollut isompi ja perinteinen kasvun lähde. Siellä kasvu näyttää nyt hitaammalta. Yksityisessä terveydenhuollossa Pihlajalinna on selkeä haastaja muun muassa digikehityksessä. Toinen haaste on se, että vaikka yritys on valtakunnallinen, se on kuitenkin hieman ohuemmin läsnä. Kartalla näyttää, että se olisi joka paikassa, mutta verkosto ei ole yhtä vahva kuin Mehiläisellä ja Terveystalolla”, Laitinmäki sanoo.

Laitinmäen mukaan kuntaulkoistukset ovat toimineet viime aikoina yhtiön hyväksi, koska ne on sovittu kiinteähintaisina. Koronavirus ei ole niissä vaikuttanut kannattavuuteen samalla tavalla kuin yksityisissä palveluissa, joiden kysyntä notkahti toisella vuosineljänneksellä. Nyt vastaanotot ovat jälleen vähitellen vilkastuneet.

Tutkija, dosentti Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta sanoo Pihlajalinnan profiloituneen erityisesti kuntien perusterveydenhuollon kehittäjänä, eräänlaisena kuntien jatkeena.

Ulkoistukset ovat nyt vastatuulessa, koska nykyinen hallitus pyrkii sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa vaikeuttamaan erityisesti isoja kokonaisulkoistuksia. Nyt ei pidetä hyvänä, että julkinen puoli siirtää kaiken yksityisten hoitoon, koska se muun muassa vaikeuttaa tulevien maakuntien mahdollisuuksia järjestää palvelut haluamallaan tavalla.

Tynkkynen ei kuitenkaan usko, että ulkoistukset loppuvat kokonaan. Se voi avata yhä mahdollisuuksia Pihlajalinnalle.

”Pidän epätodennäköisenä, että julkista tuotantoa ryhdyttäisiin yhtäkkiä paljon kasvattamaan. Perusteet ostopalveluille ovat ennallaan: työvoiman saatavuus, omien kustannusten hallinta ja oman palvelutuotannon kehittäminen yksityisen kirittämänä.”

Pihlajalinnan ja Mehiläisen yhdistymisaikeesta kerrottiin 5. marraskuuta 2019. Kuvassa Pihlajalinnan perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén (vas.) ja Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.­

KKV:n esitys kieltää yrityskauppa oli Mehiläiselle ja Pihlajalinnalle yllätys siksi, että aiemmat isot yrityskaupat ja terveyspalvelualan kaupat ovat läpäisseet kilpailuviranomaisen seulan, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

Hän viittaa muun muassa vuonna 2016 tehtyyn kauppaan, jossa Terveystalo osti Diacorin. Hyväksyntä tuli myös kaupalle, jossa Attendo päätti vuonna 2018 keskittyä hoivaan ja myi Suomen terveyspalvelunsa Terveystalolle.

”Siksi kiinnostaa kuulla perusteet, miksi tässä kaupassa päädyttiin tällaiseen esitykseen. Se on nyt seuraava vaihe”, Aaltonen sanoo.

Kilpailutilanne on nyt erilainen kuin muutama vuosi sitten, sillä esimerkiksi juuri näiden kauppojen myötä terveysyritysten markkinat alkavat olla vahvasti keskittyneet. Mehiläinen ja Terveystalo ovat menneet liikevaihdoltaan yli miljardin euron rajan, ja perässä peesaavat Pihlajalinna, pelkästään hoivaa tarjoava Attendo ja Cor Group, jonka pääomistuksia ovat Coronaria- ja Silmäasema-ketjut.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Mehiläisen ja Pihlajalinnan kaupan jälkeen Suomeen jäisi vain kaksi valtakunnallista terveysalan yksityistä toimijaa.

Aaltosen mukaan tilanne on Pihlajalinnalle sikäli selkeä, että yhtiö on koko yrityskauppakäsittelyn ajan jatkanut toimintaansa kuten ennenkin ja toteuttanut strategiaansa.

”Ainahan yritysjärjestelyihin liittyy jossain määrin epävarmuutta. Meidän osaltamme markkinanäkymät ja tulevaisuus jatkuvat samanlaisina kuin aiemminkin”, Aaltonen sanoo.

Aaltonen sanoo yhtiön olevan luottavainen myös tulevan sote-uudistuksen jälkeisiin markkinanäkymiin.

”Hyviä palveluita ja palveluiden saatavuutta arvostetaan kaikissa olosuhteissa. Meillä on vuosien näyttö, että me pystymme julkisissa palveluissa tekemään kiinteällä hinnalla hyvää laatua ja saatavuutta. Toimintamalleille ja kokemukselle on edelleen tarvetta.”

Mehiläisen ja Pihlajalinnan välinen yrityskauppa olisi ollut alan kokoluokassa suuri järjestely, jolla Mehiläinen olisi ottanut selvän eron Terveystaloon. Pienempiä yrityskauppoja terveys- ja hoiva-alalla on tehty viime vuosina tasaiseen tahtiin.

Pihlajalinna voi edelleen olla mahdollinen ostokohde ulkomaiselle toimijalle, pienemmälle kotimaiselle toimijalle tai pääomasijoittajalle. Pääomasijoittaja voisi teoriassa pyrkiä rakentamaan Pihlajalinnasta vahvempaa esimerkiksi yhdistämällä siihen pienempiä kotimaisia yrityksiä.