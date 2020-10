Hämälä ei lisäisi työntekijöiden osallistumista työpaikoilla Saksan malliin, vaikka työehdoista päätetään jatkossa työpaikoilla.

Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo, että työnantajien pyrkimys paikallisessa sopimisessa on muun muassa lisätä työnantajan oikeutta päättää työn järjestämisestä eli lisätä niin sanottua direktio-oikeutta.

”Voisin kuvitella, että tähän suuntaan työnantajien mielestä pitäisi edetä, kun kukin yritys alkaa tehdä uusia sopimuksia. Kuitenkin tärkein asia on se, että yrityksessä on hyvä neuvottelukulttuuri.”

Nykyään esimerkiksi Paperiliiton sopimuksen mukaan työnantaja ei voi päättää tiettyjen toimien ulkoistamisesta. Työnantajat ovat vaatineet pitkään tällaisten kieltojen purkamista.

Metsäteollisuus ilmoitti torstaina, ettei se enää solmi valtakunnallisia työehtosopimuksia.

Päätös tarkoittaa, että nykyisten sopimusten päättymisen jälkeen esimerkiksi sahoilla sekä paperi- ja sellutehtailla sopimukset tehdään työpaikoilla. Metsäteollisuus on ensimmäinen ala, jossa työnantajat kieltäytyvät tekemästä valtakunnallista työehtosopimusta.

Metsäteollisuus perusteli päätöstä ennen kaikkea sillä, että suomalaisten yritysten kilpailukyky kärsii, koska yritykset eivät voi riittävästi sopia työehdoista työpaikoilla.

Hämälä sanoo, että itse asiassa esimerkiksi Paperiliiton kanssa solmittu sopimus sallii varsin paljonkin paikallista sopimista. Siinä on kuitenkin myös kohtia, jotka estävät sopimisen.

”Varmaan kaikilla toimipaikoilla on jonkinlaisia paikallisia sopimuksia. Kirjo tosin on laaja.”

Esimerkiksi palkoista on määritelty vain kauden minimipalkat, muuten ne määräytyvät paikallisesti ilman taulukkopalkkoja.

”Vaikea on minun sanoa, että esimerkiksi Metsä Groupin palkat ovat määräytyneet väärin, kun minä olen niistä palkoista ollut sopimassa.”

Hämälä ei halua eritellä, mitä työehtosopimuksissa tarkalleen pitää muuttaa, jotta metsäteollisuuden toiminnasta Suomessa tulisi kannattavampaa.

Hän sanoo, että esimerkiksi Paperiliiton 200-sivuinen sopimus pitää tarkkaan käydä läpi: se on syntynyt vuosikymmenien saatossa, ja vain harva osaa edes tulkita sitä.

”Sopimuksen mukaan yritys voi sopia tiettyjen työtehtävien ulkoistamisesta, mutta siitä on rajattu pois suoraan tuotantoon liittyvät tehtävät. Tämä ei ole kuitenkaan kannanotto siihen, miten minun mielestäni meidän pitää tulevissa sopimuksissa tehdä.”

Hämälä sanoo, että ilman hyvää sopimisen kulttuuria uusikaan järjestelmä ei toimi.

”Tämä uusi tapa vaatii samalla tavalla kuin nykyisinkin, että työnantaja ja palkansaaja kykenevät paikalliseen sopimiseen ja keskusteluun. Nykyisin on ollut vähän sellainen tilanne, että työpaikoilla molemmin puolin on liian helposti jätetty sopimatta. On vedottu työehtosopimukseen, ettei tästä oikein voi sopia.”

Hämälä ei olisi lisäämässä työtekijöiden osallistumista esimerkiksi Saksasta tutuilla työneuvostoilla, jotka ovat paikallisen sopimisen osapuolia.

”En oikein usko, että paikallista sopimista edistää se, jos luomme suurimpiin yrityksiä lisää tällaisia päätöksentekoasteita.”

Vaikka sopimukset tehdään jatkossa työpaikoilla, ainakin suurissa ja keskisuurissa yrityksissä työnantajan neuvotteluosapuoli on ammattiliitto kuten nykyisinkin. Myös lakko-oikeus pysyy ennallaan. Liitot voivat edelleen järjestää niin koko alaa kuin yksittäisiä tehtaitakin koskevia lakkoja.

