Teknologia

Vauhtia listautumisiin ja teknologiayritysten johtoon on laittanut koronaviruspandemian lisäksi toinenkin tekijä: tulevat Yhdysvaltojen presidentinvaalit.

Teknologiayhtiö Palantir arvioitiin keskiviikon pörssilistautumisen yhteydessä 21 miljardin dollarin arvoiseksi yritykseksi.

Listautuminen päätti vuosien spekulaation siitä, milloin miljardööri Peter Thielin vuonna 2003 perustama yritys listautuu ja millaiseksi yrityksen arvo muotoutuisi.

Pörssipäivän päätteeksi Palantirin osakkeiden hinta oli 9,50 dollaria kappaleelta. Se oli alle 10 dollarin avaushinnan, vaikka se ylitti New Yorkin pörssin tiistaina asettaman 7,25 dollarin viitehinnan.

Pörssipäivä oli historiallinen, koska samaan aikaan Palantirin kanssa listautui suoraan toinenkin teknologiayhtiö, piilaaksolainen ohjelmistoyritys Asana. Palantirin perustaja Thiel on myös yksi Asanan sijoittajista.

Asanan arvo kohosi listautumisen yhteydessä neljään miljardiin euroon. Pörssien sulkeutuessa Asanan osakkeiden hinta oli 28,80 dollaria kappaleelta. New Yorkin pörssin asettama hinta tiistaina oli 21 dollaria. Kaupankäynnin alkaessa hinta oli 27 dollaria osakkeelta.

New Yorkissa asuva analyytikko Tero Kuittinen oli hämmästynyt Palantirin referenssihinnasta ennen keskiviikon listautumista.

”Palantir on arvostettu 20 miljardin dollarin tasolle jo vuosia sitten, mutta referenssihinta keskiviikon listautumiseen oli yllättäen vielä tiistaina alle 16 miljardia dollaria. Viime viikolla odotettiin, että listautuminen avattaisiin yli 20 miljardin dollarin tasolla”, Kuittinen sanoo.

Kuittisen mukaan Yhdysvaltojen ja maailman teknologiabuumin keskellä moni kyttää nyt sitä, milloin sijoittajien nälkä uusiin listautumisiin alkaa laantua.

”Tänä vuonna listautuneiden yritysten markkina-arvo on yli 30 prosenttia korkeammalla tasolla kuin hulluina vuosina 1999 ja 2000. Eli teknologiamarkkinoilla tapahtuvien listautumisten ylikuumeneminen on teema, joka nousee nyt täällä vahvasti esiin”, Kuittinen sanoo.

Niin Palantir kuin Asana listaavat osakkeensa suoraan pörssiin sen sijaan, että ne laskisivat liikkeelle uusia yrityksen osakkeita.

Suora listautuminen antaa yritykselle mahdollisuuden välttää sijoituspankkien suuria palkkioita listautumisannin yhteydessä, mutta se ei salli ylimääräisen pääoman keräämistä.

”Suoraan listautumisen kyllä ymmärtää, koska investointipankit ottavat todella isot siivut normaaleista listautumisista, ja se on aina pois sijoittajilta. Kun kyseessä on kohuttu analytiikkanimi, ei tarvita pankkien hypettämistä. Palantir tunnetaan niin hyvin”, Kuittinen sanoo

Teknologiayhtiöistä vain Slack ja Spotify ovat listautuneet ennen suoraan. Palantirin ja Asanan onnistuneet suorat listautumiset mitä luultavimmin kiihdyttävät suoria listautumisia tulevaisuudessa.

Kuittisen mukaan Palantir koetaan yrityksenä kiistanalaiseksi. Moni pitää sitä symbolina monien valtioiden kasvavalle kyvylle valvoa ihmisten elämää. Palantirin on epäilty saaneen sopimuksia osin poliittisten kytkösten kautta.

”Palantirilla on erittäin läheiset suhteet Yhdysvaltain ja Britannian konservatiivipoliitikkoihin. Peter Thiel on Trumpin yksi tärkeimpiä tukijoita Piilaaksossa. Palantir on Amerikassa siirtolaisten monitoroinnin ytimessä ja sillä on siis rooli Trumpin strategiassa häätää maasta ilman työlupaa oleskelevia.”

Menossa on Kuittisen mukaan kansanliike, joka vaatii isoja rahastoja kuten Blackrockia luopumaan Palantir-sijoituksista, joten institutionaalinen kiinnostus osakkeeseen on nyt syynin alla.

”Mutta on epäselvää, pystyvätkö eri liikkeet painostamaan rahastoja tehokkaasti.”

Alkusyksyllä on nähty runsaasti teknologiayhtiöiden listautumisia, kun sijoittajat etsivät kuumeisesti mahdollisuuksia sijoittaa nopeasti kasvavaan teknologiaan.

Kun teknologiayhtiö Snowflake listautui 17. syyskuuta New Yorkin pörssiin, sen osakkeiden hinta yli kaksinkertaistui saman tien.

Myös peliyhtiö Unityn listautuessa 18. syyskuuta osake nousi heti 31 prosenttia.

Lisäksi tulevista listautumisista ovat ilmoittaneet monet muutkin yhtiöt kuten lyhytaikaisia vuokra-asuntoja välittävä Airbnb ja ruuanvälitysyhtiö Doordash. Myös esimerkiksi ohjelmistoyhtiö JFrog ja data-analytiikkayhtiö Sumo Logic ovat jo listautuneet.

Lokakuussa saattaa tapahtua maailman suurin pörssilistautuminen mikäli Alibabasta irrotettu Ant Group listautuu silloin.

Ant Group vastaa esimerkiksi suositusta Alipay-maksupalvelusta ja se on tällä hetkellä yksi maailman arvokkaimmista listaamattomista yrityksistä. Ant Groupin arvo on tällä hetkellä noin 200 miljardia euroa.

Vaikka demokraatti Joe Biden on kannatuskyselyissä johdossa, kukaan ei osaa ennustaa, miten vaaleissa todella käy ja miltä Yhdysvalloissa näyttää 3. marraskuuta jälkeen.

Teknologiayhtiöiden perustajat haluavat pelata varman päälle ja listautua ennen marraskuuta, mikäli mahdollista. Siinä tapauksessa listautuminen olisi hoidettu, tapahtui vaaleissa mitä tahansa. Lisäksi he haluavat hyödyntää markkinoilla voimistuneen teknologiabuumin.

Perinteisesti vaalivuonna Yhdysvalloissa yritykset ovat hoitaneet listautumiset jo ennen heinäkuuta. Syksy on yleensä epävarmuuden aikaa markkinoilla. Nyt kaikki listautumiset ovat kasautuneet syksyyn.

Koronaviruspandemian vaikutukset teknologiayrityksiin ovat olleet yllättäviä: monet ajattelivat, että varsinkin vielä kannattamattomille yrityksille voi käydä pandemian keskellä huonosti.

Vaikutukset ovat kuitenkin olleet päinvastaisia. Sijoittajat ovat innoissaan teknologiayrityksistä kun koko maailma on siirtynyt elämään yhä tiiviimmin verkossa ja kasvuyritykset haluavat hyödyntää pörssinousun.