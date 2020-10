Inflaatiovauhti oli syyskuussa Eurostatin ennakkotietojen mukaan –0,3 prosenttia.

Euroalueen inflaatiovauhti oli syyskuussa –0,3 prosenttia, ilmenee Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotiedoista. Inflaatiovauhtia hidasti etenkin energian halpeneminen.

Elokuussa inflaatiovauhti oli –0,2 prosenttia.

Koronaviruspandemian takia euroalue on vajonnut vakavaan taantumaan, koska kysyntä ja tarjonta ovat supistuneet voimakkaasti. Se vaikuttaa luonnollisesti myös hintatasoon.

Pahimmassa tapauksessa euroalueella on vaarana deflaatiokierre, joka on talouden vakava häiriö. Deflaatio on inflaation vastakohta. Se tarkoittaa siis hintojen halpenemista.

Varsinainen deflaatiokierre alkaa, jos hinnat halpenevat voimakkaasti ja pitkään.

Silloin vaarana on, että yritykset lykkäävät investointejaan ja kotitaloudet hillitsevät kulutustaan, koska ne uskovat hintojen halpenevan tulevaisuudessa vielä enemmän.

Deflaatio on erittäin haitallinen velkaantuneille yrityksille ja kotitalouksille, koska rahan ostovoiman kasvaessa velkojen reaalinen arvo kasvaa.

Keskuspankkien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio oli syyskuussa Eurostatin ennakkotietojen perusteella joko 0,4 prosenttia tai 0,2 prosenttia laskentatavasta riippuen. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus hintatason muutokseen.

Inflaation hidastuminen entisestään lisää ajan mittaan Euroopan keskuspankin paineita lisätä rahapoliittista elvytystään. Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla hieman alla kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

Inflaatiovauhti euroalueella on ollut maaliskuusta lähtien alla prosentin.

Kesäkuun alussa keskuspankki ilmoitti kasvattavansa koronaviruspandemian takia aloittamansa hätärahoituksen 750 miljardista eurosta 1 350 miljardiin euroon.

Hätärahoituksessa Euroopan keskuspankki ostaa ostaa markkinoilta pääosin eurovaltioiden ja yritysten joukkolainoja.

Vastikkeeksi pankit ja muut sijoittajat saavat keskuspankkirahaa, jonka turvin ne voivat kasvattaa muita sijoituksiaan ja lisätä lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille.