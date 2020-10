Autovalmistajien tarjonnan lisääntyminen on nostanut erityisesti ladattavien hybridien ensirekisteröintejä.

Ladattavien autojen yleistymistä on vauhdittanut myös latauspisteiden lisääntyminen.­

Ladattavien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi syyskuussa lähes 24 prosenttiin rekisteröinneistä, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.

Kasvun taustalla on tarjonnan laajeneminen, kun autovalmistaja toisensa jälkeen on vyöryttänyt markkinoille ladattavien hybridien valikoimaa. Myös täyssähköautojen valikoima on kasvanut.

Tästä vuodesta on povattu ladattavien autojen läpimurtovuotta, mutta osin koronatilanne on hidastanut niiden saatavuuden paranemista. Ajovoima-akkujen globaalit hankintaketjut ovat herkkiä koronatilanteen aiheuttamalle häiriölle, ja ladattavien autojen toimituksissa on ollut keskimääräistä enemmän viiveitä.

Täyssähköautojen hankintatuen kysyntä vilkastui hieman syyskuun aikana. Hankintatuesta tehtiin syyskuun aikana uusia varauksia noin 250 täyssähköauton hankintaan. Suomessa hankintatuen suuruus on 2 000 euroa ja se on rajattu ainoastaan kotitalouksien autohankintoihin. Vuosina 2018–2021 voimassa olevan tuen budjetista on syyskuun loppuun mennessä varattu vasta hieman alle neljännes.

Autoalan käyttövoimaennusteen mukaan ladattavien autojen osuus kasvaa tänä vuonna 18 prosenttiin henkilöautojen ensirekisteröinneistä.

”Ensi vuonna osuuden ennakoidaan kasvavan hieman nopeammin, sillä vuoden alussa on ehdotettu otettavan käyttöön täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuus, joka tukee myös yritysten sähköautohankintoja”, sanoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä tiedotteessa.

Autoalan keskusliitto haluaisi valtiovallalta lisää tukea sähköautojen hankintaan.

”Ruotsissa täyssähköauton hankintaa tuetaan hankintabonuksella, jonka tasoa on päätetty nostaa ensi vuonna 60 000 kruunusta 70 000 kruunuun. Ladattavien hybridien hankintabonus on enimmillään 45 000 kruunua. Myös Suomessa sähköautojen hankintatukea olisi tarpeen uudistaa nostamalla tukitasoa ja laventamalla se myös ladattaviin hybrideihin”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Syyskuun aikana ensirekisteröitiin 8 424 henkilöautoa. Yhteensä uusia henkilöautoja on elokuun loppuun mennessä rekisteröity 73 403, mikä on 16,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Merkkien välisessä kamppailussa voittaja on alkuvuonna ollut Toyota, jonka autoja on ensirekisteröity 10 162 kappaletta. Škodia on ensirekisteröity 7 345 kappaletta ja Volkswageneita 7 189 kappaletta.

Ylivoimaisesti myydyin automalli on ollut Toyota Corolla, jota on ensirekisteröity 4 109 kappaletta.

Käytettyjen autojen kauppa on kesän ja alkusyksyn aikana ollut selvästi viime vuotta vilkkaampaa. Syyskuussa käytettyjä henkilöautojen myytiin 3,6 prosenttia viime vuoden syyskuuta enemmän.