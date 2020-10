Uudesta yhtiöstä tulisi maailman johtava toimija satamalaitteissa ja niihin liittyvissä palveluissa. Yhtiöstä tulisi johtava toimija myös muissa lastinkäsittelyyn liittyvissä laitteissa ja palveluissa.

Valtion sijoitusyhtiö Solidium tukee lastinkäsittelylaitteita valmistavan Cargotecin ja nostolaitteita valmistavan Konecranes yhdistymistä. Solidium omistusosuus Konecranesissa on tällä hetkellä 8,5 prosenttia. Yhdistymisen kautta syntyvästä yhtiöstä valtion omistusosuus olisi 4,3 prosenttia, jos yhtiöiden osakeomistus pysyisi elokuun lopun tasolla.

Solidium olisi 4,3 prosentin omistusosuudellaan perustettavan yhtiön viidenneksi suurin omistaja.

Yhtiöt tiedottivat yhdistymisestä torstaiaamuna. Tavoitteena on, että yhdistyminen on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Uuden yhtiön nimestä kerrotaan myöhemmin.

”Tämä on juuri sitä markkinat etsivät ja tämä on oikea aika toteuttaa yhdistyminen”, sanoi Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith Konecranesin ja Cargotecin järjestämässä analyytikko- ja sijoittajapuhelussa torstaiaamuna.

”Meidän asiakkaamme ja yhteiskunta vaativat tätä.”

Uudesta yhtiöstä tulisi maailman johtava toimija satamalaitteissa ja niihin liittyvissä palveluissa. Yhtiöstä tulisi johtava toimija myös muissa lastinkäsittelyyn liittyvissä laitteissa ja palveluissa. Uuden yhtiön pro forma liikevaihto olisi arviolta noin 7 miljardia euroa. Uudella yhtiöllä olisi arviolta 29 000 työntekijää.

Mahdollisesti yhdistyvän yhtiön suurimmat omistajat tulevat Herlinin suvusta. Yhtiön suurin omistaja olisi hieman yli 7 prosentin osakeosuudella vuonna 2005 perustettu Wipunen varainhallinta. Yhtiön toimitusjohtaja on Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin. Herlin on Koneen entisen toimitusjohtajan Pekka Herlinin poika. Vuonna 2019 Wipunen varainhallinta teki voittoa yli 50 miljoonaa euroa.

Toiseksi suurin omistaja on arvopaperivälityksen erikoistunut Mariatorp. Vuonna 2015 perustetun yhtiön toimitusjohtaja on Ilkka Herlinin veljenpoika Heikki Herlin. Hän on edesmenneen Niklas Herlinin poika. Mariatorp omistaa elokuun lopun tilanteen perusteella uuden yhtiön osakkeista 6,2 prosenttia. Mariatorp teki vuonna 2019 voittoa yli 36 miljoonaa euroa.

Tulevan yhtiön kolmanneksi suurin omistaja puolestaan olisi 5,4 prosentin osakeomistuksella Pivosto. Vuonna 2015 perustetun arvopaperivälitykseen keskittyneen yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Ilona Herlin. Hän on Ilkka Herlinin sisko ja Heikki Herlinin täti. Vuonna 2019 yhtiö teki voittoa lähes 16 miljoonaa euroa.

Yhteensä Ilkka, Heikki ja Ilona Herlinin yhtiöillä on yhdistyvästä Cargotecista ja Konecranesista 18,7 prosentin osakeomistus ja 34,5 prosentin ääniosuus.

Yhtiöiden suurimmat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet äänestämään sulautumisen puolesta Konecranesin ja Cargotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa.