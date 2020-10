Toimitusjohtajien mukaan suunnitelmia työpaikkojen vähennyksistä ei ole.

Lastinkäsittelylaitteita valmistava Cargotec ja nostolaitteita valmistava Konecranes ilmoittivat torstaina yhdistyvänsä.

Yhtiöiden toimitusjohtajat saapuvat haastatteluun myhäillen. Sille on myös syynsä: molempien yhtiöiden osakkeet kallistuivat torstaina voimakkaasti: Cargotecin osake oli kallistunut iltapäivällä 21 prosenttia ja Konecranesin osake13 prosenttia.

”Kun kaksi vahvaa suomalaista yhtiötä pannaan yhteen, ne ovat kansainvälisesti entistä vahvempia. Tämän yritysjärjestelyn keskeinen ajatus on kasvattaa liiketoimintaa kilpailun kiristyessä”, sanoo Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen nyökyttelee vieressä. Suunnitelmana on, että yhdistyminen saatettaisiin loppuun ensi vuoden lopussa, jolloin yhtiö arvioivat saavansa tarvittavat hyväksynnät kilpailuviranomaisilta.

Molemmat yhtiöt ovat toimialoillaan maailman suurimpia.

Cargotecin liikevaihto oli viime vuonna 3,7 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 286 miljoonaa euroa. Konecranesin liikevaihto oli 3,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 280 miljoonaa euroa.

Yhdistyneen yhtiön liikevaihto olisi viime vuoden tietojen perusteella 7,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 565 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa olisi eri puolilla maailmaa runsaat 29 000 työntekijää.

Yhdistyneen yhtiön markkina-asema on sen verran vahva

”Yhdistämisen toteuttaminen vaatii kilpailuviranomaisten hyväksyntää monilla markkina-alueilla ja valtioissa. Euroopan komission lisäksi tämä järjestely edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Olemme selvittäneet kilpailuoikeudellisia kysymyksiä jo etukäteen ja johtopäätöksemme, että esteitä hyväksynnälle ei pitäisi ole”, sanoo Vehviläinen.

Lue lisää: Cargotecin ja Konecranesin yhdistyminen loisi globaalin jätin, mutta hanke voi pysähtyä kilpailu­viranomaisten pöytään – ”Tämä ei tule olemaan läpihuutojuttu”, analyytikko sanoo

Yhtiöt arvioivat, että kolme vuoden aikana yhdistymisen hyväksymisen jälkeen kustannushyödyt olisivat 100 miljoonaa euroa. Se perustuu laskelmalle, jossa yhtiöiden tutkimus ja tuotekehitys sekä hankinnat pannaan yhteen.

Kahden suuryhtiön yhdistyminen herättää aina kysymyksen myös työpaikoista. Yhdistymisissä syntyy yleensä päällekkäisyyksiä, jotka tarkoittavat yleensä ajan mittaan työpaikkojen vähennyksiä.

”Cargotecilla ja Konecranesilla on vähän päällekkäisiä liiketoimintoja. Ajatuksena on, että voimme yhdessä investoida enemmän samoille liiketoiminnan alueille kuin mihin nykyisin molemmat yhtiöt investoivat erikseen. Näitä osa-alueita ovat etenkin automaatiotekniikka”, Vehviläinen sanoo.

Konecranesin toimitusjohtaja Smith painottaa myös liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia.

”Molemmat yhtiöt toimivat täysin kansainvälisesti ja kilpailu on kiristymässä. Meidän tavoitteena on yhdessä kasvattaa liiketoimintaa entistä enemmän, mikä on varmasti meidän työntekijöille mielenkiintoinen mahdollisuus.”

Eniten yhtiöt arvioivat voivansa kasvattaa liiketoimintaa Aasiassa, jossa on myös pahimmat kilpailijat.

Tavaroiden kuljettamisesta polttomoottoreilla aiheutuu myös suuria hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

Investoimalla yhä enemmän automaatiotekniikkaan, robotteihin ja sähkömoottoreihin uusi yhtiö uskoo asiakkaiden ja sijoittajien vaatimuksiin.

”Asiakkaat ja sijoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Parin viime vuoden aikana sijoittajat ovat lähes joka kerta olleet kiinnostuneimpia hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä kuin taloudellisesta kehittymisestä. Muutos on ollut todella merkittävä ja tämä yritysjärjestely parantaa asemaamme liiketoiminnan vastuullisuudessa”, Vehviläinen sanoo.

Yhtiöt eivät vielä torstaina kertoneet, kenestä tulee uusi toimitusjohtaja: Smithistä, Vehviläisestä vai yhtiöiden ulkopuolelta palkattavasta.

Suunnitelmana on, että Konecranesin hallituksen puheenjohtajasta Christoph Vitzthumista tulisi uuden yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiöt eivät myöskään vielä ottaneet kantaa siihen, mikä olisi uuden yhtiön nimi.

”Emme ole vielä edes alkaneet miettiä uutta nimeä. Missään tapauksessa se ei tule olemaan Cargotec-Konecranes”, Vehviläinen sanoo.