Kotkamills erosi alkuvuodesta Metsäteollisuudesta erimielisyyksien takia – ”Paikallista sopimista on pystynyt tekemään paljon, jos on haluttu”

Metsäteollisuus ry irtautui yleisistä työehtosopimuksista ja haluaa edistää paikallista sopimista. Kotkamillsin toimitusjohtajan mukaan paikallinen sopiminen on onnistunut hyvin jo nykyisinkin.

Metsäteollisuus ry kertoi torstaina irtautuvansa työehtosopimusjärjestelmästä. Metsäteollisuuden yrityksien edunvalvontajärjestö ei aio enää neuvotella koko alaa koskevista yleisistä työehtosopimuksista. Nykyiset sopimukset päättyvät vuoden kuluttua.

Metsäteollisuus ry perustelee päätöstä sillä, ettei paikallisessa sopimisessa olla päästy eteenpäin. Toimialan ja yritysten tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin yritys- ja tuoteryhmätason työehdoilla, sanoi järjestön hallituksen puheenjohtaja, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä torstaina.

Alalla tehdään kuitenkin jo nyt paikallista sopimista, eli työntekijät ja työnantajat sopivat työehdoista yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala arvioi syyskuussa Maaseudun Tulevaisuudelle, että noin 80 prosenttia alaa koskevista työehtosopimuksesta hoidetaan paikallisesti.

Pakkauskartonkeja, laminaattipaperia ja puutuotteita valmistavalla Kotkamills-yrityksellä on useiden vuosien kokemus paikallisesta sopimisesta.

”Meillä paikallinen sopiminen on toiminut erittäin hyvin ja yksi näyttö siitä on se, ettei ole ollut lakkoja. Meillä on ollut pelkästään hyviä kokemuksia”, sanoo toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

520 työntekijän yritys ei ole Metsäteollisuus ry:n jäsen, vaan se erosi järjestöstä alkuvuonna. Eron syynä oli Hämäläisen mukaan erilainen näkemys ”periaatteellisesta linjasta” ja erityisesti kiky-tuntien tarpeellisuudesta.

”Jos meidän tehtaalla kiky-tunnit olisi otettu käyttöön, säästöt olisivat olleet teoreettisia ja työntekijöiden motivaatio olisi kärsinyt. Tehtaan henki on erinomaisen hyvä ja tulokset loistavia, joten mitä tahansa oltaisiin tehty, se olisi mennyt huonompaan suuntaan. Jokainen yhtiö on tietysti erilainen enkä voi puhua muiden kuin meidän omasta puolesta.”

Markku Hämäläinen­

Metsäteollisuus ry on kritisoinut pitkään, että alan sopimukset ovat Suomessa joustamattomia. Kotkamillsin toimitusjohtaja Hämäläisellä on asiasta toisenlainen näkemys.

”Kyllä paikallista sopimista on pystynyt tekemään paljon, jos sitä on haluttu sekä työnantajan että työntekijöiden puolelta.”

Hämäläisen mukaan käsitys alan jäykistä sopimuksista on osittain myytti.

”Kun olemme melko pieni yritys, niin meillä on ollut hyvät mahdollisuudet joustavuudelle. Tilanne voi olla toisenlainen, jos on suuryritys. Se, mikä on jollain tehtaalla hyvä, ei toiselle olekaan hyvä.”

Kotkamillsissä yleistä työehtosopimusta ei välttämättä ole katsottu olleenkaan, vaan tehdasta koskevia asioita on ratkottu käytännön kautta, Hämäläinen kertoo. Siksi hän ei usko, että yleisestä työehtosopimuksesta luopuminen vaikuttaa Kotkamillsin käytäntöihin, kun nykyiset yleiset työehtosopimukset päättyvät. Hämäläinen arvioi, että esimerkiksi juhlapyhiä koskevista kompensaatioista voi tulla jatkossa yritystasolla vääntöä.

”Joidenkin tehtaiden tuotteiden kysyntä on niin hyvä, että tehdasta kannattaa pyörittää ympäri vuoden ja myös pyhinä. Toisilla ei ole varaa maksaa niitä kompensaatioita, jotka ovat kieltämättä aika suuria, vaikka tehtaan auki pitäminen voisi olla järkevää.”

Sen sijaan palkankorotuksiin hän ei ennakoi suuria muutoksia.

”Palkankorotukset kuitenkin päätyvät yleiseen valtakunnalliseen linjaan. En usko, että siihen tulee suuria vaihteluita, vaikka palkatkin sovittaisiin yrityskohtaisesti. Kyllä ne kuitenkin pysyvät jonkun tietyn toleranssin sisällä, olen ihan varma siitä.”

Paikallinen sopiminen on Hämäläisen mukaan onnistunut siksi, että työnantajalla ja työntekijöillä on ollut onnistunut ja välitön puheyhteys. Tämä on paikallisen sopimisen edellytys.

”Oli ongelma minkälainen tahansa, ei ovia paiskata kiinni. Meillä on valistunutta työntekijäporukkaa. Kun suunnittelimme uuden kartonkikoneen miehitystä niin kysyimme työntekijöiltä, montako operaattoria siihen tulisi laittaa. Ehdotus oli yksi vähemmän kuin mitä me olimme ajatelleet.

Miten hyvä puheyhteys ja paikallisen sopimisen kulttuuri on onnistuttu luomaan?

”Jos nyt sanotaan ihan suoraan niin käydään kaljalla silloin tällöin. Joskus kun on istuttu iltaa tai käyty purjehtimassa, ei olla puhuttu sanaakaan työasioista.”