Median verotietolistoilta on jäämässä pois tuhansia suurituloisia – yli 4 000 vastustaa tietojensa julkistamista

Pyyntö estää verotietojensa luovuttaminen medialle täytyy perustella, mutta käytännössä hyväksymiskynnys on matala. Useat tiedotusvälineet ovat valittaneet Verohallinnon linjauksesta.

Medialle annettavasta suurituloisten verotietolistasta on tänä vuonna jäämässä pois tuhansia nimiä.

Verohallinto kertoi perjantaina tiedotteessa, että ainakin noin 4 600 ihmistä on vastustanut viime vuoden tulovero­tietojensa luovuttamista. Enemmistö vastustamispyynnöistä on hyväksytty.

Verohallinto luovuttaa tiedotusvälineille marraskuussa listan niiden henkilöasiakkaiden verotiedoista, joiden Suomeen maksetut ansio- ja pääomatulot olivat edellisvuonna yhteensä vähintään 100 000 euroa. Viime vuonna kansalaisille annettiin ensimmäistä kertaa mahdollisuus vastustaa tietojen luovuttamista. Taustalla on EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Nyt tätä mahdollisuutta on hyödyntänyt moninkertainen määrä asiakkaita viime vuoteen verrattuna, kertoo ylitarkastaja Noora Kontro Verohallinnosta.

”Uskoisin, että tietoisuuden lisääntyminen [uudistuksesta] on suurin syy”, Kontro kertoo.

Viime vuonna tietojen luovuttamista vastusti Kontron mukaan noin 600 henkeä. Suuri osa vastustamispyynnöistä saatiin kuitenkin niin viime tipassa, että alle puolet ehdittiin käsitellä.

Pyyntöjä voi tulla vielä lisääkin, sillä järjestelmistä puuttuu esimerkiksi postitse lähetettyjä lomakkeita. Takaraja pyynnöille oli lokakuun 1. päivä.

Vastustaminen on perusteltava esimerkiksi terveyteen, turvallisuuteen tai työtehtäviin liittyvällä syyllä. Kontron mukaan yleinen peruste on se, että ihminen on joutunut tai pelkää joutuvansa häirinnän tai uhkailun kohteeksi.

”Tai henkilö saattaa kokea esimerkiksi ahdistusta tai unettomuutta tietojensa julkistamisen johdosta. Tietyillä aloilla työskentelevät voivat kokea, että heidän tulotietojensa kommentointi haittaa työtehtävien hoitamista tai aiheuttaa muuten ongelmia työyhteisössä”, Kontro luettelee esimerkkejä.

Käytännössä hyväksyntä irtoaa helposti. Kontron mukaan perusteista ei vaadita erityisiä todisteita.

”Kyllä esimerkiksi häirinnän pelko käytännössä riittää. Emmehän me voi kiistää sitä millään tavalla tai edellyttää todisteita sen varmentamiseksi”, hän sanoo.

” ”Kyllä esimerkiksi häirinnän pelko käytännössä riittää.”

Enemmistö eli 4 087 kappaletta vastustamispyynnöistä on hyväksytty. 67 on hylätty ja 52 poistettu esimerkiksi tuplakappaleiden vuoksi. Kontron mukaan hylätyt pyynnöt ovat olleet lähinnä sellaisia, joissa ei ole esitetty mitään perusteluita.

Useat tiedotusvälineet, mukaan luettuna Helsingin Sanomat, ovat valittaneet Verohallinnon päätöksestä yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien osalta.

HS:n päätoimittaja Antero Mukka kommentoi viime vuoden marraskuussa, että mediassa esitettyjen verotietojen puutteellisuus aiheuttaa riskin, että tiedoista vedetään vääriä johtopäätöksiä.

”Jos [julkisuudesta pois jäävien nimien] luku nousee tuhansiin, voi perustellusti kysyä, onko koko ajatus verotietojen avoimuudesta vesitetty”, Mukka kirjoitti.

Lue koko kommentti: Verotietojen julkisuutta ei pidä kaventaa kevein perustein

Verohallinnon kanta on, että sillä ei ole velvollisuutta toimittaa näitä tietoja medialle.

”Katsomme, että kyse ei ole lakisääteisestä velvoitteesta vaan vapaaehtoisesta palvelusta. Se perustuu julkisuuslain 21. pykälään tietoaineistojen tuottamisesta pyynnöstä”, Kontro kommentoi.

Tietojen luovuttamista vastustaneiden verotiedot säilyvät julkisina, ja kuka tahansa voi käydä katsomassa niitä verotoimistoissa – tosin tätä mahdollisuutta saatetaan tänä vuonna rajoittaa koronavirus­tilanteen perusteella.

Käytännössä verouutisista voivat jäädä pois etenkin sellaiset nimet, jotka eivät ole julkisuudesta tai liike-elämästä tuttuja. Niitä toimittajat eivät välttämättä huomaa etsiä.

Juridisesti asia ei ole yksiselitteinen, eikä hallinto-oikeuksista ole vielä saatu ratkaisuja.

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta on kritisoinut verottajan linjausta julkisuudessa. Hän on kommentoinut muun muassa Ylen mukaan, että linjaus kaventaa merkittävästi perusoikeuksia eikä Verohallinnolla ole siihen lakiin perustuvaa toimivaltaa.

Toinen hallinto-oikeuden asiantuntija, emeritusprofessori Heikki Kulla ei halua ottaa ehdotonta kantaa kumpaankaan suuntaan. Hänestä kysymys on mutkikas ja jättää tilaa tulkinnalle.

”Tässä on punnittava julkisuuden ja henkilötietojen suojan välillä. Ei Verohallinnonkaan kanta tuulesta temmattu ole”, hän kommentoi HS:lle.