Ranska ja Saksa haluavat EU-sääntöihin joustoa, jotta Eurooppa pärjäisi paremmin globaalissa kilpailussa. Suomi ei ajatuksesta pidä.

Vuosaaren satama on Suomen merkittävä vientisatama.­

Bryssel

Eurooppa on saanut viime vuosien aikana kokea olevansa yhä enemmän yksin. Tunnetta ovat vahvistaneet niin Yhdysvaltojen presidentiksi neljä vuotta sitten valittu presidentti Donald Trump kuin Kiinaa autoritaarisesti johtava presidentti Xi Jinping.

Kansainvälinen yhteistyö on vaikeutunut, ja kauppapolitiikka on muuttanut luonnettaan. Kiina on alkanut kilpailla Euroopan kanssa teknologiainnovaatioissa. Kaupankäyntiä vääristävät tullit ja kasvava protektionismi. Amerikkalaiset digijätit ovat saaneet pysyvän paikan eurooppalaisten kuluttajien arjesta.

Eurooppa pärjää vielä hyvin, mutta kuinka pitkään?

Euroopan unionin johtajat keskustelevat perjantaina huippukokouksessa ensimmäistä kertaa pitkällisesti EU:n tulevasta paikasta maailmassa. Keskustelun aiheena on strateginen autonomia, joka ainakin Suomessa herättää kiinnostuksen lisäksi myös pelkoja.

Keskustelun sävy huolestuttaa esimerkiksi valtion omistajaohjauksesta vastaavaa eurooppaministeriä Tytti Tuppuraista (sd).

”Ettei vain ajauduttaisi käpertyvien kansantalouksien maailmaan. Se on tie, jonka päässä ei hyvää seuraa.”

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen.­

Ranskan ja Saksan vetämää keskustelua Euroopan taloudellisen aseman vahvistamisesta on käyty tiivistyvällä tahdilla ainakin kaksi vuotta. Varsinkin Ranska toivoo, että että osaa EU:n kilpailu- ja valtiotukisäädöksistä voitaisiin höllätä.

”Eurooppa ei ole vain markkina, vaan meidän pitää puolustaa paremmin itsenäisyyttämme ja voimavarojamme”, Ranskan presidentti Emmanuel Marcon sanoi Brysselissä torstaina.

Helmikuussa Ranska, Saksa, Italia ja Puola vaativat kilpailupolitiikasta vastaavalta komission varapuheenjohtajalta Margrethe Vestagerilta toimia, jotka vauhdittaisivat niin kutsuttujen eurooppalaisten lippulaivojen syntymistä. Näiden eurooppalaisten yritysjättien tarkoitus on auttaa selviämään esimerkiksi kilpailussa Kiinaa vastaan.

Saksan ja Ranska ovat vieläkin käärmeissään komission päätöksestä kieltää saksalaisen Siemensin ja ranskalaisen Alstomin raideliiketoimintojen yhdistäminen vuonna 2019. Eurooppalainen raiteiden lippulaiva jäi syntymättä.

Aika Saksan ja Ranskan vaatimuksille on otollinen nyt, sillä sisämarkkinoiden avoimuutta puolustanut Britannia on poissa, ja osa EU:n valtiontuki- ja kilpailusäädöksistä on väliaikaisesti katkolla koronaviruksen talousvaikutusten torjumiseksi.

Suomi, ja monet muut EU:n pienet jäsenmaat seuraavat keskustelua kauhulla. Suomi vetää 19 maan sisämarkkinaryhmää, ja julkaisi oman näkemyspaperinsa sisämarkkinoiden avoimuuden vahvistamiseksi kesäkuussa.

”Kyseessä on lopulta siitä, uskotaanko eurooppalaiseen yhteiskuntamalliin: avoimeen markkinatalouteen ja sosiaali- ja ympäristövastuuseen. Tarkoitus ei ole matkia kilpailumaita”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EU-asiantuntija Janica Ylikarjula.

Ylikarjula sanoo, että Suomi ja suomalaiset yritykset eivät tule koskaan pärjäämään valtiontukikisassa, jos EU sellaiselle tielle lähtee.

”Täytyy edetä markkinalähtöisesti. Ne yritykset menestyvät, joilla on siihen edellytyksiä. Suomella on paljon mahdollisuuksia esimerkiksi digitalisaatiossa ja vihreässä siirtymässä, jota myös uusi elpymisrahapaketti tukee.”

Ulkopoliittisen instituutin EU-tutkimusohjelmaa vetävän Juha Jokelan mukaan EU voi edelleen asettaa mallin muille.

”Täällä asetettavat standardit määrittävät, mitä markkinoille voi tarjota. Valta on säätelyvaltaa, joka tulee kaupan kautta.”

Sen sijaan että EU alkaisi höllätä omia sääntöjään, sen voi olla hyvä pitää niistä kiinni entistä tiukemmin. Tähän EU pyrkiikin esimerkiksi kauppasuhteissaan, jossa komissio haluaa yhä vahvemmin ottaa huomioon esimerkiksi ympäristöseikat.

Jokela nostaa esiin esimerkiksi EU:n muuttuneen suhtautumisen Kiinaan. Kumppanista on tullut kilpailija.

”Kun aiemmin EU toivoi oman esimerkin riittävän ja avasi omia markkinoitaan, se vaatii nyt entistä ponnekkaammin Kiinalta vastavuoroisuutta.”

Itse termi, strateginen autonomia, on saanut vuosien varrella Jokelan mukaan lisää sävyjä. Ensin se tarkoitti tiiviimpää puolustusyhteistyötä, sitten ulkopoliittista linjanvetoa ja nyt laajemmin talouspolitiikkaa.

Taustalla on huoli siitä, että Euroopan pehmeämmät vaikutuskeinot eivät enää toimi.

”Paine kohdistuu esimerkiksi ulkopoliittisen päätöksenteon uudistamiseen”, Jokela sanoo.

Suomi uskoo ministeri Tuppuraisen mukaan aitoon kilpailukykyyn, eikä halua tullien, protektionististen toimien tai valtiotukien tielle.

”Olemme pieni, ulkoisille riskeille altis avotalous, joka on täysin viennistä riippuvainen. On tuhannen taalan kysymys, millaisia sisämarkkinoita nyt koronakriisiin seurauksena ja sen yhteydessä ollaan rakentamassa.”

Euroopan muuttumista linnakkeen kaltaiseksi Tuppurainen pitää ”pahaenteisenä asiana”. Protektionismista kärsivät myös köyhät kansantaloudet Euroopan ulkopuolella, hän muistuttaa.

”Meidän ei pidä olla lainkaan sinisilmäisiä. Strategiseen autonomiaan voi liittää hyviäkin elementtejä, jos puhutaan EU:n paremmasta varautumisesta pandemian kaltaisiin katastrofeihin. Jos sen varjolla luodaan tällaista Euroopan omien teollisuuden alojen suojelua, niin ollaan kaltevalla tiellä.”