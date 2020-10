Veronmaksajien mukaan verovapaa polkupyöräetu toisi jopa 430–690 euron veroedun, jos pyörän ottaa etua vastaavan palkan sijaan.

Verovapaata polkupyöräetua käyttäessä pyörä on hankittava työnantajan omistukseen. Jos työntekijä myöhemmin ostaa pyörän itselleen, kauppa on tehtävä käypään hintaan, tai erotus luetaan palkaksi. Kuvassa kaksi sähköavusteista polkupyörää.­

Työntekijä saa tulotasostaan riippuen noin 690–430 euron vuotuisen veroedun, jos työnantaja maksaa osan palkasta verovapaana polkupyöräetuna käyttäen hyväkseen verovapauden kaavailtua vuotuista enimmäismäärää, Veronmaksajat arvioi.

Hallitus päätti budjettiriihessään nostaa lakiehdotusluonnoksessa olleen 750 euron edun tason 1 200 euroon vuodessa.

Veronmaksajien pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola laski HS:n pyynnöstä miten verovapaan polkupyörän saaminen työnantajalta vaikuttaisi työntekijän verotukseen.

Kun tuo enimmillään 1 200 euron osa palkkaa tulisi verovapaana, samalla veroprosentti laskisi.

Näin työntekijä saa etua kahta kautta – hän saa verottoman edun ja veroprosentti laskee, kun verotettavat tulot vähenevät. Kolmella vuosituloilla laskettuna (30 000, 35 000 ja 100 000) veroetu oli noin 430–690 euroa.

Työntekijän käteen jäävät tulot toki vähenevät, jos hän ottaa 1 200 euron pyöräedun samansuuruisen palkan sijaan.

Tällöin käteen jää eri esimerkeissä noin 770–510 euroa vähemmän kuin jos polkupyörää ei hanki.

”Mitä kovemmat tulot, sen kannattavampaa on ottaa osa palkasta verottomana polkupyöräetuna”, Kirkko-Jaakkola sanoo.

Veronmaksajien laskelmassa on näytetty erikseen 30 000 ja 35 000 euron tulot, koska 35 000 euron tuloissa portaittain etenevä marginaalivero ”hyppää” tuossa kohtaa ja pysyy sen jälkeen pitkään samana, Kirkko-Jaakkola selostaa.

Sadantuhannen euron tuloissa marginaalivero on sen sijaan käytännössä jo lähes huipussaan.

Kirkko-Jaakkola arvelee itse, että verovapaa pyöräetu voi hyvinkin yleistyä yrityksissä niin, että työnantaja tarjoaa sen ”ilmaiseksi”, palkan päälle.

”Se on ylimääräinen etu kuten esimerkiksi kulttuurisetelit ja työsuhdematkaliput tuppaavat olemaan.”

Tällöin etu työntekijälle on maksimissaan 1 200 euroa vuodessa. Se voisi olla laihoina aikoina työnantajalle edullinen tapa antaa palkankorotuksia ja tehdä imagokohennusta.

”Eri kysymys on se, kuinka monella on varaa tarjota kaikille 1 200 euron etu vuodessa. Mutta ehkä yhtiö voi ostaa Jopot kaikille”, Kirkko-Jaakkola pohtii.

Veronmaksajien lakiasiainjohtaja Kati Malinen muistuttaa että polkupyöräetu on ollut tähänkin asti tapa maksaa palkkaa.

”Nyt esitetään, että se olisi verovapaa etu 1 200 euroon asti vuodessa”, Malinen selittää Sanna Marinin (sd) hallituksen budjettiriihessä hyväksymää lakiehdotusluonnosta.

Uuden lain on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Alun perin luonnoksessa oli ehdotettu polkupyöräedun olevan verovapaa 750 euron vuotuisen summan verran, mutta ilmeisesti lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella määrä nostettiin 1 200 euroon, Malinen kertoo.

Ehdotettu 1 200 euroa on vuosikohtainen.

Jos tähän asti käytössä ollutta polkupyöräedun laskentatapaa sovellettaisiin jatkossakin, 1 200 euron vuosiraja tarkoittaa, että työnantaja voi jakaa esimerkiksi kuuden tuhannen euron arvoisen polkupyörän oston viidelle vuodelle, jos pyörän oletettu käyttöaika on viisi vuotta.

Summaan tulee lisätä korkokulu, joka on tällä hetkellä nolla, koska Verohallinto käyttää viitekorkona valtiovarain­ministeriön vahvistamaa peruskorkoa.

”Pääoma-arvon lisäksi etuun on lisättävä todelliset käyttökulut kuten huolto ja varaosat”, Malinen muistuttaa.

”Toisin sanoen käyttö- ja hoitokulut täytyy laskea siihen 1 200 euroon vuodessa.”

Verohallinto ei ole antanut huolto- ja käyttökuluille vielä mitään kaavamaista ohjetta, jota työnantajat voisivat soveltaa.

Siksi nämä kulut on laskettava toteutuneiden kulujen mukaan, kunnes Verohallinto mahdollisesti antaa kaavamaisen ohjeensa.

”Tätä odotetaan.”

Malinen painottaa sitä, että työnantajan on järjestettävä polkupyörän hankinta joko ostamalla tai liisaamalla se itse. Vasta sen jälkeen pyörä annetaan työntekijän käyttöön.

”Omistus ei saa siirtyä työntekijälle. Se on tärkeää.”

Lakiehdotusluonnoksessa ei oteta tarkemmin kantaa siihen, millainen polkupyörä on, kunhan se täyttää tekstissä mainitut polkupyörän ehdot. Se voi esimerkiksi olla sähköavusteinen polkupyörä tai huomattavan kallis polkupyörä, kunhan leasing-kustannus tai vuotuinen poistohinta mahtuu huoltoineen 1 200 euroon.

Julkisuudessa on spekuloitu sillä, mihin hintaan työntekijä voi ostaa käytössä olevan pyörän itselleen sen jälkeen, kun yhtiö on poistanut sen hankintamenona esimerkiksi kolmessa tai viidessä vuodessa. Samanlainen tilanne voi syntyä, kun leasing-sopimus on päättynyt ja pyörä on jäänyt käytettynä myyjän tai työnantajan omistukseen.

Jos työnantaja tällöin myy pyörän työntekijälle, kauppa on tehtävä käypään hintaan, Malinen sanoo.

”Muutoin käyvän hinnan ja maksetun hinnan erotus verotetaan palkkana.”