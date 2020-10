Tapahtuma-alan uuden etujärjestön Kati Kuusisto ja Maria Sahlstedt haluavat, että päättäjät, kansalaiset ja tapahtuma-alan toimijat itse huomaisivat, kuinka merkittävä ala on.

Maria Sahlstedt (vas) ja Kati Kuusisto muistuttavat siitä, että tapahtuma-ala on myös esimerkki uudenlaisesta työstä. Suuri osa on yksin- tai kaksinyrittäjiä.­

Tapahtumiin on kuluneena vuosikymmenenä virrannut enemmän rahaa kuin koskaan. Slush, suomalaisartistien areenakeikat ja e-urheilun tapahtuma Assembly toimivat esimerkkeinä menestystarinoista.

Alan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto lähes kaksinkertaistui vuosina 2012–2019. Uusia yrityksiä on tullut noin sata vuodessa, ja vakituisten työntekijöiden määrä on kasvanut noin 5 000 työntekijällä. Kannattavuuskin on parantunut selvästi.

Tätä ei kuitenkaan vielä tiedetty ennen tätä kesää. Tarvittiin joku, joka kokoaisi alan yhteen.

Kati Kuusisto sai muutamia vuosia sitten idean tapahtuma-alan etujärjestöstä. Muillakin aloilla sellaisia on. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan etuja ajaa Mara.

Juuri ketään ei kuitenkaan kiinnostanut ajatus.

”Kukaan ei ollut sitä mieltä, että tämä olisi huono idea, mutta aika ei ollut kypsä”, oman yrityksensä toimitusjohtajana työskentelevä Kuusisto sanoo. Yritys kehittää digitaalista palvelua tapahtuma-alalle.

Menikö alan yrityksillä liian hyvin? Ehkä sitäkin, mutta Kuusiston mukaan edunvalvonta on lisäksi alalla tuntematon käsite.

”Tällä alalla on voimakas selviytymisen ja itse tekemisen kulttuuri. Se ei ole vain sitä, että on mennyt todella hyvin, mutta on myös ollut sellainen ’ei tartte auttaa’ -henki.”

Keväällä ajatus heräsi henkiin uudestaan, kun tapahtumien järjestäminen käytännössä kiellettiin.

Tapahtumateollisuus ry:n hallinnon ja edunvalvonnan johtaja Kati Kuusisto kertoo, että alan liikevaihto on noin 2,35 miljardia euroa vuodessa. ”Se kertoo siitä, että tämä ei ole vain joidenkin innokkaiden ihmisten puuhastelua. Vaan tämä on merkittävää liiketoimintaa, meillä ja muualla.”­

20 vuotta alalla toiminut Kuusisto alkoi saada huhtikuussa yhteydenottoja siitä, että ammattimaisten tapahtumanjärjestäjien tulisi liittyä yhteen.

Ehdotettiin uuden osakeyhtiön perustamista, mutta Kuusiston mielestä kannatti perustaa rekisteröity yhdistys.

Soittokierrosten ja kirjeiden lähettämisten jälkeen 60 tapahtuma-alan yritysten edustajaa kokoontuivat yhteiseen videopuheluun. Tarve etujärjestölle oli ilmeinen, joten Kuusisto aloitti järjestelyt.

Mukaan työhön tuli toinen tapahtuma-alan konkari, Maria Sahlstedt. Kesäkuussa perustettiin Tapahtumateollisuus ry, jonka toimintaa Kuusisto ja Sahlstedt johtavat. Hallituksen puheenjohtaja on Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

”Ajattelimme, että syteen tai saveen, ei tässä nyt hirveästi muutakaan hommaa ole”, Kuusisto sanoo.

Kyse on käytännössä kokonaan uuden toimialan luomisesta, Kuusisto sanoo.

Kuusisto on urallaan muun muassa tuottanut yritystapahtumia Nokialle, Finlandia Vodkalle ja Coca-Colalle sekä vastannut Slushin ja Lux Helsingin tuotannoista.

Myös Sahlstedtillä on pitkä kokemus tapahtumatuotannosta ja liikkeenjohdon tehtävistä.

Tärkeimmäksi tehtäväkseen he nimeävät sen, että tapahtuma-ala ”tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin”.

