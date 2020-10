Paperiliitto neuvottelee edelleen jäsentensä ehdot. ”Ei tämä yllätyksenä tullut”, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Metsäteollisuus ei aio enää neuvotella koko alaa koskevia yleisiä työehtosopimuksia sen jälkeen, kun nykyiset sopimukset päättyvät vuoden kuluttua.

Sen sijaan lähtökohtana on, että jokainen yhtiö neuvottelee sopimukset itse. Tämä tarkoittaa, ettei yrityksiä edustava Metsäteollisuus ry ole enää työehtosopimusten sopijapuoli.

Ainakaan lähihistoriassa ei löydy esimerkkejä, joissa työnantajaliitto olisi irtisanoutunut alan yleisen sopimuksen tekemisestä.

Asiasta kertoi Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä. Hämälä on Metsä Groupin pääjohtaja. Yhtiö on Stora Enson ja UPM:n ohella yksi kolmesta suuresta suomalaisesta metsäteollisuusyrityksestä.

Hämälä sanoi tilaisuudessa, ettei paikallisessa sopimisessa olla päästy valtakunnallisesti eikä metsäteollisuudessa eteenpäin.

Metsäteollisuus on kritisoinut pitkään, että Suomessa alan sopimukset ovat kalliita ja joustamattomia. Alkuvuodesta metsäteollisuuden työntekijät olivat pitkään lakossa.

”Rakennamme uutta sopimisen kulttuuria, koska haluamme, että Suomi ja suomalainen metsäteollisuus menestyvät myös tulevaisuudessa. Toimialan erilaisten ja erilaisessa tilanteessa olevien yritysten tarpeisiin pystytään nykyistä paremmin vastaamaan yritys- ja tuoteryhmätason työehdoilla”, Ilkka Hämälä sanoo.

Hämälän mukaan yritykset voivat tulevaisuudessa sopia yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja kaikista sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu.

Hän korosti, että yritykset kunnioittavat henkilöstönsä oikeutta järjestäytyä omista lähtökohdistaan. Työntekijöiden järjestäytymisvapauteen tai ammattiyhdistystoimintaan uudistus ei vaikuta, hän sanoi.

Uudistuksen siirtymäaika on pitkä, sillä toimialan nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa sopimusalasta riippuen 15–27 kuukautta. Metsäteollisuus ry vastaa sopimusosapuolena nykyisistä työehtosopimuksista niiden päättymiseen asti.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ei ollut kuullut etukäteen päätöksestä.

Vanhala sanoo, että uusi asetelma pitää tarkasti analysoida. ”Se ei muutu, että jäsenten asioista vastaa edelleen Paperiliitto ja Paperiliitto neuvottelee omien jäsentensä puolesta. Elleivät jäsenet muuta päätä, me jatkamme nyt yrityskohtaisten sopimusten tekemistä.”

”Ei tämä kuitenkaan yllätyksenä tullut. Olemme jo vuodesta 2005 miettineet, milloin konsernit esittävät tätä. Yhtiöiden strateginen asema on erilainen. Metsä Group haluaa sitoutua Suomeen, UPM ei halua sitoutua Suomeen. Tällöin neuvotteluasemissa aina joku yritys kärsii.”

Vanhala sanoo, että on mielenkiintoista nähdä, otetaanko esimerkiksi kaikki nykyisen sopimuksen osat esille myös metsäteollisuuden pienissäkin yrityksissä. Alan sopimus on syntynyt kymmenien vuosien saatossa. Siinä on lähemmäs 200 sivua.

Hän sanoo, että yrityksissä ei ole työehtojen sopimisesta juuri mitään osaamista. ”Ei edes isoissa yrityksissä ole kunnolla osaamista työehtosopimusten tekemisessä.”

Vanhala sanoo, että alan järjestäytymisaste on 97 prosenttia eli liiton asema neuvotteluissa on varsin vahva.

”Varmaankin tulemme neuvottelemaan koordinoidusti. En tiedä, kuinka tarkkaan metsäyhtiöt ovat tämän miettineet. Neuvotteleeko jokainen yritys eri aikaan ja eri tavalla?”