Mitkä kohdat esimerkiksi Paperiliiton sopimuksesta pitäisi muuttaa, jotta Metsä Group pystyisi toimimaan nykyistä kilpailukykyisemmin?

”Pohjimmainen ajatus on, että yritys yhdessä henkilöstön kanssa tunnistaa, millä tavalla haluamme työtä järjestää ja miten ehdot pitää kirjata sopimukseen hallittavasti ja ymmärrettävästi. Kymmenien vuosien aikana laajasta työehtosopimuksesta on muodostunut vähän sellainen yleistä ajattelua ja toimintaa rajoittava kehikko.”

Mitkä ovat konkreettiset kohdat, jotka sieltä pitää muuttaa?

”Siellä on sellaista säädäntää, joka ei auta työn tehokasta järjestämistä.”

Kerro jokin esimerkki?

”Minä en sano mitään esimerkkiä julkisuuteen, koska me vasta aloitamme ensi viikolla henkilöstön kanssa keskustelun siitä, millaista yhteistä tavoitetilaa me haemme.”

Teillä on nykyisin paljon kone- ja tehdaskohtaisia sopimuksia. Eivätkö nekään toimi?

”Meillä on hyviä sopimuksia. Onhan työehtosopimuksissa paljon sellaisia hyviä osia, joita yritykset varmasti pyrkivät tuleviin sopimuksiin siirtämään. Sopimuksissa on paljon mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Metsä Groupin osalta voin sanoa, että aika laajasti olemme paikallista sopimista voineet viedä eteenpäin. Mutta on syytä käydä perusteellisesti läpi, mikä on turhaa ja mikä tarpeellista, kun työelämää lähdemme nyt tehostamaan ja uudistamaan.”

Olette sanoneet, ettei palkkoja ole tarkoitus alentaa, mutta myös, että Suomessa palkat ovat korkeat. Onko Suomessa korkeat palkat myös silloin, jos työvoimakustannukset suhteutetaan tuotettua tonnia kohti?

”Jos vertaa modernia sellutehdasta Suomessa ja vaikkapa eteläisellä pallonpuoliskolla, ne ovat pitkälti samalla lailla miehitettyjä. Mutta kyseessä ovat eri yhteiskunnat, ja suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kustannukset että palkkatasot ovat korkeita.”

”Tämä johtaa siihen, että pitää katsoa, kuinka työvoimavaltaisia tuotteita voimme tehdä. Työvoimakustannukset kasvavat usein sen mukaan, mitä korkeamman jalostusasteen tuotteesta on kyse. Metsä Group lisäsi takavuosina koivuvaneri­kapasiteettia. Siitä vähiten työvoima­intensiivinen osa eli koivutukin viiluttaminen tehdään Äänekoskella. Työvoima­intensiivinen osa eli vanerin kasaaminen tehdään Virossa. Yhteiskunnalle ei tietysti ole hyvä, että raaka-ainetuotanto jää tänne ja jalostaminen menee muualle.”

Jos palkkoja ei lasketa, mitä voi tehdä, jotta Suomessa voi tehdä muutakin kuin keittää sellua?

”Esimerkiksi Raumalla teemme sahainvestointia niin, että nostamme linjakohtaista kapasiteettia ja automaatioastetta. Lisäksi meidän pitää saada kaikki linjalta kerättävissä informaatio talteen, jotta saamme kustannusrakenteen kohdalleen.”

Pitäisikö työnantajien oikeutta määrätä työehdoista eli niin sanottua direktio-oikeutta lisätä?

”Voisin kuvitella, että tähän suuntaan työnantajien mielestä pitäisi edetä, kun kukin yritys alkaa tehdä uusia sopimuksia. Kuitenkin tärkein asia on se, että yrityksessä on hyvä neuvottelukulttuuri. Oli sitten direktio tai paikallinen sopiminen, ratkaisujen täytyy syntyä niin, että niissä kuullaan ihmisiä, jotka työn tekevät.”

”Minä ainakin yritän tehdä kaikkeni, jotta kaikki sopimiseen osallistujat saataisiin pelaamaan samaan suuntaan. Periaatteellinen vastakkainasettelu ja sen ehdoin tahdoin etsiminen on turhaa. Pitäisi etsiä enemmän asioita, joita voimme viedä yhdessä eteenpäin eikä juuttua niihin kysymyksiin, joista on mahdollista olla eri mieltä.”