”Ajankohtainen tarve on tulla näkyväksi ja ymmärretyksi ja löytää yhteiskunnassa paikka”, sanoo Kuusisto.

Kuusiston mukaan edes alan yritykset eivät aina itsekään ymmärrä, keitä muita samalla alalla on.

Esimerkiksi tapahtumarakenteita valmistava yritys ei ole saattanut huomata, että myös jääkiekko-ottelut voisivat olla heidän asiakkaitaan.

”Siellä on syntymättä bisnestä. Kun tuomme alan yhteen ja ymmärrettäväksi, liiketoiminnan ja myynnin mahdollisuudet kasvavat”, Kuusisto sanoo.

Yhteistä kaikille tapahtumille ovat yleisöt ja osallistujat. Pandemia-aikana merkitys on korostunut. Miten yleisön paikat järjestellään? Kuinka monta henkilöä voidaan ottaa sisään?

Maria Sahlstedt­

Kuusisto ja Sahlstedt haluavat levittää viestiä siitä, että ammattimaisten tapahtumien järjestäminen on turvallista, sillä ammattilaiset osaavat tehdä tarvittavat järjestelyt. Huoli kaikkien kokoontumisten kieltämisestä on alkanut nousta jälleen.

”Kieltäkää ne vapaat kokoontumiset tai antakaa niihin joitain ohjeita. Ja pidetään huoli, että se ammattimainen, työtä synnyttävä järjestäminen säilyy”, sanoo Kuusisto.

Kesän ja kevään aikana uusi järjestö on ehtinyt muun muassa järjestää mielenilmauksen ja lobata päättäjiä. Järjestö luovutti syyskuun alussa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk) oman ehdotuksensa alan yritystukimalliksi.

Lintilä kertoi tiistaina 29. syyskuuta tiedotustilaisuudessa, että hallitus aloittaa valmistelun yritysten kustannustuen laajentamiseksi. Uusi tuki kohdistuu hänen mukaansa paremmin esimerkiksi tapahtumajärjestäjille.

Sana tapahtumateollisuus on uusi. Nopea Google-haku osoittaa, että sitä on käytetty Suomessa laajasti vasta tänä vuonna.

Miksi se valittiin järjestön nimeen?

Kuusisto ja Sahlstedt myöntävät, että tapahtumat eivät sovi teollisuuden perinteiseen määritelmään. Kyse on siitä, että he haluavat nostaa tapahtuma-alan samaan keskusteluun teollisuuden kanssa.

”Tämä ala on ollut nyt kuusi kuukautta kiinni. Yhtäkään ministerilähetystöä ei ole saapunut mihinkään tämän asian tiimoilta”, Kuusisto sanoo viitaten ministereiden vierailuihin esimerkiksi Kaipolassa ja Naantalissa.

”En halua tehdä vastakkainasettelua siihen, että kenen työpaikat ovat arvokkaita. Kaikkien työpaikat ovat arvokkaita, mutta mielestäni se kuvaa sitä, miten tämä asia tulee nähdyksi ja ymmärretyksi.”

Naisten mielestä sana kuvaa alaa hyvin. Sahlstedt löytää sopivan vertauksen.

”Alkutuotteemme on kohtaaminen, jota ammattilaiset jalostavat sellaiseksi, että sen arvo kasvaa.”

Uudella järjestöllä on työn alla esimerkiksi toimialaluokituksen uudistaminen. Tavoitteena on, että jatkossa yritykset voisivat rekisteröityä suoraan tapahtuma-alan yrityksiksi. Tähän asti alaksi on täytynyt merkata esimerkiksi viihde tai urheilu.

”Me opettelemme samalla, mutta pitäisi myös saada asioita nopeasti aikaan. Ja pitäisi myös toimialan sisällä saada vielä rivit suoriksi”, sanoo Sahlstedt.

Jos osa alan yrityksistä alussa epäili ja epäröi, heitä löytyy edelleen. Tapahtumateollisuudella on nyt keskusjärjestöjen lisäksi noin 140 yritysjäsentä, mutta Turun yliopiston tekemän selvityksen mukaan alalla on 3 200 yritystä. Heistä noin 30 prosenttia on yksinyrittäjiä.